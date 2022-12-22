Почему я не куплю новый HUAWEI Mate 50 Pro и вам не советую

Уход с российского рынка смартфонов некоторых именитых брендов открыл окно возможностей перед новыми компания, а также теми, кто в последние годы держится в тени. Яркий пример — HUAWEI. В 2020-2021 годах доля этого производителя на нашем рынке существенно снизилась, а сейчас, когда та же динамика прослеживается в отношении Samsung и Apple, у китайцев появился шанс отвоевать позиции. Осенью этого года компания представила новый смартфон HUAWEI Mate 50 Pro, который активно продвигается в российской рознице, а недавно он даже возглавил рейтинг DxOMark. Но за ширмой ультимативного флагмана скрывается масса проблем, заставляющих отказаться от покупки камерофона.

Вырез на экране HUAWEI Mate 50 Pro

К 2023 году мы уже успели отвыкнуть от челок. Даже Apple в новом iPhone 14 Pro решила отказаться от этого раздражающего элемента дизайна, придумав Dynamic Island. Но HUAWEI живет в своей вселенной, где челка — неотъемлемая часть экрана, без которой никуда. Но так ли она полезна?

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Вырез HUAWEI Mate 50 Pro скрывает фронтальную камеру и 3D-сканер лица, улучшающий распознавание. Вот только функциональность подобного набора такая же, как на дешевом смартфоне с Face Unlock: для входа в банковское приложение все равно придется вводить пароль или прикладывать палец, как и при совершении транзакций.

Так какой тогда смысл уродовать лицевую панель, если единственным работающим средством биометрической аутентификации остается старый добрый сканер? Если вас не раздражает челка — пускай. Но учтите, что в HUAWEI Mate 50 Pro она очень широкая, из-за чего в строку состояния помещается лишь пара-тройка значков.

Фронтальная камера на телефоне

HUAWEI Mate 50 Pro позиционируется как фотофлагман, что никак не соотносится с возможностями его фронтальной камеры. Производитель поставил фронталку с экстремально скромным фокусным расстоянием 18 мм, что делает ее ультраширокоугольной. Угол захвата настолько широкий, что порой на снимках можно заметить искажение пропорций объектов в кадре. Проблема решается принудительным изменением поля обзора в настройках съемки, но есть у фронталки HUAWEI Mate 50 Pro и неустранимые косяки.

Покупая флагман, вы получаете смартфон, чья фронтальная камера лишена автофокусировки. И это при том, что устройства среднего класса вроде Xiaomi 12 Lite или vivo V23 готовы похвастать фокусировкой по глазам, которая сводит на нет любую вероятность случайных смазов. Не убедительно? Тогда как вам отсутствие портретного режима для фронталки? HUAWEI Mate 50 Pro не умеет размывать фон на селфи, несмотря на присутствие 3D-сканера лица и наличия всех технологических возможностей решить проблему программным путем.

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Какой процессор лучше для смартфона

Пока до нашей розницы не доехали первые смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2, лучшим мобильным процессором остается Snapdragon 8+ Gen 1. И HUAWEI Mate 50 Pro его получил! Правда, в усеченном варианте 4G. Да, в России 5G-смартфоны не нужны, но помимо отсутствия поддержки сетей пятого поколения реализация Snapdragon 8+ Gen 1 в исполнении HUAWEI имеет кучу других недостатков.

Главный из них — троттлинг. Результаты тестирования HUAWEI Mate 50 Pro в CPU Trottling Test и Wild Life Stress Test заставляют ужаснуться. Под высокими нагрузками смартфон моментально сбрасывает производительность ядер процессора, что делает его реальный уровень сопоставимым с относительно недорогим HONOR 70. Вместе с тем снижение частоты ядер не решает проблему нагрева, да и автономность HUAWEI Mate 50 Pro с аккумулятором на 4700 мАч далека от идеала. И ведь ни на что из этого не жалуются владельцы смартфона Xiaomi 12T Pro с тем же процессором Snapdragon 8+ Gen 1, но с «правильной» реализацией.

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Цена HUAWEI MATE 50 Pro

Рассказывая о недостатках HUAWEI Mate 50 Pro, я даже не заостряю внимание на отсутствии Google-сервисов, так как с этим преданные фанаты HUAWEI уже смирились. Но даже они будут в шоке от стоимости новинки. В базовой версии на 8/256 ГБ смартфон продается за 69 990 ₽. И это со скидкой в размере 10 000 ₽, так как рекомендованная цена — 79 990 ₽.

Узнать актуальную цену HUAWEI Mate 50 Pro

За те же деньги вы можете постараться приобрести Samsung Galaxy S22 Ultra, а прошлогодний фотофлагман Xiaomi Mi 11 Ultra без урезанного процессора и назойливой челки обойдется всего в 40-45 тысяч рублей. И что вы тогда выберете?

Стоит ли покупать HUAWEI Mate 50 Pro

Безусловно, HUAWEI Mate 50 Pro соткан не только из недостатков. У него действительно крутая камера, чья главная фишка — изменяемая диафрагма. Экран пускай и имеет скошенные грани, становящиеся причиной случайных нажатий и доставляющие определенные неудобства при наборе текста, но он может порадовать яркой и контрастной картинкой.

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Однако покупать HUAWEI Mate 50 Pro стоит только человеку, не требующему от смартфона ничего, кроме качества фото. В этом отношении новинка HUAWEI не разочарует и, возможно, даже приятно удивит. Вот только процессе эксплуатации вы столкнетесь с такими неудобствами, что отсутствие сертификации Google покажется вам самой меньшей из проблем.