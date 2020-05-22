Для чего нужны складные смартфоны. Примеры использования

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Артем Сутягин 0

Сейчас у меня на тестировании находится складной смартфон, о котором я обязательно расскажу чуть позже, а пока просто хочется поговорить о том, как производители стараются продвигать эти устройства. Вот мы думаем, что это какая-то непонятная штука, которая раскрадывается, стоит дорого, но при этом не дает никакого результата с точки зрения практического использования. Я, признаться честно, сам пока не определился с юзеркейсами, но понимаю, что в этом что-то есть и надо как-то развивать это направление технологий. Не исключено, что совсем скоро мы сможем стоять перед витриной магазина и всерьез выбирать между классическим моноблоком и складным смартфоном. Впрочем, для этого еще должна сравняться их цена.

Складные смартфоны пока редкость, но их становится все больше.

Как пользоваться складным телефоном

Поговорить о складных смартфонах можно на примере Huawei Mate Xs, который сейчас находится у меня на тесте. Про него я еще расскажу отдельно, а пока просто готов поделиться наблюдениями о складных смартфонах в целом.

В первую очередь, стоит отметить, что новый складной смартфон — это повышение производительности. Особенно это касается возможности работы в сетях пятого поколения. Тут сложно не согласиться, что именно 5G дает смартфону возможность работать так, будто он работает не в сети, а с данными во встроенной памяти. Это стало возможно благодаря быстрому отклику и высокой скорости загрузки.

Офис уже перестал быть местом, в котором стоит стол и компьютер с огромным монитором. У многих людей офис теперь везде. Например, я постоянно в работе и мне всегда нужен с собой ноутбук. Некоторые мои коллеги умудряются обходиться большим смартфоном, но это все равно не так удобно. Планшет тоже надо носить с собой, а раскладной телефон может решить проблему. Тем более, что для него есть все необходимые инструменты и офисные приложения.

Перетаскивание удобно, когда у тебя есть большой экран.

Работа с офисными приложениями на экране складного смартфона

Часто приходится читать несколько электронных писем одновременно и тут большой экран как никогда придется кстати. Особенно, когда в письмо надо вставить документ и его можно просто перетащить из другого окна, а не пользоваться кнопками и долго шарить по меню. Конечно, работа не станет такой же удобной, как на компьютере, но учитывая, что можно обойтись без ноутбука в дороге, это действительно выглядит удобным вариантом. Тем более, что функция работает во многих приложениях, которые являются исконно офисными. Для их работы 8-дюймового экрана будет достаточно.

Месяц с ноутбуком Huawei MateBook X Pro. Стоит ли он своих денег?

Проблема только в том, чтобы найти приложение для работы с почтой, которое адаптируется под складные экраны. Пока их мало. Одно из них — HUAWEI Mail, но со временем остальные разработчики подтянутся.

Даже вне зависимости от того, надо ли вам что-то отправлять или нет, вы можете просто открыть рядом два приложения, и при подготовке письма в одном изучать сопутствующие материалы или просто листать сайты, а в соседнем окне смотреть YouTube. Можно это делать и на обычном телефоне, но окошки будут слишком уж маленькими, а тут как два полноценных телефона.

Так работать с двумя приложениями куда проще, чем на маленьком экране.

Уведомления тоже не будут проблемой при работе или просмотре видео. Надо только открыть его на другой половине экрана. Так можно переписываться, не останавливая новый ролик на YouTube, иногда это бывает очень удобно, особенно, когда в дороге решил что-то посмотреть, а кому-то именно сейчас понадобилось тебе что-то написать.

Во время видеоконференции, на которой не обязательно быть в кадре, а достаточно слушать, можно просто отключить камеру и открыть трансляцию в окне, а самому на большом экране заниматься другими делами.

Конечно, в связке с другими устройствами Huawei все функции работают лучше.

Функция Huawei Share OneHop

А теперь еще представим ситуацию, когда вы можете не просто сделать все необходимое в дороге на смартфоне и сэкономить свое же время, но и прийти на работу и продолжить начатое с того места, на котором остановились. Буквально в одно касание можно передать работу на офисный компьютер и закончить начатое. Huawei Mate Xs, как и другие новые смартфоны Huawei, может передавать данные и выводить свой интерфейс на экран ноутбука. Более подробно я рассказывал об этом в обзоре Huawei Mate Book X Pro.

На экране компьютера при помощи Huawei Share OneHop можно даже отобразить экран смартфона в разложенном виде, но в данном случае это не очень нужно

Открыв интерфейс смартфона на экране компьютера, можно не отвлекаться и не переключать внимание между двумя устройствами, а просто использовать привычные манипуляторы, вроде мышки и клавиатуры, для управления смартфоном, например, переписываться в мессенджерах.

Кроме работы удобно пользоваться смартфоном для покупок. Часто приходится сравнивать цену одного товара на разных сайтах. Для этого надо что-то запоминать, переключаться между окнами, возвращаться и в результате сбиваться.

Так работает функция, которая позволяет отображать интерфейс смартфона на экране компьютера. Управление возможно на обоих экранах.

А еще, когда вы, например, покупаете ноутбук или другое устройство, вам просто необходимо сравнивать характеристики. Это просто невозможно сделать в разных окнах. Расположить рядом два окна намного проще.

Что еще удобно делать на складном смартфоне

От себя я еще могу добавить вариант использования складного смартфона для игр. Не все игры пока могут адаптироваться для работы на большом экране, но как же круто, когда у тебя перед глазами больше информации, чем обычно.

Даже просто текст читать на таком экране удобнее, чем на маленьком экране обычного смартфона.

Также мне было удобно пользоваться картами в тот момент, когда на экране шло видео. Так в машине я смог закрепить телефон на приборной панели и пользоваться картой, когда мой попутчик в дороге смотрел видео.

Почему не стоит так легко отказываться от Huawei?

 Вариантов придумать можно много. В конце концов, мы находим применение большому монитору, большому телевизору, большому смартфону, планшету и так далее. Раскладной смартфон это еще больший шаг вперед. Когда надо — он маленький, когда потребности изменились, он становится большим. Кейсы найдутся, главное, чтобы технологии не подкачали и складные смартфоны продолжали развиваться.

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