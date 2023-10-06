Чем смартфоны POCO отличаются от обычных Xiaomi

Компания Xiaomi не только ежегодно выпускает по несколько десятков разных моделей, но и постоянно плодит суббренды. К примеру, последние 2-3 года в магазинах все чаще встречаются смартфоны POCO, а многие покупатели даже не догадываются, что это все те же Xiaomi. Но зачем производителю потребовалось создавать отдельный суббренд, продавая свои смартфоны под другим именем? Постараемся ответить на этот вопрос, сравнив POCO и Xiaomi.

Отличия смартфонов POCO от Xiaomi

Первое и главное отличие POCO от Xiaomi — это позиционирование. С 2019 года Xiaomi называет себя премиальным брендом, а потому под исконным именем компания выпускает устройства среднего класса (Xiaomi 12 Lite), флагманы (Xiaomi 13) и камерофоны (Xiaomi 13 Ultra). Концептуально смартфоны POCO чуточку проще, и собой они занимают больше ниш от ультрабюджетного сегмента (яркий представитель — POCO C51) до субфлагманов (POCO F5 Pro).

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На прилавке магазина вы обязательно заметите визуальную разницу между POCO и Xiaomi. Смартфоны Xiaomi имеют строгий и, можно сказать, премиальный дизайн, в то время как устройства POCO стараются привлечь внимание дерзким оформлением спинки, где зачастую большими буквами высечено имя бренда.

Коробки устройств двух брендов тоже отличаются. Xiaomi исповедует минимализм, а POCO во всю эксплуатирует свои фирменные цвета: желтый и черный. При этом комплект смартфонов схож. В коробке вы найдете зарядку и чехол, а на экран будет нанесена защитная пленка. Исключение составляют дешевые модели POCO, в чьем комплекте из дополнительных аксессуаров есть только адаптер питания и кабель.

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Рядового покупателя, не обращающего внимания на позиционирование и дизайн, куда сильнее интересует разница характеристик POCO и Xiaomi, а также цена. Расставит все точки над «i» сравнение Xiaomi 12T Pro и POCO F5 Pro — двух очень похожих моделей.

Характеристики Xiaomi 12T Pro POCO F5 Pro Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 200 + 8 + 2 МП 64 + 8 + 2 МП Фронтальная камера 20 МП 16 МП Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Аккумулятор 5000 мАч 5160 мАч Зарядка 120 Вт 67 Вт Цена от 54 000 ₽ от 47 000 ₽

Купить Xiaomi 12T Pro

Купить POCO F5 Pro

Хотя смартфоны работают на одинаковых процессорах, очевидно, что POCO F5 Pro делался с упором на игры, а Xiaomi 12T Pro — на качество фото. Поэтому POCO получил скромный набор камер, но в то же время более емкий аккумулятор и экран с разрешением WQHD+. Подобная тенденция также прослеживается в сравнении POCO X5 Pro и Xiaomi 12 Lite, и почти во всех случаях с точки зрения цены и предлагаемых характеристик смартфоны POCO выглядят предпочтительнее.

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Чем MIUI для POCO отличается от обычной

Смартфоны Xiaomi и POCO работают под управлением оболочки MIUI. Но в случае с устройствами суббренда есть нюансы. Во-первых, в разделе «О телефоне» напротив пункта с описанием текущей версии прошивки вы заметите приписку «for POCO». То есть это не обычная MIUI, а особенная.

Второе отличие чисто визуальное. По умолчанию ярлыки на POCO круглые, а на Xiaomi они скорее квадратные. Также немного отличается оформление иконок некоторых стандартных приложений, но в остальном ничего нового.

Третье отличие MIUI на POCO и Xiaomi — меню приложений. Это специальный раздел со всеми установленными программами, которое вызывается свайпом от нижней части экрана вверх. Почему-то на POCO отключить меню приложений нельзя, а вот Xiaomi предлагает разные варианты оформления рабочего стола.

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Больше никакой визуальной и функциональной разницы между MIUI на Xiaomi и POCO нет. Единственное, что смартфоны POCO за время своей жизни получают 2 крупных обновления Android, а Xiaomi — 3. Кстати, начиная с Xiaomi 13T, все флагманы производителя будут получать аж 4 апдейта операционной системы. То есть Android 13 из коробки со временем превратится в Android 17, а условный POCO F5 Pro доживет только до Android 15.

POCO или Xiaomi — что лучше

Xiaomi и POCO — бренды для разных целевых аудиторий. Xiaomi делает премиальные продукты для тех, кто хочет иметь все самое лучшее (в особенности, топовые камеры). POCO — это выбор для людей, которые не готовы тратить много денег на покупку нового смартфона, но в то же время не прочь получить максимум за свои деньги.

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Одновременно с этим нельзя однозначно сказать, что лучше: POCO или Xiaomi. Да, смартфоны POCO дешевле, но они имеют ряд нюансов и не могут порадовать владельца прорывным качеством фото и видео. Поэтому все зависит исключительно от ваших потребностей.