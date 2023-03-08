Xiaomi научилась делать смартфоны на любой вкус, и я не знаю, кто еще способен угодить всем

Современные смартфоны ориентированы на широкий круг потребителей, из-за чего они получаются максимально однотипными. Выискивать отличия приходится с лупой, штудируя список технических характеристик, ведь внешне и функционально все модели одинаковы. Однако каждая модель линейки смартфонов Xiaomi 13, чей глобальный старт продаж намечен на 8 марта, по-настоящему уникальна. Взгляните на них и вы поймете, что теперь Xiaomi научилась делать девайсы для самых разных людей.

Глобальная версия Xiaomi 13 — компактный смартфон

Внушительные габариты являются главным недостатком Android-смартфонов последних лет. Они слишком большие, из-за чего ими банально неудобно пользоваться. Оттого невольно удивляешься, что новый Xiaomi 13 — компактный смартфон. Весит девайс 189 граммов, а его габариты составляют 152,8×71,5×7,98 мм. Совсем не лопата по нынешним меркам.

Купить Xiaomi 13

При этом нельзя сказать, что хоть в чем-то смартфон урезан. Это полноценный флагман, выполненный в корпусе из стекла и металла, получивший влагозащиту по стандарту IP68 и плоский экран с тонюсенькими рамками: всего 1,61 мм. Ну а технические характеристики Xiaomi 13 — отдельная история.

Характеристика Xiaomi 13 Экран 6,36 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 54/12/10 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 4500 мАч Зарядка 67 Вт Размеры 152,8×71,5×7,98 мм Вес 189 граммов

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Экран Xiaomi 13 помимо тонких рамок и ставшей уже привычной частоты обновления 120 Гц имеет невероятное значение пиковой яркости: до 1900 нит. Это очень высокий показатель, гарантирующий комфортное потребление контента даже в солнечную погоду, когда на небе нет ни облачка.

Сердцем смартфона является процессор Snapdragon 8 Gen 2 — самое мощное решение 2023 года. Он отличается не только беспрецедентным уровнем производительности, но и стабильностью. Трудиться ему помогает аккумулятор на 4500 мАч, чью энергию удастся восстановить всего за 38 минут при помощи комплектного блока питания на 67 Вт.

Главное достоинство новинки — съемка фото и видео. Камеры Xiaomi 13 оснащены профессиональными объективами Leica и поддерживают специальные фильтры, позволяющие реализовать ваше видение окружающего мира. Помимо оптики неподдельный интерес представляют и матрицы. Ведь впервые за долгое время Xiaomi оснастила свой базовый флагман телевиком с 3,2-кратным оптическим зумом. Это идеальная камера для портретов!

Купить Xiaomi 13

Дата выхода Xiaomi 13 на глобальный рынок — 8 марта. В этот день стартуют продажи смартфона на AliExpress, где его можно будет приобрести за $899 (~ 68 000 ₽), получив в подарок флагманские смарт-часы Xiaomi Watch S1 или беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro.

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Лучший Xiaomi в 2023 году

И все-таки компактность заставляет любого производителя идти на компромиссы. В частности, скромные размеры не позволили бы установить дюймовую матрицу камеры, которой оснащен более крупный и продвинутый смартфон Xiaomi 13 Pro. В чем ее достоинство? Большой размер сенсора позволяет захватить максимальное количество света, не прибегая к помощи дополнительных алгоритмов обработки изображения. Говоря простым языком, Xiaomi 13 Pro моментально обрабатывает снимки в сложных условиях, выдавая яркую, но в то же время реалистичную картинку.

Основная камера Xiaomi 13 Pro дополнена парой вспомогательных сенсоров на 50 Мп в виде телевика (3,2-кратный зум) и сверхширика с углом захвата 115°. Разумеется, каждый объектив выполнен в сотрудничестве с Leica, а общая картина, состоящая из комплекса характеристик Xiaomi 13 Pro, не заставляет усомниться в том, что перед нами действительно лучший смартфон компании в 2023 году.

