Почему не стоит так легко отказываться от Huawei?

Иногда кажется, что некоторые производители должны доминировать на рынке смартфонов, но на деле получается немного иначе. Как показывает практика, хорошее железо, отличная камера и приятный внешний вид еще не гарантируют, что смартфоны будут разлетаться, как горячие пирожки. Примерами могут служить Samsung Galaxy S20 Ultra и Huawei P40 Pro. Первый не продается из-за своей цены, а второй — из-за отсутствия сервисов Google. Каждый смартфон еще не обречен на успех, если имеет хорошие характеристики. Но что делать с Huawei, когда у них все хорошо с железом? Хоронить в полном здравии или надо подождать?

Что такое Google Mobile Services

Google Mobile Services — это приложения Google, которые часто устанавливаются на устройствах Android. GMS не является частью проекта Android с открытым исходным кодом (AOSP), что означает, что производитель Android должен получить лицензию от Google, чтобы юридически предварительно установить GMS на устройстве Android. Эта лицензия предоставляется Google без каких-либо лицензионных сборов.

До недавнего времени мы даже не задумывались о том, что Android-смартфон это в первую очередь Google Mobile Services (GMS). События последнего года показали нам, что без этого любой даже самый топовый смартфон просто никому не нужен. Да, Huawei старается как может и выпускает свои аналоги, но это все не то, и люди не готовы поддержать компанию кошельком. Можно сказать, что отсутствие GMS — это самоубийство.

Опросы в Интернете и обсуждения в нашем Telegram-чате показывают, что большинство людей не хотят отказываться от мобильных сервисов Google на своих Android-смартфонах. Ситуацию с AppGallery можно назвать прорезыванием зубов у ребенка. Больно, неприятно, непонятно, что с этим делать, но расти они должны. Так компания старается один за одним поднимать свои новые сервисы. Даже голосового ассистента завезли. Правда, пока это все молочные зубы. Вопрос в том, дождемся ли мы настоящих острых клыков?

Можно ли пользоваться Huawei без Google

Уже много лет рынок смартфонов разделен на два лагеря. Одних называют яблочниками и они ”варятся в собственном соку”, а вторые чуть более свободные, но сильно зависят от решений Google и тех, от кого она зависит.

Главной отличительной особенностью тех, кто по воле случая или по зову сердца выбрал Android, является высокая степень индивидуальности. Они могу настраивать смартфон так, как им только захочется. Правда, только в том случае, если вы идете по пути, прописанному Google. Особенно это касается разработчиков, который должны учитывать разработанные Google SDK и API, чтобы связать свои приложения с сервисами Google. Включая службы общего доступа, подключающиеся к Google.

Дональд Трамп запретил Huawei пользоваться нормальным Android ещё на год

На фоне этого тесная взаимосвязь экосистемы делает практически невозможным для такого производителя, как Huawei, конкурировать в мире смартфонов. Многие из приложений, которые были разработаны в настоящее время, работают только в среде GMS. Это проблема, с которой Huawei должна бороться. Установить приложение на смартфон это полдела. Куда сложнее заставить его работать с нужными сервисами. Впрочем, к счастью, самые основные приложения пока работают даже на новых Huawei и Honor, но иногда их надо устанавливать через APK, что немного сложнее.

Может ли Huawei работать на Android

Да, Huawei продолжает использовать операционную систему Android для своих смартфонов. Однако из-за обстоятельств, связанных с торговой войной, Huawei больше не может работать с платформой GMS. В результате эмбарго США китайская компания не может получить лицензии Google и оказалась в затруднительном положении из-за большого количества сервисов и приложений Google, на которые полагаются смартфоны Android. Чтобы полностью не уйти с рынка смартфонов, китайская компания интенсивно работает над собственной платформой, известной как AppGallery или Huawei Mobile Service (HMS).

Опыт использования Huawei P40 Pro. Лучше, чем могло быть, но не идеально.

Пользователям Android не хватает проверенных и надежных сервисов Google, таких, как Gmail или Play Store. Даже если у Huawei в магазине уже есть именитые приложения, такие, как TikTok или Amazon, главное, чтобы остальные разработчики захотели потратить ресурсы на разработку программного обеспечения, совместимого с AppGallery. Чтобы облегчить это, Huawei предложила разработчикам через HMS соответствующие API-интерфейсы и SDK, хотя трудно предсказать, что они надежны и достаточно широко используются разработчиками по сравнению с тем, что предлагает Google.

Прежде чем списывать Huawei со счетов, мы должны помнить, что мы смотрим на это с точки зрения западного мира. Если мы посмотрим на Китай, то у Huawei дела идут хорошо на внутреннем рынке. В этой части мира Huawei имеет до 38,5% рынка смартфонов в 4 квартале 2019 года, значительно опережая такие компании, как, например, Apple, которая увеличила свою долю на рынке до 14,4%.

Глядя на это с коммерческой точки зрения, трудно поверить, что разработчики приложений сосредоточатся только на чисто западных рынках. Просто чтобы иметь возможность продолжать продавать приложения на китайском рынке с возможностью открыть новую пользовательскую базу. То есть главным ресурсом Huawei являются ее пользователи. Те, кто доверяет ей и готов продолжать пользоваться ее смартфонами.

Дополнительным фактом того, то Huawei еще не время сдаваться, является то, как ловко она пока может обходить запрет и продолжать выпускать некоторые модели смартфонов из тех, что были сертифицированы до введения ограничений. Их можно выпускать под любым названием и в любом корпусе, главное, чтобы не менялись ключевые характеристики. Так можно еще какое-то время продержаться на рынке недорогих смартфонов, который всегда был для компании основным источником дохода. За это время надо постараться сделать свой полноценный магазин приложений.

Китайцы показали концепт Huawei Mate 40. Такой телефон захотят многие.

Google тоже нужен сильный конкурент и она будет всячески стараться обратно сблизиться с Huawei. Видимо, слова ее руководителя о том, что они нужны Google больше, чем она им, не были бравадой.

Когда Huawei и Google начнут работать вместе

Пока на фоне продолжающихся запретов есть ощущение, что никогда, но обе компании понимают, что нужны друг другу. В итоге, идеальным вариантом для обеих был бы какой-то компромисс, при котором каждая сохранила бы свои интересы.

Не зря же Google старается добиться каких-то исключений из запрета. Так можно было бы не открывать полноценную поддержку, а просто открыть сервисы. Приложения нормально бы работали, а Huawei была бы только рада, так как это не помешало бы ей развивать свою систему.

Ну сколько можно? Huawei просто начала выпускать старые смартфоны под видом новых

В общем ситуация сложная, но интересная. Обе стороны конфликта сильны и могут предложить ответ. Это не та ситуация, когда достаточно быстро получилось задушить ZTE. Huawei куда более крепкий орешек. Даже если она в итоге проиграет, смотреть за игрой всегда приятно. Это как финал Лиги чемпионов. Одна команда точно проиграет, но смотреть-то интересно.