Месяц с ноутбуком Huawei MateBook X Pro. Стоит ли он своих денег?

Уже несколько недель в качестве основного своего рабочего инструмента я пользуюсь ноутбуком Huawei. Все это время у меня были несколько смешанные чувства и я не знал, что о нем рассказать. Теперь я собрался с мыслями и готов поделиться мнением о том, стоит ли его покупать. Сразу хочу сказать, что в отличии от всех остальных устройств, которые пали жертвами санкций, с ноутбуками все в порядке. Более того, у меня даже складывается ощущение, что компания старается сделать из них основную статью доходов в сфере потребительской электроники. По крайней мере, пока все не уляжется. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Первое впечатление от Huawei MateBook X Pro

На данный момент на сайте Huawei можно купить только одну комплектацию этого ноутбука. Зато она очень хорошая и богатая. Можно даже сказать жирная.

В итоге мы имеем Huawei MateBook X Pro с процессором Intel Core i7 10-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ, видеокарту NVIDIA GeForce MX 250 и сенсорный экран с разрешением 3000 на 2000 точек. Есть и другие функции, вроде зарядки с адаптером на 65 Вт, но об этом поговорим чуть ниже.

Ноутбук выполнен в традиционном формате того, что называют ультрабуком, хотя я и не очень согласен с таким названием. В обычной жизни я пользуюсь MacBook Pro 13. Он мне нравится сочетанием своего размера, производительностью и даже экраном. Я много пользовался разными ноутбуками, включая MacBook Pro 16 и Asus N750 с диагональю 18,3 дюйма. Все это большие устройства, которые нужны для того, чтобы стоять на рабочем столе и раз в пару недель куда-то выбираться со своим хозяином. Для остальных задач идеальным вариантом является именно 13 дюймов или максимум 14 дюймов, как в Huawei MateBook X Pro (13,9 если точно). Его экран на пару миллиметров шире моего и примерно на полтора сантиметра выше. В общем, разница не такая большая, чтобы негативно сказаться на удобстве ношения.

Настоящей проблемой сейчас является крышка ноутбука. Когда я беру многие устройства, которые есть у нас в редакции, у друзей или просто в магазине, для меня является большой проблемой их открыть. Я уверен, что открываться ноутбук должен одной рукой и точка. MateBook X Pro так и делает. Проблем с шарниром за месяц активного использования я не заметил.

В остальном первое впечатление от этого ноутбука получилось положительным. Вот еще лишние наклейки бы с корпуса убрать. Я понимаю, что это обязательства перед другими брендами, но без них куда приятнее.

Клавиатура ноутбука Huawei

Клавиатура Huawei MateBook X Pro мне не очень понравилась. Субъективность восприятия в этом вопросе всегда выходит на первое место. Мне, например, очень нравится клавиатура-бабочка, которую многие в MacBook какими только словами не называли. Думаю, что именно по этой причине мне пришлось немного привыкнуть к клавиатуре ноутбука Huawei.

Как по мне, так она очень мягкая и немного невнятная. Нет ощущения, что ты именно нажал кнопку. Нужен какой-то более глубокий ”провал” в конце хода. А еще мне не понравилось, что клавиши слишком плоские. Из-за этого граница между ними ощущается очень слабо. В завершение добавлю еще и маленькую клавишу Enter. Я привыкал к ней около полутора недель.

Зато, те кто любит тихие клавиатуры, будут просто в восторге. Даже быстро печатать на Huawei MateBook X Pro можно почти в полной тишине. Это плюс, но если много печатаешь, то хочется иметь возможность делать это с бОльшим комфортом.

Сенсорный экран ноутбука Huawei

В самом начале я сказал только о разрешении экрана, но не сказал, что он покрывает 100% sRGB. Действительно, к краскам претензий нет никаких. Картинка очень четкая и детализированная при любом уровне яркости.

Еще можно отметить, что экран покрывает 91 процент площади крышки. При таком показателе можно действительно говорить о том, что он безрамочный. Немного странным выглядит соотношение сторон 3:2, но, с другой стороны, так проще работать с документами и изучать Интернет страницы.

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Когда я начал пользоваться ноутбуком, я как-то упустил, что у него сенсорный экран. Позже в какой-то момент мне просто пришло в голову попробовать и он действительно оказался сенсорным. Правда, я не понимаю, в какой ситуации это может действительно быть нужно, но кому-то может понравиться. Я только пару раз воспользовался масштабированием и сделал несколько скриншотов свайпом тремя пальцами. Мне куда проще пользоваться горячими клавишами на клавиатуре и трекпадом.

Как работает функция Huawei Share в ноутбуках

Если кроме ноутбука Huawei у вас есть смартфон Huawei последних моделей с установленной EMUI 10, вы сможете воспользоваться крутой функцией, которую производитель незамысловато назвал Huawei Share, точнее ее расширенной версией — Huawei Share OneHop.

Суть ее заключается в том, что вы можете пользоваться смартфоном на экране ноутбука. Для этого надо просто один раз дать все права и прикоснуться смартфоном к корпусу ноутбука. У вас сразу запустится окно, дублирующее интерфейс смартфона.

