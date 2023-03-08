Xiaomi научилась делать смартфоны на любой вкус, и я не знаю, кто еще способен угодить всем

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин 0

Современные смартфоны ориентированы на широкий круг потребителей, из-за чего они получаются максимально однотипными. Выискивать отличия приходится с лупой, штудируя список технических характеристик, ведь внешне и функционально все модели одинаковы. Однако каждая модель линейки смартфонов Xiaomi 13, чей глобальный старт продаж намечен на 8 марта, по-настоящему уникальна. Взгляните на них и вы поймете, что теперь Xiaomi научилась делать девайсы для самых разных людей.

Xiaomi научилась делать смартфоны на любой вкус, и я не знаю, кто еще способен угодить всем. Состоялся общемировой запуск серии смартфонов Xiaomi 13, среди которых каждому найдется модель по душе. Фото.

Состоялся общемировой запуск серии смартфонов Xiaomi 13, среди которых каждому найдется модель по душе

Глобальная версия Xiaomi 13 — компактный смартфон

Внушительные габариты являются главным недостатком Android-смартфонов последних лет. Они слишком большие, из-за чего ими банально неудобно пользоваться. Оттого невольно удивляешься, что новый Xiaomi 13 — компактный смартфон. Весит девайс 189 граммов, а его габариты составляют 152,8×71,5×7,98 мм. Совсем не лопата по нынешним меркам.

Глобальная версия Xiaomi 13 — компактный смартфон. Xiaomi 13 — компактный, но очень мощный смартфон. Фото.

Xiaomi 13 — компактный, но очень мощный смартфон

Купить Xiaomi 13

При этом нельзя сказать, что хоть в чем-то смартфон урезан. Это полноценный флагман, выполненный в корпусе из стекла и металла, получивший влагозащиту по стандарту IP68 и плоский экран с тонюсенькими рамками: всего 1,61 мм. Ну а технические характеристики Xiaomi 13 — отдельная история.

ХарактеристикаXiaomi 13
Экран6,36 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера54/12/10 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память8/256 или 12/256 ГБ
Аккумулятор4500 мАч
Зарядка67 Вт
Размеры152,8×71,5×7,98 мм
Вес189 граммов

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Экран Xiaomi 13 помимо тонких рамок и ставшей уже привычной частоты обновления 120 Гц имеет невероятное значение пиковой яркости: до 1900 нит. Это очень высокий показатель, гарантирующий комфортное потребление контента даже в солнечную погоду, когда на небе нет ни облачка.

Глобальная версия Xiaomi 13 — компактный смартфон. У экрана тонкие и симметричные рамки, а также очень высокая яркость. Фото.

У экрана тонкие и симметричные рамки, а также очень высокая яркость

Сердцем смартфона является процессор Snapdragon 8 Gen 2 — самое мощное решение 2023 года. Он отличается не только беспрецедентным уровнем производительности, но и стабильностью. Трудиться ему помогает аккумулятор на 4500 мАч, чью энергию удастся восстановить всего за 38 минут при помощи комплектного блока питания на 67 Вт.

Главное достоинство новинки — съемка фото и видео. Камеры Xiaomi 13 оснащены профессиональными объективами Leica и поддерживают специальные фильтры, позволяющие реализовать ваше видение окружающего мира. Помимо оптики неподдельный интерес представляют и матрицы. Ведь впервые за долгое время Xiaomi оснастила свой базовый флагман телевиком с 3,2-кратным оптическим зумом. Это идеальная камера для портретов!

Купить Xiaomi 13

Дата выхода Xiaomi 13 на глобальный рынок — 8 марта. В этот день стартуют продажи смартфона на AliExpress, где его можно будет приобрести за $899 (~ 68 000 ₽), получив в подарок флагманские смарт-часы Xiaomi Watch S1 или беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Лучший Xiaomi в 2023 году

И все-таки компактность заставляет любого производителя идти на компромиссы. В частности, скромные размеры не позволили бы установить дюймовую матрицу камеры, которой оснащен более крупный и продвинутый смартфон Xiaomi 13 Pro. В чем ее достоинство? Большой размер сенсора позволяет захватить максимальное количество света, не прибегая к помощи дополнительных алгоритмов обработки изображения. Говоря простым языком, Xiaomi 13 Pro моментально обрабатывает снимки в сложных условиях, выдавая яркую, но в то же время реалистичную картинку.

