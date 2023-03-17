Чем Xiaomi 12T отличается от Xiaomi 12 и что означает буква «T» в названии

Как любой уважающий себя производитель смартфонов от Apple до Samsung, компания Xiaomi выпускает целую россыпь флагманов. Наряду с базовой моделью (например, Xiaomi 12) вы всегда найдете ее улучшенную версию с приставкой «Pro»/«Ultra». Вместе с тем в противоположном углу стоят Xiaomi 12T и 12T Pro. Ничего подобного в линейке Samsung или Apple встретить не получится, а потому не сразу удается понять, где подвох. Но сегодня вы узнаете, чем отличаются Xiaomi 12 и Xiaomi 12T, что означает буква «T» в названии и какой смартфон лучше купить.

Xiaomi T — что это за смартфоны

Если опираться на информацию, представленную на сайте Xiaomi, то окажется, что к T-линейке тоже относятся флагманы (самые навороченные смартфоны), как и к обычной номерной серии. Это выражается в нескольких аспектах:

лучшие процессоры;

3 года обновлений Android и 4 года патчей безопасности;

VIP-обслуживание (2 года гарантии, бесплатная замена экрана в течение 6 месяцев после покупки, бесплатный негарантийный ремонт в первый год эксплуатации).

Все это объединяет Xiaomi 12 и Xiaomi 12T, а также Xiaomi Mi 11 и 11T. То есть в обоих случаях перед нами устройства с намеком на премиальность, которой нет в POCO и Redmi. В то же время T-серия имеет ряд отличительных особенностей:

T-серия доступна только на международном рынке, то есть китайскую версию Xiaomi T вы не сможете купить при всем желании;

телефоны Xiaomi T дешевле;

дешевле; устройства этой линейки выходят на 6-9 месяцев позже, благодаря чему Xiaomi удается сэкономить на процессоре, который к тому времени успевает подешеветь;

если Xiaomi 12 и 12 Pro работают на флагманских чипах Qualcomm, то для T-шек действует разграничение: Dimensity для младшей версии и Qualcomm для старшей;

работают на флагманских чипах Qualcomm, то для T-шек действует разграничение: Dimensity для младшей версии и Qualcomm для старшей; у смартфонов T-серии больше аккумулятор;

экраны T-шек всегда плоские (без модных «водопадов»);

представители этой линейки лишены поддержки беспроводной зарядки ;

; в устройства Xiaomi T устанавливаются упрощенные камеры, а порой (как в случае с Xiaomi 12T и 12T Pro) производитель экономит на материалах корпуса.

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Таким образом, покупая Xiaomi T, вы получаете флагман по более низкой цене, но не просто так, а за счет экономии на отдельных компонентах. Кроме того, каждое поколение T-серии стараются наделить какой-нибудь уникальной фишкой, которой нет в обычном Xiaomi:

Xiaomi Mi 9T — выезжающая фронталка;

Xiaomi Mi 10T — 144-герцовый IPS-экран;

Xiaomi 11T — турбо-зарядка (67 и 120 Вт);

Xiaomi 12T — экран Crystal-Res и камера 200 Мп (в Pro-версии).

В Китае смартфоны T-серии не продаются. Причина — более низкие цены на внутреннем рынке. Это позволяет отнести аналоги Xiaomi T к условно флагманской серии Redmi K. Впрочем, можете не забивать этим голову.

Xiaomi 12 или Xiaomi 12T — какой телефон лучше

Сравнение Xiaomi 12 и 12T предлагаю начать с сопоставления характеристик, по которым многое станет ясно без лишних пояснений.

Характеристики Xiaomi 12 Xiaomi 12T Экран 6,28″, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6,67″, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 50/13/5 Мп 108/8/2 Мп Фронтальная камера 32 Мп 20 Мп Процессор Snapdragon 8 Gen 1 Dimensity 8100 Ultra Аккумулятор 4500 мАч 5000 мАч Зарядка 67 Вт 120 Вт Размеры 152.7х69.9х8.2 мм 163.1х75.9х8.6 мм Вес 180 граммов 202 грамма Цена в России* от 45 000 ₽ от 34 000 ₽

* — в таблице указана цена за глобальную версию, CN Version стоит меньше.

Xiaomi 12 на AliExpress

Xiaomi 12T на AliExpress

Главное отличие смартфонов, ощутимое каждому пользователю, — размеры. Xiaomi 12 — компактный телефон, в то время как 12T является типичным представителем класса лопат. Кроме того, модель без приставки «T» тактильно ощущается более приятно за счет алюминиевой рамы.

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Экраны плюс-минус одного уровня за тем лишь исключением, что в Xiaomi 12 используется изогнутая матрица, а пиковая яркость выше примерно на 200 нит. Невзирая на количество мегапикселей, камера Xiaomi 12 снимает чуть лучше. Это касается каждого объектива от фронталки и основного модуля до сверхширика и макро.