Так вы сможете выполнять все функции и даже общение в мессенджерах. Собственно, так я ей и пользовался, подключившись к Huawei P40 Pro, с которым ходил в то время.

Кроме простого общения в мессенджерах, Huawei Share дает возможность обмениваться файлами и фотографиями. Делается все это даже без доступа к Сети. Ведь так куда удобнее загружать в смартфон фильмы, музыку и просто файлы — как на флешку. Особенно, если размер вашего хранилища 256 ГБ и более.

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А вообще, именно работа с двумя устройствами на одном экране является основной задачей этой функции. В официальных материалах Huawei даже рассказывала, что согласно исследованиям, человек в среднем проверяет смартфон около 150 раз в день. Во время работы это заставляет отвлекаться, а на то, чтобы обратно сфокусироваться на выполняемых задачах, нужно потратить не меньше 20-25 минут. Именно это и вдохновило компанию на создание инструмента, позволяющего не отвлекаться от компьютера.

А еще такая связка хорошо работает, когда вам нужна мобильная точка доступа или общение по видеосвязи, но не хочется держать смартфон в руке. В этом случае камера ноутбука возьмет картинку на себя. Наверное, тут проявится один из главных плюсов сенсорного экрана — управление смартфоном будет очень привычным.

Самый защищенный ноутбук

Существуют компьютеры, которые имеют крутую систему шифрования, но они стоят очень дорого, выглядят как шлакоблок и используются спецслужбами. Для обычного пользовательского ноутбука сканер отпечатков пальцев уже становится чем-то очень крутым.

На фоне таких малых мер безопасности и конфиденциальности, можно сказать, что Huawei MateBook X Pro стоит на ступень выше остальных.

Многие боятся, что за ними будут следить, и заклеивают камеру ноутбука и даже смартфона. Некоторые производители в свое время предлагали специальную шторку, которая задвигалась и закрывала камеру. Теперь многое поменялось, ноутбуки стали тонкими и разместить подобный элемент просто негде.

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Вместо попыток доработать то, что есть, Huawei перенесла камеру вниз и разместила ее в кнопке верхнего ряда. Это немного необычно, но позволило сделать верхнюю рамку экрана минимальной, а камеру — закрытой, чтобы никто не мог тайком за вами наблюдать.

Чем хорош Huawei MateBook X Pro

Кроме перечисленных выше функций, есть еще много чего. Даже Huawei Share не ограничивается только выводом экрана смартфона на ноутбук. С помощью этой функции можно еще и передавать фотографии и скриншоты в одно касание, как туда, так и обратно. Достаточно просто коснуться телефоном корпуса ноутбука под клавишами со стрелками.

Заряжается Huawei MateBook X Pro через порт USB Type-C. Зарядка может подключаться в любой из двух портов. От этого же устройства можно заряжать другие смартфоны и планшеты с этим разъемом. Адаптер достаточно мощный, чтобы обеспечить шесть часов работы достаточно всего 30 минут зарядки. Полного аккумулятора мне хватало на день работы и еще немного оставалось. То есть заявленная автономность в целом соответствует реальным цифрам.

Почему не стоит так легко отказываться от Huawei?

В конструкции целых 4 динамика и очень добротный микрофон. Он позволяет нормально общаться и отдавать голосовые команды с расстояния до 4 метров. Специально я не тестировал микрофон на соответствие этому показателю, но общался по видеосвязи и никто не жаловался, что меня было плохо слышно, даже когда я отворачивался или отходил на пару метров от ноутбука.

Выпускается MateBook X Pro только в двух цветах. Мне больше нравится темно-серый, который незамысловато назвали ”Серый космос” (ничего не напоминает?), но есть еще и изумрудно-зеленый. Вживую я его не видел, но на картинке он смотрится красиво, хотя, я бы все равно остановил выбор именно на сером, как я и сделал в этот раз.

Сколько стоит Huawei MateBook X Pro

Все плюсы ноутбука, включая высокую производительность, которой хватит для большинства задач и даже для игр, очень ярко выражены. Все это хорошо, но вот цена не дает мне покоя. Этот ноутбук стоит 130 000 рублей, что несколько дороговато.

Сейчас на сайте фирменного магазина Huawei можно воспользоваться купоном на скидку 20 000 рублей. Это у меня всегда вызывало вопросы, но, наверное, это китайская модель распространения и с ней часто можно столкнуться на китайских сайтах. Мне кажется, что правильнее было бы перечеркнуть цену в 130 000 рублей и написать 110 000 рублей. Так куда больше покупателей заинтересовались бы этим компьютером. Хотя, даже 110 000 рублей все равно дорого для компьютера, который нужен большинству пользователей.

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В качестве вывода могу сказать, что я доволен этим ноутбуком. Пришлось немного привыкнуть к клавиатуре и найти сценарии использования, чтобы раскрыть все его функции. Я остался им доволен и могу рекомендовать его к покупке, если, конечно, вас не пугает цена и вы готовы потратить 129 990 рублей на ноутбук. Главное, не стоит переживать, что с ним что-то не так. Windows 10 на нем работает, как и все остальные популярные приложения. Санкции не затронули ноутбуки компании.