Лучший Xiaomi в 2023 году. Xiaomi 13 Pro — определенно лучший смартфон Xiaomi на сегодняшний день. Фото.

Xiaomi 13 Pro — определенно лучший смартфон Xiaomi на сегодняшний день

Основная камера Xiaomi 13 Pro дополнена парой вспомогательных сенсоров на 50 Мп в виде телевика (3,2-кратный зум) и сверхширика с углом захвата 115°. Разумеется, каждый объектив выполнен в сотрудничестве с Leica, а общая картина, состоящая из комплекса характеристик Xiaomi 13 Pro, не заставляет усомниться в том, что перед нами действительно лучший смартфон компании в 2023 году.

ХарактеристикаXiaomi 13 Pro
Экран6,73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 1-120 Гц
Основная камера50/50/50 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор4820 мАч
Зарядка120 Вт
Размеры162,9×74,6×8,38 мм
Вес229 граммов

Кроме передового процессора Snapdragon 8 Gen 2 «прошка» готова похвастать экраном, обладающим не только большой диагональю, но и сверхвысоким разрешением, которое соответствует стандарту WQHD+. При этом аккумулятор на 4820 мАч долго держит заряд за счет адаптивной частоты обновления (1-120 Гц), а в случае чего 120-ваттный адаптер восстановит энергию смартфона всего за 19 минут.

Купить Xiaomi 13 Pro

Купить Xiaomi 13 Pro получится уже 8 марта на AliExpress, где за новинку попросят солидные $1099 (~ 83 000 ₽), но зато порадуют бесплатными смарт-часами Xiaomi Watch S1 или беспроводными наушниками. А первые 35 покупателей в дополнение к основному подарку получат таинственную коробку, содержащую еще один смартфон (POCO F3, Xiaomi 11 или другую модель).

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Xiaomi 13 Lite — идеальный смартфон для девушки

Xiaomi 13 Lite — идеальный смартфон для девушки. Xiaomi 13 Lite обзавелся фишками, которые оценит любая девушка. Фото.

Xiaomi 13 Lite обзавелся фишками, которые оценит любая девушка

Купить Xiaomi 13 Lite

Если Xiaomi 13 — устройство для ценителей компактности, а Xiaomi 13 Pro — девайс для тех, кто хочет все и сразу, то смартфон Xiaomi 13 Lite представляет из себя лучшую модель для девушек. Это не пустые слова, а объективная реальность, которая складывается из нескольких ключевых особенностей новинки:

  • легкость (смартфон весит всего 171 грамм);
  • фронтальная камера с поддержкой зума (для одиночных и групповых селфи);
  • двойная вспышка фронтальной камеры;
  • функция карманного зеркала;
  • режим съемки видеоблога с телесуфлером.

При этом характеристики Xiaomi 13 Lite пускай и уступают более дорогим моделям, но все равно создают положительное впечатление.

ХарактеристикаXiaomi 13 Lite
Экран6,55 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера50/8/2 МП
Фронтальная камера32/8 МП
ПроцессорSnapdragon 7 Gen 1
Память8/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор4500 мАч
Зарядка67 Вт
Размеры159,2×72,7×7,23 мм
Вес171 грамм

Смартфон оснащен изогнутым AMOLED-экраном, долгое взаимодействие с которым, в отличие от других подобных матриц, не провоцирует сухость в глазах. ШИМ на частоте 1920 Гц снижает усталость, а поддержка технологии Dolby Vision помогает фильмам и сериалам заиграть новыми красками на экране Xiaomi 13 Lite.

