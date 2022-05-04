8 хороших телефонов, которые выйдут в этом месяце

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Артем Сутягин 0

Каждый месяц выпускаются десятки новых смартфонов, но лишь единицы из них достойны внимания и того, чтобы о них рассказать. Текущий месяц готовится стать довольно ”урожайным” на интересные новинки. Среди них будут: Sony, Samsung, Vivo, OnePlus и другие марки. Подробно о них мы будем рассказывать уже после презентаций, а пока соберем воедино то, что мы знаем, и посмотрим, чего нам ждать от начавшегося месяца. Скорее всего, не все смартфоны доедут до России, но купить их все равно не будет большой проблемой, ведь есть перекупщики и AliExpress, где цены даже ниже, чем в официальных магазинах.

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Интересных телефонов будет много.

Vivo T1 Pro 5G — Виво с быстрой зарядкой

Vivo T1 Pro 5G будет оснащен панелью AMOLED с пиковой яркостью 1300 нит. Он будет иметь основной объектив на 64 Мп и работать на процессоре Snapdragon 778G. Устройство получит до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Емкость аккумулятора телефона пока неизвестна, но уже сейчас можно сказать, что он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт. Он также будет иметь 8-уровневую систему жидкостного охлаждения и будет работать на Android 12 из коробки.

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Vivo T1 Pro

iQOO Neo6 SE — недорогой телефон со стабилизацией

Запуск iQOO Neo6 SE в Китае запланирован на 6 мая. Ожидается, что смартфон будет оснащен 6,62-дюймовым дисплеем с отверстием для камеры и разрешением FullHD+. Это будет OLED-панель с частотой обновления 120 Гц.

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iQOO Neo6 SE

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Смартфон будет оснащен основной камерой на 64 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения. Он будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870 и аккумулятором емкостью 4700 мАч. Будет доступна и быстрая зарядка на 80 Вт.

ZTE Axon 40 — флагман ZTE

Также в мае мы ожидаем выход новой линейки ZTE. Это событие запланировано на 9 мая. Ожидается, что компания выпустит Axon 40, Axon 40 Pro и Axon 40 Ultra. Серия будет поставляться с отдельным чипом безопасности для аппаратной защиты.

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ZTE Axon 40

Кроме этого, новый Axon 40 Pro будет оснащен 100 Мп камерой, а Axon 40 Ultra получит тройной модуль на 64 Мп. Фронталка Ultra-версии будет ​​16 Мп камера под дисплеем с технологией слияния пикселей 2,24 мкм. Серия будет поставляться с технологией Qualcomm Snapdragon Sound, о которой я рассказывал ранее, и технологией dtsX Ultrasound. Что касается производительности, то новинка будет работать на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Sony Xperia 1 IV — телефон для фанатов

Sony запланировала мероприятие по запуску на 11 мая. На нем, как ожидается, покажут Xperia 1 IV. Смартфон будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Он будет иметь защиту Corning Gorilla Glass Victus и поддержку HDR.

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Sony Xperia 1 IV

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Устройство будет оснащено Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что он получит батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Сказать что-то о камере пока сложно, но компания всегда делала большой упор на этот компонент. Значит мы можем смело ожидать тройной модуль под брендом ZEISS.

Samsung Galaxy А13 5G — дешевый Самсунг с 5G

Samsung Galaxy A13 5G получил несколько сертификатов, и его запуск ожидается уже в этом месяце. Страница поддержки телефона также доступна на официальном сайте Samsung.

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Samsung Galaxy А13 5G

Предполагаемый телефон имеет номер модели SM-A136B и будет оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем PLS. Он будет иметь частоту обновления 90 Гц и разрешение HD+. Смартфон получит тройную камеру с разрешением 50 Мп и будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 700. Покупателям будет предлагаться конфигурация 4/64 ГБ, а из коробки смартфон будет работать под управлением Android 12. Сколько лет обновлений он получит — узнаем на презентации.

OnePlus Nord 2Т — очередное продолжение OnePlus

Хотя в прошлом месяце OnePlus выпустила несколько телефонов в разных регионах, у бренда все еще есть, что предложить рынку. Ожидается, что в этом месяце появится OnePlus Nord 2T, который придет на смену Nord 2 и, как ожидается, будет иметь некоторые обновленные функции.

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OnePlus Nord 2Т

Недавно смартфон был замечен в нескольких сертификационных документах. Ожидается, что устройство будет оснащено основной камерой на 50 Мп с апертурой f/1,9 и поддержкой электронной стабилизации изображения. Основной объектив будет дополняться сверхшириком на 8 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Фронталка получит разрешение 32 Мп.

В качестве процессора мы ждем MediaTek Dimensity 1300 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Ожидается, что он будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Redmi Note 12 — или нет?

Бренд Redmi уже начал тизерить предстоящую серию Redmi Note 12. В серию, скорее всего, войдут Note 12 и Note 12 Pro. Хотя компания не сообщила дату презентации, генеральный директор Лу Вейбинг намекнул, что это произойдет в ближайшее время. Мы ожидаем, что серия будет запущена в Китае уже в этом месяце. На это намекают принципы выпуска устройств этой серии.

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На этот раз телефон ждет скачок производительности по сравнению с предшественником. Тем не менее, нет подробностей о том, на каком чипсете он будет работать. Нет и другой информации. Поэтому его можно считать самым мистическим устройством в списке. Давайте дождемся презентации или хотя бы волны слухов, которая появится со дня на день.

Samsung Galaxy A04s — самый дешевый Самсунг

Ожидается, что Samsung выпустит Galaxy A04s уже этом месяце. Рендеры смартфона появились в сети, а значит ждать осталось не долго. Устройство станет обновлением Galaxy A03s и будет иметь улучшенный дизайн и технические характеристики.

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Samsung Galaxy A04s

Новинка получит обновленный дизайн задней панели и тот же экран с каплевидным вырезом спереди. Смартфон будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. Ожидается, что он будет оснащен системой с тремя камерами на задней панели и чипсетом начального уровня. Он будет иметь разъем для наушников 3,5 мм и, вероятно, получит Android 12 из коробки.

А какой телефон вы ждете больше всего? Расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.

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