Huawei может сделать складные телефоны более доступными для всех

Как же воодушевленно восприняли новости о выходе первого складного смартфона в 2019 году. Мне тогда посчастливилось в числе первых оказаться на закрытой демонстрации складного Huawei Mate X. Я складывал и раскладывал его с таким чувством, будто у меня в руках будущее. Телефоны, которые раньше нельзя было даже сжимать лишний раз, сейчас можно было просто ”сломать” пополам, и они продолжали работать. Это была настоящая отдушина в мире типовых смартфонов, которые почти ничем глобально не отличались друг от друга. Но теперь раскладушки уже стали довольно привычным явлением, хотя все еще очень дорогим. И вот Huawei сделала еще один шаг в сторону снижения их стоимости.

Когда подешевеют складные телефоны

Что нужно для снижения стоимости? Самый простой и самый правильный ответ — массовое производство и конкуренция. Если что-то стоит на потоке, оно уже давно отбило затраты на разработку, количество брака на конвейере за счет исправления ошибок сократилось, а сам процесс стал простым и понятным. При этом отсутствие монополии вынуждает компании бороться за клиента, постоянно снижая цену. Моделей сейчас действительно много, о чем я и рассказывал в соответствующей статье.

Между первым и вторым поколениями Huawei Mate X была большая пауза, если не считать промежуточной модели с приставкой ”s”, которая, по сути, исправляла ошибки предыдущего поколения. Теперь ситуация наладилась, и новые модели начали выходить более стабильно, о чем и свидетельствуют последние новости.

У Huawei уже есть несколько устройств, доступных на рынке. Но сейчас компания готовится к выпуску третьего поколения своего складного смартфона.

Сколько складных телефонов уже есть и какие еще выйдут.

Новый складной телефон Huawei

Согласно последнему отчету, Huawei, как ожидается, выпустит свой складной смартфон Huawei Mate X3 следующего поколения в Китае к концу этого месяца. Тем не менее, компания еще не подтвердила официально дату запуска.

Huawei Mate X3 недавно был замечен на TENAA, раскрывая некоторые ключевые детали, связанные со смартфоном. Он оснащен 6,5-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и 8-дюймовым складным OLED-экраном с поддержкой частоты обновления 90 Гц.

Каким будет Huawei Mate X3

Внутри него будет установлен собственный процессор компании Kirin 9000 и, вероятно, он не будет иметь поддержку 5G, ограничившись только 4G. Такое мы наблюдаем на примере последних моделей, которые выходили в предыдущие месяцы. Связано это с санкциями, наложенными на компанию правительством США. Впрочем, не исключено, что компания могла запастись своими чипами с поддержкой 5G, когда их еще можно было производить. Возможно, она приберегла их для своей знаковой модели, которой и станет Huawei Mate X3.

Что касается камеры, то ожидается, что на задней панели телефона будет установлена ​​четырехкамерная система, состоящая из 50 Мп основного датчика и набора дополнительных, включая модель с увеличением и сверхширокий модуль. На лицевой стороне устройства, вероятно, будет 16-мегапиксельная камера для съемки селфи и видеозвонков.

Huawei на HarmonyOS

Что касается операционной системы, Mate X3 будет работать под управлением HarmonyOS 2.0.1 (в Китае она называется HongMeng OS). Он будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч и получит поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

О цене пока говорить рано, но явное стремление компании выпускать все новые и новые складные модели говорит о том, что она заинтересована в этом направлении. Напомню, совсем недавно Huawei выпустила модель P50 Pocket, которая показала нам, как надо делать смартфоны класса Flip (будем считать, что Samsung Galaxy Z Flip задал тренд на название типа устройств). Huawei P50 Flip отличает от корейского первоисточника закрывающимся без щели корпусом и отличным дизайном в премиальной версии.

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Если так пойдет и дальше, мы увидим, как складные модели будут становится массовыми. А ведь еще Xiaomi готовит второе поколение своего Mix Fold, OPPO отметилась новинкой и скоро свою покажет Vivo. Там уже Samsung выпустит Flip и Fold с цифрой 4 в названии. А дальше кто знает, может и Apple подтянется. Тогда складные устройства точно станут массовыми и относительно недорогими.