Xiaomi 13 Lite — идеальный смартфон для девушки. Двойная фронталка Xiaomi 13 Lite получила двойную вспышку. Фото.

Двойная фронталка Xiaomi 13 Lite получила двойную вспышку

Помимо фронталки обращает на себя внимание основная камера Sony IMX766, которая обычно встречается во флагманах, а также новый процессор Snapdragon 7 Gen 1 — мощное и энергоэффективное решение с запасом производительности на несколько лет вперед. Аккумулятор на 4500 мАч — залог долгой работы, а блок питания на 67 Вт — ваше 38-минутное спасение в ситуации, когда телефон все-таки разрядится.

Купить Xiaomi 13 Lite

Цена Xiaomi 13 Lite в день старта продаж составит $449 (~ 34 000 ₽), что довольно скромно на фоне стоимости других представителей серии. Но и этим дело не ограничится. Первых покупателей ждет подарок (фитнес-браслет Xiaomi Band 7 Pro или смарт-часы Redmi Watch 2 Lite). Так что не проморгайте момент.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Новые беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro

Новые беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro. Xiaomi Buds 4 Pro — самые навороченные наушники в истории Xiaomi. Фото.

Xiaomi Buds 4 Pro — самые навороченные наушники в истории Xiaomi

Если попытаться придраться к новым смартфонам Xiaomi 13, то в числе их недостатков можно выделить отсутствие разъема для подключения проводных наушников, несмотря на заявленную для каждой модели сертификацию Hi-Res Audio. Для кого-то это станет серьезным недостатком, однако наушники Xiaomi Buds 4 Pro доказывают, что хороший звук можно получить без проводов.

Купить Xiaomi Buds 4 Pro

Гарнитура поддерживает кодек LDAC, разработанный компанией Sony, знающей толк в хорошей акустике. Еще наушники поддерживают активное шумоподавление до 48 дБ, а также инновационную технологию пространственного звучания. Xiaomi Buds 4 Pro можно получить в подарок к Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro, а также купить отдельно по цене $229 (~ 17 300 ₽).

Теги
Лонгриды для вас
Подборка лучших гаджетов Xiaomi на Черную пятницу АлиЭкспресс 2022

Не успели мы отойти от распродажи 11.11, как на AliExpress стартует новая — Черная пятница. По своему масштабу она не уступает акции, приуроченной ко Дню холостяка, а в большинстве стран мира даже считается главной. В 2022 году Черная пятница на АлиЭкспресс проходит с 24 по 30 ноября. Целую неделю тысячи товаров будут доступны по минимальным ценам, и по этому случаю мы выбрали лучшие устройства Xiaomi, которые обязательно нужно купить, если вы хотите получить максимальную выгоду и успеть подготовить подарки к Новому году.

Читать далее
Старый флагман или новый бюджетник. Что купить в 2022 году

Как вы наверняка знаете, покупка флагманского смартфона от любой компании - это почти всегда выбор топовых характеристик за самую высокую цену. Последние годы даже компания Xiaomi, особенно это касается стоимости их смартфонов в России, стала играть на одном уровне с Apple и Samsung. Но что делать, если вы не готовы тратить большие суммы на телефон, а приобрести что-то требуется? У большинства производителей в линейках есть на выбор более дешевые модели с некоторыми компромиссами в части характеристик.

Читать далее
Какими будут новые прозрачные наушники Nothing и когда они выйдут

С тех пор, как Карл Пей ушел из компании OnePlus, многие только и думают о том, сможет ли он повторить успех своего предыдущего творения. Мы относимся к нему более сдержанно, но все равно не можем не отметить его большой вклад в индустрию. Сейчас его новая компания Nothing, которую он основал на деньги инвесторов, уже представила две модели наушников и один телефон. Основной упор в них сделан на прозрачность и необычный дизайн. Сейчас у нас на подходе еще одни наушники, и мы уже примерно понимаем, какими они будут. Но на этой неделе появилось доказательство того, что нас ждет что-то интересное. Давайте посмотрим на них более внимательно.

Читать далее
Новый комментарий