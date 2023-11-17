5 причин сегодня же купить новый смартфон POCO C65

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Герман Вологжанин

Если нужен недорогой, но хороший смартфон, необходимо брать POCO. Эта аксиома, известная каждому, кто хоть чуть-чуть погружен в тему Android, обретает новые доказательства едва ли ни каждый месяц. Компания регулярно выпускает свежие устройства, мимо которых при всем желании не получается пройти, уж настолько привлекательным кажется соотношение цены и характеристик. Вот и новый смартфон POCO C65 хочется взять здесь и сейчас.

5 причин сегодня же купить новый смартфон POCO C65. Смартфон доступен в черном, синем и голубом цвете. Фото: Stevegiovs. Фото.

Смартфон доступен в черном, синем и голубом цвете. Фото: Stevegiovs

POCO C65 — пожалуй, лучший телефон до 10000 рублей, и начиная с 18 ноября его можно купить на OZON. В рамках акции, приуроченной к старту продаж, цена POCO C65 будет снижена. Так что стоит поторопиться с покупкой, но прежде нам нужно узнать, чем же так интересен новый смартфон.

Купить POCO C65 6/128 ГБ

Купить POCO C65 8/256 ГБ

Смартфон с большой памятью

Первое, что бросается в глаза при взгляде на характеристики POCO C65, — это объем памяти. Смартфон доступен в двух версиях: 6/128 и 8/256 ГБ. Причем стоимость обеих держится в пределах 10 тысяч рублей. Можно купить недорогой телефон, получив практически неограниченное количество памяти для хранения фото, видео, музыки и приложений.

Смартфон с большой памятью. Только посмотрите, сколько памяти у POCO C65! Фото: Stevegiovs. Фото.

Только посмотрите, сколько памяти у POCO C65! Фото: Stevegiovs

Кроме того, внутреннее хранилище POCO C65 расширяется за счет MicroSD-карт. В его тройной лоток удастся вставить карту памяти объемом до 1 ТБ включительно. Поэтому пора начать думать, чем вы будете забивать такое пространство и вспомнить, что 6 ГБ и 8 ГБ оперативки очень полезны для одновременной работы в нескольких приложениях.

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Частота обновления экрана 90 Гц

Помимо огромного количества памяти у POCO C65 есть еще одна фича, которая ставит его выше конкурентов. Это частота обновления экрана. В большинстве смартфонов до 10 тысяч она составляет 60 Гц, а здесь мы имеем 90 Гц. Повышенная герцовка делает анимации более плавными, из-за чего порой кажется, будто держишь в руках не дешевый аппарат, а почти флагман.

Частота обновления экрана 90 Гц. У экрана POCO C65 повышенная частота обновления. Фото: Stevegiovs. Фото.

У экрана POCO C65 повышенная частота обновления. Фото: Stevegiovs

Справедливости ради, разрешение экрана все-таки выдает в POCO C65 недорогой телефон. Данная модель использует HD-матрицу на 6,74 дюйма с плотностью пикселей 260 ppi. Если вы будете держать экран слишком близко к глазам, то иконки на рабочем столе покажутся вам слегка угловатыми. Впрочем, это свойственно всем недорогим устройствам, да и намеренный поиск изъянов — действие, далекое от реальных сценариев эксплуатации.

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POCO C65 — стабильный смартфон

Главное, что хочется получить от дешевого смартфона, — стабильность. И POCO C65 дает ее сполна. Да, устройство на процессоре Helio G85 нельзя назвать игровым (хотя на средних настройках графики в «танчики» вы все равно погоняете без просадок), однако в стандартных сценариях он работает просто отлично. Это объясняется тремя причинами:

  • во-первых, частота обновления экрана 90 Гц сглаживает анимации, делая их более плавными;
  • во-вторых, большой запас оперативной памяти позволяет отображать на экране интерфейс нескольких приложений без лагов;
  • в-третьих, на борту смартфона MIUI 14 — самая стабильная оболочка POCO, которая в следующем году обновится до HyperOS.

Что еще нужно от дешевого смартфона? Пожалуй, этого вполне достаточно для принятия решение о покупке POCO C65. Но в рукаве у производителя осталась еще пара козырей.

Купить POCO C65 6/128 ГБ

Купить POCO C65 8/256 ГБ

Смартфон с хорошей камерой и батареей

Смартфон с хорошей камерой и батареей. У POCO C65 отличная камера за 10 тысяч рублей. Фото: TechHUNT24. Фото.

У POCO C65 отличная камера за 10 тысяч рублей. Фото: TechHUNT24

Внушительный объем памяти пригодится вам для хранения фото и видео, а их вы будете делать много, так как POCO C65 оснащен 50-мегапиксельной камерой Samsung JN1. Да, это не самый крутой сенсор, если сравнивать его с флагманскими решениями, однако софт вытягивает из него максимум. Камера поддерживает HDR и ночной режим, а видео можно записывать в FullHD как на основную, так и на фронтальную камеру.

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Также POCO C65 — смартфон с хорошей батареей. Аккумулятор на 5000 мАч вкупе с хорошей оптимизацией позволяет рассчитывать на 114 часов прослушивания музыки и 23 часа непрерывного просмотра онлайн-видео. В комбинированном режиме с периодическим запуском игр смартфон спокойно продержится полтора дня.

Большая скидка на смартфон POCO

Большая скидка на смартфон POCO. Акция начнется 18 ноября. Фото.

Акция начнется 18 ноября

Наконец, главное достоинство POCO C65, — это его стоимость в рамках специального предложения, которое будет действовать всего несколько дней. По акции цена POCO C65 в базовой версии составит примерно 9 000 ₽, а вариант на 8/256 ГБ обойдется в 10 000 ₽. Как говорится, попробуйте найти что-то лучше.

Купить POCO C65 6/128 ГБ

Купить POCO C65 8/256 ГБ

Скидка на POCO C65 продолжит действовать до 25 ноября. Успевайте забрать этот смартфон до 10 тысяч рублей, чтобы не ждать следующего года, когда состоится анонс очередных новинок POCO.

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