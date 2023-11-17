5 причин сегодня же купить новый смартфон POCO C65

Если нужен недорогой, но хороший смартфон, необходимо брать POCO. Эта аксиома, известная каждому, кто хоть чуть-чуть погружен в тему Android, обретает новые доказательства едва ли ни каждый месяц. Компания регулярно выпускает свежие устройства, мимо которых при всем желании не получается пройти, уж настолько привлекательным кажется соотношение цены и характеристик. Вот и новый смартфон POCO C65 хочется взять здесь и сейчас.

POCO C65 — пожалуй, лучший телефон до 10000 рублей, и начиная с 18 ноября его можно купить на OZON. В рамках акции, приуроченной к старту продаж, цена POCO C65 будет снижена. Так что стоит поторопиться с покупкой, но прежде нам нужно узнать, чем же так интересен новый смартфон.

Купить POCO C65 6/128 ГБ

Купить POCO C65 8/256 ГБ

Смартфон с большой памятью

Первое, что бросается в глаза при взгляде на характеристики POCO C65, — это объем памяти. Смартфон доступен в двух версиях: 6/128 и 8/256 ГБ. Причем стоимость обеих держится в пределах 10 тысяч рублей. Можно купить недорогой телефон, получив практически неограниченное количество памяти для хранения фото, видео, музыки и приложений.

Кроме того, внутреннее хранилище POCO C65 расширяется за счет MicroSD-карт. В его тройной лоток удастся вставить карту памяти объемом до 1 ТБ включительно. Поэтому пора начать думать, чем вы будете забивать такое пространство и вспомнить, что 6 ГБ и 8 ГБ оперативки очень полезны для одновременной работы в нескольких приложениях.

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Частота обновления экрана 90 Гц

Помимо огромного количества памяти у POCO C65 есть еще одна фича, которая ставит его выше конкурентов. Это частота обновления экрана. В большинстве смартфонов до 10 тысяч она составляет 60 Гц, а здесь мы имеем 90 Гц. Повышенная герцовка делает анимации более плавными, из-за чего порой кажется, будто держишь в руках не дешевый аппарат, а почти флагман.

Справедливости ради, разрешение экрана все-таки выдает в POCO C65 недорогой телефон. Данная модель использует HD-матрицу на 6,74 дюйма с плотностью пикселей 260 ppi. Если вы будете держать экран слишком близко к глазам, то иконки на рабочем столе покажутся вам слегка угловатыми. Впрочем, это свойственно всем недорогим устройствам, да и намеренный поиск изъянов — действие, далекое от реальных сценариев эксплуатации.

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POCO C65 — стабильный смартфон

Главное, что хочется получить от дешевого смартфона, — стабильность. И POCO C65 дает ее сполна. Да, устройство на процессоре Helio G85 нельзя назвать игровым (хотя на средних настройках графики в «танчики» вы все равно погоняете без просадок), однако в стандартных сценариях он работает просто отлично. Это объясняется тремя причинами:

во-первых, частота обновления экрана 90 Гц сглаживает анимации, делая их более плавными;

во-вторых, большой запас оперативной памяти позволяет отображать на экране интерфейс нескольких приложений без лагов;

в-третьих, на борту смартфона MIUI 14 — самая стабильная оболочка POCO, которая в следующем году обновится до HyperOS.

Что еще нужно от дешевого смартфона? Пожалуй, этого вполне достаточно для принятия решение о покупке POCO C65. Но в рукаве у производителя осталась еще пара козырей.

Купить POCO C65 6/128 ГБ

Купить POCO C65 8/256 ГБ

Смартфон с хорошей камерой и батареей

Внушительный объем памяти пригодится вам для хранения фото и видео, а их вы будете делать много, так как POCO C65 оснащен 50-мегапиксельной камерой Samsung JN1. Да, это не самый крутой сенсор, если сравнивать его с флагманскими решениями, однако софт вытягивает из него максимум. Камера поддерживает HDR и ночной режим, а видео можно записывать в FullHD как на основную, так и на фронтальную камеру.

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Также POCO C65 — смартфон с хорошей батареей. Аккумулятор на 5000 мАч вкупе с хорошей оптимизацией позволяет рассчитывать на 114 часов прослушивания музыки и 23 часа непрерывного просмотра онлайн-видео. В комбинированном режиме с периодическим запуском игр смартфон спокойно продержится полтора дня.

Большая скидка на смартфон POCO

Наконец, главное достоинство POCO C65, — это его стоимость в рамках специального предложения, которое будет действовать всего несколько дней. По акции цена POCO C65 в базовой версии составит примерно 9 000 ₽, а вариант на 8/256 ГБ обойдется в 10 000 ₽. Как говорится, попробуйте найти что-то лучше.

Купить POCO C65 6/128 ГБ

Купить POCO C65 8/256 ГБ

Скидка на POCO C65 продолжит действовать до 25 ноября. Успевайте забрать этот смартфон до 10 тысяч рублей, чтобы не ждать следующего года, когда состоится анонс очередных новинок POCO.