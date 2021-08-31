Какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 12.5 Enhanced

В этом году Xiaomi не стала выпускать MIUI 13. Вместо неё компания представила MIUI 12.5 Enhanced – улучшенную версию уже существующей прошивки. Разработчики Xiaomi признали, что MIUI 12 получилась откровенно посредственной с точки зрения стабильности, и приняли волевое решение провести работу над ошибками. Они практически полностью отказались от функциональных нововведений, сосредоточившись в основном на механизмах, повышающих стабильность работы и продлевающих срок службы совместимых устройств. Так что пренебрегать обновлением точно не стоит. Другое дело – какие устройства его получат.

Несмотря на то что MIUI 12.5 Enhanced – это работа над ошибками, Xiaomi намеревается выпустить две версии прошивки: на базе Android 11 для старых устройств и на базе Android 12 – для новых. Так что какие-то смартфоны получат полноценное обновление, а какие-то нет.

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Впрочем, хорошо, что Xiaomi не забывает даже об устаревающих аппаратах и выпускает практически идентичное обновление и для них, пусть и на базе прошлогодней версии операционной системы. Для неё это уже стало традицией, которой она компенсирует короткий жизненный цикл своих устройств.

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до Android 12

Полный список устройств, которые получат MIUI 12.5 Enhanced, очевидно, ещё находится в стадии формирования, но основные смартфоны, претендующие на обновление в первую очередь, уже известны:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Как видите, списочек получился довольно коротким. В него вошли в основном флагманские модели. Но очевидно, что итоговый перечень устройств-претендентов на MIUI 12.5 Enhanced будет намного шире. Так что позволю себе немного поиграть в аналитика и предлагаю вам список устройств, которые вероятнее всего получат это обновление:

Redmi

Redmi 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9S / 9 Pro / 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G / Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10 / 10s / 10T / 10 5G

Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Redmi Note 8 2021

Redmi K30

Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G

Redmi K30 Pro / Zoom

Redmi K30 Ultra / K30S Ultra

Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / Gaming

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Poco

Poco F3

Poco F2 Pro

Poco F3 GT

POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro

Poco M2 / M2 Reloaded / M2 Pro

Poco M3 / M3 Pro 5G

Poco C3

А это аппараты, которые хоть и обновятся до MIUI 12.5 Enhanced, будут и дальше работать на Android 11:

Xiaomi Mi 9 / 9 SE / 9 Lite

Mi 9T / Mi 9T Pro

Mi CC9 / Mi CC9 Pro

Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Redmi K20 / K20 Pro / Premium

Redmi Note 8 / 8T / 8 Pro

Redmi 9 / 9A / 9AT / 9i / 9C

Redmi 9 Prime

Что нового в MIUI 12.5 Enhanced

С функциональной точки зрения, как и упоминалось выше, обновление будет достаточно бедным. Те изменения, которые произойдут с прошивкой, даже нововведениями язык назвать не поворачивается:

Снижение энергопотребления на 15%

Снижение тепловыделения процессора;

Повышение оптимизации работы MIUI;

Продление срока службы накопителей;

Снижение скорости работы на 5% за 3 года.

Когда выйдет Android 12 для Xiaomi

Короче, негусто. Единственным более-менее вменяемым нововведением можно назвать разве что виджеты. Однако в основной список изменений MIUI 12.5 Enhanced я их не включаю, потому что Xiaomi ещё не приняла окончательное решение об их внедрении в прошивку. Разработчики прямо так и сказали: протестируем, а там будет видно.

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Релиз MIUI 12.5 Enhanced состоится в четвёртом квартале 2021 года, то есть в период с октября по декабрь. Xiaomi не стала оглашать конкретные даты, но, учитывая скудность обновления, можно предположить, что выйдет оно раньше декабря. Я бы сделал ставку на ноябрь, поскольку релиз Android 12 состоится в октябре, а Xiaomi нужно время, чтобы адаптировать обновление для свой прошивки.