Характеристика Xiaomi 13 Pro Экран 6,73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 1-120 Гц Основная камера 50/50/50 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 4820 мАч Зарядка 120 Вт Размеры 162,9×74,6×8,38 мм Вес 229 граммов

Кроме передового процессора Snapdragon 8 Gen 2 «прошка» готова похвастать экраном, обладающим не только большой диагональю, но и сверхвысоким разрешением, которое соответствует стандарту WQHD+. При этом аккумулятор на 4820 мАч долго держит заряд за счет адаптивной частоты обновления (1-120 Гц), а в случае чего 120-ваттный адаптер восстановит энергию смартфона всего за 19 минут.

Купить Xiaomi 13 Pro

Купить Xiaomi 13 Pro получится уже 8 марта на AliExpress, где за новинку попросят солидные $1099 (~ 83 000 ₽), но зато порадуют бесплатными смарт-часами Xiaomi Watch S1 или беспроводными наушниками. А первые 35 покупателей в дополнение к основному подарку получат таинственную коробку, содержащую еще один смартфон (POCO F3, Xiaomi 11 или другую модель).

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Xiaomi 13 Lite — идеальный смартфон для девушки

Купить Xiaomi 13 Lite

Если Xiaomi 13 — устройство для ценителей компактности, а Xiaomi 13 Pro — девайс для тех, кто хочет все и сразу, то смартфон Xiaomi 13 Lite представляет из себя лучшую модель для девушек. Это не пустые слова, а объективная реальность, которая складывается из нескольких ключевых особенностей новинки:

легкость (смартфон весит всего 171 грамм);

фронтальная камера с поддержкой зума (для одиночных и групповых селфи);

двойная вспышка фронтальной камеры;

функция карманного зеркала;

режим съемки видеоблога с телесуфлером.

При этом характеристики Xiaomi 13 Lite пускай и уступают более дорогим моделям, но все равно создают положительное впечатление.

Характеристика Xiaomi 13 Lite Экран 6,55 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50/8/2 МП Фронтальная камера 32/8 МП Процессор Snapdragon 7 Gen 1 Память 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 4500 мАч Зарядка 67 Вт Размеры 159,2×72,7×7,23 мм Вес 171 грамм

Смартфон оснащен изогнутым AMOLED-экраном, долгое взаимодействие с которым, в отличие от других подобных матриц, не провоцирует сухость в глазах. ШИМ на частоте 1920 Гц снижает усталость, а поддержка технологии Dolby Vision помогает фильмам и сериалам заиграть новыми красками на экране Xiaomi 13 Lite.

Помимо фронталки обращает на себя внимание основная камера Sony IMX766, которая обычно встречается во флагманах, а также новый процессор Snapdragon 7 Gen 1 — мощное и энергоэффективное решение с запасом производительности на несколько лет вперед. Аккумулятор на 4500 мАч — залог долгой работы, а блок питания на 67 Вт — ваше 38-минутное спасение в ситуации, когда телефон все-таки разрядится.

Купить Xiaomi 13 Lite

Цена Xiaomi 13 Lite в день старта продаж составит $449 (~ 34 000 ₽), что довольно скромно на фоне стоимости других представителей серии. Но и этим дело не ограничится. Первых покупателей ждет подарок (фитнес-браслет Xiaomi Band 7 Pro или смарт-часы Redmi Watch 2 Lite). Так что не проморгайте момент.

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Новые беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro

Если попытаться придраться к новым смартфонам Xiaomi 13, то в числе их недостатков можно выделить отсутствие разъема для подключения проводных наушников, несмотря на заявленную для каждой модели сертификацию Hi-Res Audio. Для кого-то это станет серьезным недостатком, однако наушники Xiaomi Buds 4 Pro доказывают, что хороший звук можно получить без проводов.

Купить Xiaomi Buds 4 Pro

Гарнитура поддерживает кодек LDAC, разработанный компанией Sony, знающей толк в хорошей акустике. Еще наушники поддерживают активное шумоподавление до 48 дБ, а также инновационную технологию пространственного звучания. Xiaomi Buds 4 Pro можно получить в подарок к Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro, а также купить отдельно по цене $229 (~ 17 300 ₽).