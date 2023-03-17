9 отличных телефонов, которые выйдут совсем скоро. Их стоит подождать

Выход новых смартфонов — непрерывный и постоянный процесс, который не остановить. Да и незачем это делать, учитывая, сколько крутых новинок показывают нам каждый месяц. Сейчас мы в очередной раз собрали в одном месте все крутые телефоны, которые выйдут в ближайшее время. Они варьируются от бюджетных до флагманских сегментов. Какие-то из них уже вышли в том или ином виде, но полноценного выхода еще не было. В общем, рассмотрим, что нас ждет, чтобы понять, стоит ли в принципе ждать или можно смело покупать то, что есть, если нужно.

iQOO Z7 — новый китайский телефон

Запуск iQOO Z7 запланирован на 21 марта. Бренд уже подтвердил все ключевые детали устройства. Телефон будет поставляться с чипсетом Dimensity 920, AMOLED-дисплеем, 64-мегапиксельной основной камерой с поддержкой оптической стабилизации изображения. Работать все это будет под управлением Funtouch OS 13 на базе Android 13, а заряжаться с мощностью 44 Вт. Памяти будет только один вариант — 8/128 ГБ.

Телефон, правда, предназначен исключительно для Индии, но ожидается и китайская версия, а купить его в других регионах тоже не будет проблемой, если возникнет желание.

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Vivo Y11 — телефон с картой памяти

Ожидается, что Vivo Y11 (2023) появится в Китае в конце марта. Также сообщается, что смартфон дебютирует на мировых рынках в апреле. Скорее всего, он будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем FHD+ (LCD), чипсетом MediaTek, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ постоянной памяти, слотом для карт MicroSD, разъемом для наушников 3,5 мм, аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой зарядки 18 Вт.

Redmi Note 12 Turbo — новый Редми

Ожидается, что Redmi Note 12 Turbo будет содержать еще не анонсированный чипсет Snapdragon 7 Plus Gen 1, который станет отдельной версией Snapdragon 8 Plus Gen 1 с пониженной частотой. Этот телефон может быть выпущен к концу марта в Китае и позже на других рынках – как и Poco F5.

Предполагается, что он будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев, тройной камерой на 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп, аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддержкой зарядки 67 Вт и MIUI 14 на базе Android 13.

С другой стороны, Redmi Note 12 4G будет идентичен варианту 5G, за исключением чипсета. Он получит разогнанный процессор Snapdragon 680 вместо чипа Snapdragon 4 Gen 1. Этот телефон может выйти в марте-апреле.

Redmi A2 Plus — самый дешевый Redmi

Xiaomi может выпустить Redmi A2 и Redmi A2 Plus к концу марта. Предполагается, что преемники Redmi A1 и Redmi A1 Plus будут иметь почти такой же набор функций.

Основное отличие заключается в том, что в более новых моделях будет использоваться чипсет MediaTek Helio G36 вместо Helio A22. Ожидается, что они получат 6,52-дюймовый дисплей HD+, 8 Мп основную камеру, 5 Мп фронтальную камеру, Android 13 Go Edition, аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку зарядки 10 Вт.

Redmi A2 Plus будет иметь датчик отпечатков пальцев на задней панели, а базовый Redmi A2 — нет. Скорее всего, это будет единственное отличие между версиями.

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Realme GT Neo 5 SE и C55 — телефоны с флагманским процессором

Realme GT Neo 5 SE — второй смартфон в списке, работающий на чипсете Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 1. Ожидается, что он выйдет в конце марта.

Говорят, что он будет оснащен 6,74-дюймовым OLED-дисплеем 2K 144 Гц и тройной камерой с формулой 64 Мп (широкий) + 8 Мп (сверхширокий) + 2 Мп (макро). Фронталка получит разрешение 16 Мп, а работать телефон будет под управлением ColorOS 13 на базе Android 13. Зарядка будет по-настоящему быстрой — 100 Вт. А аккумулятор поучит емкость 5500 мАч.

Принимая во внимание, что Realme C55 был недавно выпущен в Индонезии, ожидается, что он дебютирует на других рынках в ближайшие несколько недель. Его основные функции включают чип MediaTek Helio G88, 6,72-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 90 Гц, функции динамического острова, как у iPhone 14 Pro, основную камеру на 64 Мп и поддержку быстрой зарядки 33 Вт.

Infinix Hot 30 — три новых Инфиникс

Состав Infinix Hot 30 может дебютировать до конца марта. Говорят, что в эту серию входят три телефона — Infinix Hot 30, Infinix Hot 30i и Infinix Hot 30 Play. Ожидается, что Hot 30 и Hot 30i будут выглядеть одинаково. Благодаря утечке, мы даже знаем некоторые характеристики последнего устройства.

Предполагается, что Hot 30i будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем HD+, чипом MediaTek Helio G37, основной камерой на 50 Мп, Android 12, батареей емкостью 5000 мАч и поддержкой зарядки 18 Вт.

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Oppo Find X6 — новый флагман Оппо

Ожидается, что серия Oppo Find X6 будет запущена совсем скоро, а именно 21 марта. Как обычно, линейка включает две модели, среди которых будут Oppo Find X6 и Oppo Find X6 Pro.

Базовая модель и версия Pro рассчитаны на размещение чипсета MediaTek Dimensity 9200 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 соответственно. Говорят, что оба телефона получат тройные 50 Мп камеры и 32 Мп селфи-камеры. Основной датчик в версии Pro будет иметь размер 1 дюйм.

Ходят слухи, что дуэт оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Версия Pro будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, тогда как базовая модель будет ограничена проводной зарядкой мощностью 80 Вт.

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Huawei P60 — новый телефон с лучшей камерой

Семейство премиальных смартфонов Huawei P60 может быть выпущено к концу марта. Ожидается, что официально они выйдут 23 марта. Скорее всего, в линейку войдут три телефона — Huawei P60, Huawei P60 Pro и Huawei P60 Ultra. Говорят, что они оснащены камерами, работающими на собственной технологии обработки изображений XMAGE. Обычно этот телефон после выхода возглавлял рейтинг DxOMark. Возможно, так получится и в этот раз.

Они будут ограничены возможностью подключения 4G, несмотря на то, что в них установлен новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Напоминать о том, что это происходит из-за санкций США, смысла нет. Главное, что для России это не так важно. Сети 5G дальше тестирования у нас пока все равно не продвинулись.

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Meizu 20 — телефон, похожий на Samsung

Серия Meizu 20 также может стать официальной до конца марта. Ожидается, что в линейку войдут два телефона, такие как Meizu 20 и Meizu 20 Pro. Их дизайн будет вдохновлен серией Galaxy S23.

Говорят, что вариант Pro получил дисплей LTPO AMOLED с разрешением QHD+ с частотой 120 Гц, чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативную память LPDDR5x, хранилище UFS 4.0, основную камеру на 50 МП, аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку беспроводной зарядки 80 Вт/50 Вт.