Купить Xiaomi 12 в России

Купить Xiaomi 12T в России

С производительностью ситуация неоднозначная. В тесте AnTuTu сравнение Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 8100 выигрывает чип Qualcomm, опережая конкурента от MediaTek почти на 150 тысяч баллов. Однако 8 Gen 1 получился неудачным во многом из-за того, что его разработкой занималась компания Samsung. Поэтому в интерфейсе и базовых приложения вы разницы не ощутите, а в играх Dimensity окажется намного более стабильным, выдывая в среднем на 10-15 fps больше и демонстрируя меньший нагрев.

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В плане автономности однозначную победу одерживает смартфон Xiaomi 12T. Если заряда базовой «двенашки» вам хватит на день, то полной батареи T-шки — на полтора. Плюс ко всему Xiaomi 12T заряжается более чем в 2 раза быстрее (20 минут вместо 45).

Сравнение Xiaomi 12 Pro и 12T Pro

В плане габаритов разница Xiaomi 12 Pro и 12T Pro не ощутима. Это две лопаты. Вот только рамка первого смартфона выполнена из металла, а второго — из пластика. И не забывайте об изогнутом экране 12 Pro, чья матрица демонстрирует принципиально иной уровень за счет более высокого разрешения, сумасшедшей яркости 1500 нит и поддержки технологии LTPO, адаптивно меняющей частоту обновления в диапазоне 1-120 Гц.

Характеристики Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12T Pro Экран 6,73″, AMOLED (3200х1440), 120 Гц 6,67″, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 50/50/50 Мп 200/8/2 Мп Фронтальная камера 32 Мп 20 Мп Процессор Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Аккумулятор 4600 мАч 5000 мАч Зарядка 120 Вт 120 Вт Размеры 163.6х74.6х8.7 мм 163.1х75.9х8.6 мм Вес 204 грамма 205 граммов Цена в России* от 58 000 ₽ от 44 000 ₽

* — в таблице указана цена за глобальную версию, CN Version стоит меньше.

Xiaomi 12 Pro на AliExpress

Xiaomi 12T Pro на AliExpress

Если основная камера Xiaomi 12T Pro способна составить конкуренцию «прошке» без приставки «T», то все ее остальные модули вчистую сливают. Сверхширик 12T Pro не выдерживает никакой критики для заявленной цены, а наличие 2-мегапиксельной затычки макро во флагмане — форменное безобразие. Вместо этого бесполезного глазка смартфон Xiaomi 12 Pro использует портретную камеру с двукратным оптическим зумом.

Xiaomi 12 Pro в России

Xiaomi 12T Pro в России

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Но Xiaomi 12T Pro опережает своего дорогого во всех смыслах оппонента в другом:

здесь стоит чуть более мощный и намного более стабильный процессор;

под нагрузками корпус 12T Pro почти не греется;

T-шка дольше держит заряд, демонстрируя средний между Xiaomi 12 и Xiaomi 12T показатель автономности.

Определиться с выбором будет не так уж и просто. Поэтому отдельно поговорим о том, какой Xiaomi купить, взвесив все за и против.

Какой Xiaomi лучше купить

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Если ранжировать модели по их техническим характеристикам, то первую позицию займет Xiaomi 12 Pro, второе место поделят Xiaomi 12 и 12T Pro, а замкнет четверку самый дешевый 12T. Однако вне зависимости от того, какой смартфон вам приглянулся больше, примите во внимание следующие моменты:

единственным компактным смартфоном во всем списке является Xiaomi 12, и он медленнее всех заряжается по проводу;

во всем списке является Xiaomi 12, и он медленнее всех заряжается по проводу; Xiaomi 12 и 12 Pro тактильно более приятные и поддерживают беспроводную зарядку, чем T-шки похвастать не могут;

тактильно более приятные и поддерживают беспроводную зарядку, чем T-шки похвастать не могут; если вы любите фотографировать, используя зум или переключаясь на сверхширик, обходите представителей T-серии стороной, так как вспомогательные объективы не способны побаловать высоким качеством фото ;

; 12T и 12T Pro дольше работают от одного заряда;

несмотря на разницу процессоров, Xiaomi 12T и 12T Pro лучше подходят для игр, а их корпус не подвержен излишнему перегреву;

лучше подходят для игр, а их корпус не подвержен излишнему перегреву; Xiaomi 12T Pro — единственный смартфон, поддерживающий технологию eSIM.

Определить лучшего или худшего в этом списке невозможно, поскольку все зависит от ваших предпочтений. И не забывайте, что совсем недавно вышли смартфоны Xiaomi 13 (на старте продаж они довольно дорогие). Если же вам нравится концепция экономичных флагманов с приставкой «T», то даты выхода Xiaomi 13T придется ждать до осени.