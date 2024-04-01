Что такое 5,5G или 5G-Advanced. Будет ли он в России

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Артем Сутягин

Пока мы ждем повсеместного распространения полноценных сетей 5G и особенно их прихода в Россию, Китай делает рывок вперед, внедряя следующее поколение беспроводных технологий. Назвать его полностью новым сложно, но это действительно улучшение стандартов связи, поэтому мы все же будем то делать. На днях компания China Mobile объявила о коммерческом запуске своей сети 5.5G (также называемой 5G-Advanced или 5GA). Можно подумать, что это просто демонстрация технологий, но уже существует первый смартфон, который может обеспечить этот тип связи. Естественно, работает он на. Android и поэтому вызывает немало интереса.

Что такое 5,5G или 5G-Advanced. Будет ли он в России. Это первый смартфон с 5,5G. Изображение: 3DNews. Фото.

Это первый смартфон с 5,5G. Изображение: 3DNews

Какие телефон поддерживают 5,5G

Впервые сообщение о новом стандарте связи появилось на ресурсе GSMArena. С его представителями главный директор по продукции OPPO Пит Лау поделился тизером, на котором телефон Find X7 Ultra отображает загадочную надпись «5GA» в статусе сети.

Подтверждение этого можно было найти на Weibo, где утверждается, что, что стандартный Find X7 также получит возможность работы в сетях 5.5G. Таким образом, серия Find X7 станет первыми в мире телефонами с поддержкой сетей 5.5G. Интересно, что это не стали делать эксклюзивом для старшей модели, а оставили доступным для всех.

Какие телефон поддерживают 5,5G. Первый тизер новых сетей. Изображение: androidauthority. Фото.

Первый тизер новых сетей. Изображение: androidauthority

Что касается распространения сетей, ведь без этого она так и останется только концептом или маркетинговой уловкой, информации мало, но она есть. China Mobile планирует к концу года покрыть сетью 5.5G более 300 городов, но все они предсказуемо находятся в Китае. Маркетологи этого популярного в Поднебесной оператора уже создали демонстрационные зоны по всей стране, что позволяет владельцам Find X7 ощутить прирост скорости на себе.

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Что такое 5,5G или 5G-Advanced

Осталось разобраться, что же такое 5,5G. Это маркетинговое название сетей 5G-Advanced (5GA), которые находятся в рамках стандарта 5G, но обеспечивают значительное увеличение скорости. И речь тут не о нескольких процентах ускорения передачи данных, а о существенном росте. 5G-Advanced обеспечивает до 10 Гбит/с на скачивание и до 1 Гбит/с на отправку.

Конечно, это все теоретические цифры и на практике их можно будет достичь только при высокой плотности вышек со специальным оборудование и то примерно. Но даже то уже хорошо и вызывает уважение.

Технически подкованные читатели, возможно, помнят аналогичный шаг вперед с 4G. Сети 4G впервые появились в 2010 году, а несколько лет спустя была выпущена более продвинутая версия сетей под названием 4G-Advanced или 4G LTE, с улучшенными скоростями и уменьшенными задержками.

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Будет ли 5,5G работать в России

Хотя 5G уже занял свое место в смартфонах пользователей многих стран, он еще не полностью удовлетворил потребности индустрии, требующей сверхбыстрой загрузки данных, практически полного отсутствия задержек, высокой безопасности, надежной работы и особенно низкого энергопотребления. 5.5G призван изменить эту ситуацию, став важнейшим мостом на пути к будущему 6G за счет усовершенствования того, что 5G уже умеет делать. То есть, это не полностью новый стандарт, а его доведенная «до ума» версия.

Будет ли 5,5G работать в России. Не ожидали? А новые сети уже рядом. Изображение: androidauthority. Фото.

Не ожидали? А новые сети уже рядом. Изображение: androidauthority

Как и сам Find X7 Ultra, российские пользователи вряд ли получат доступ к сетям 5.5G в ближайшее время. Однако тестирование и преодоление препятствий на пути к 5G продолжается и, кто знает, может быть мы перепрыгнем этот промежуточный этап и начнем сразу пользоваться 5GA. В любом случае нам придется подождать. Но томительное ожидание не будет столь страшным, ведь, по крайней мере, в крупных городах у нас и так отлично работают сети LTE. В некоторых случаях в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и некоторых других городах на смартфонах выше среднего сегмента я сам получал 150-200+ Мбит/с. Это более чем достаточно для стриминга, общения и загрузки файлов.

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Хорошая новость заключается в том, что в Find X7 Ultra используется чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который также присутствует в других Android-флагманах 2024 года, таких как Galaxy S24 Ultra и OnePlus 12. Так что теоретически эти телефоны должны быть совместимы с сетями 5GA, если их создатели выпустят соответствующее обновление ПО.

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