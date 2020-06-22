Кто будет первым смартфоном на Snapdragon 865 Plus. Galaxy Note 20?

Компания Qualcomm уже приучила нас к тому, что выпускает ”плюсовую” версию своего процессора ближе к выходу нового чипа. Пусть подряд такое встречается только второй раз, но к хорошему привыкают быстро. Такая практика помогает компаниям выпускать устройства на актуальных процессорах, даже если цикл их обновления не совпадает с циклом обновления чипсетов Snapdragon. В этом году мы, скорее всего, получим новый процессор уже буквально через несколько недель. Остается только подумать, кто будет первым счастливчиком, получившим этот процессор, ведь это не просто дежурное обновление, а полноценный компонент мощного смартфона. Как ни странно, его первым обладателем может стать даже новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra, но не все так просто.

Когда выйдет Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2

Мы уже рассказывали о том, что компания с большой долей вероятности покажет Samsung Galaxy Note 20 (в нескольких версиях) и Samsung Galaxy Fold 2 уже пятого августа, то есть примерно через полтора месяца. Как и положено перед презентацией, чем ближе к ней, тем больше утечек. Одни из них происходят из-за того, что больше людей начинает сталкиваться с новой моделью, когда она выходит из лаборатории. Другие утечки и вовсе контролируются компаниями и их только условно можно назвать случайными.

Какими бы они не были, все равно они есть и одна из них говорит нам о том, что Samsung Galaxy Note 20 в версии Ultra может получить новейший процессор Qualcomm Snapdragon, который будет иметь просто сумасшедшую производительность, которая даже не факт, что будет кому-то нужна. Зато цену телефона она поднимет очень хорошо. Учитывая, что Samsung Galaxy S20 Ultra, опытом использования которого я поделюсь со дня на день, стоит 1 400 долларов, то в случае с Note 20 Ultra можно будет говорить и о красивой круглой ”полторахе”.

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На этот раз утечка информации о новом смартфоне поступила от Ice Universe, хорошо известного фаната марки Samsung. Он утверждает, что уже все решено и совершенно точно новинка будет оснащена именно Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Пока точно можно сказать только то, что компания уже знает, каким будет смартфон. За такое короткое время до презентации смартфон уже точно должен быть почти готов. Как минимум, процессор у него точно не поменяется.

Когда выйдет Snapdragon 865 Plus

Напомню, что в апреле этого года генеральный директор Meizu Ван Чжигян заявил, что в этом году индустрия не получит Snapdragon 865 Plus. И пусть пока еще точно ничего не решено и новый процессор мы не увидели, но скорость, с которой появляются слухи об этом монстре, заставляет задуматься над тем, что он был неправ.

Кроме информации о новом процессоре, в утечках сообщается о том, что Galaxy Note 20 Ultra будет оснащен панелью QHD + LTPO AMOLED. Телефон также будет иметь опцию частоты обновления 120 Гц в разрешении QHD +, которая отсутствует в серии Galaxy S20.

Есть также информация, что новый смартфон получит обновленный стилус S Pen, который является фирменной чертой линейки Samsung Galaxy Note. А еще, как это и положено, будет улучшена камера.

Самые дешёвые смартфоны на Snapdragon 855

Сказать что-то еще о новинке пока сложно, но утечки появляются все чаще и в ближайшие дни, скорее всего, мы узнаем что-то еще. В итоге, как обычно, презентация нам ничего не даст и на ней нам просто расскажут все то, что мы и так уже знали. С одной стороны, утечки это интересно, но с другой — у них тоже есть свои минусы. Как здорово было раньше, когда презентация смотрелась, как последняя серия любимого сериала. Сейчас же вокруг одни ”спойлеры”.

Перый смартфон на Snapdragon 865 Plus

Учитывая все вышесказанное, новинка может стать первым смартфоном на процессоре Snapdragon 865 Plus. Но, как говорится, может и не стать. Виной тому еще пара смартфонов, которые уже на подходе и которым этот процессор нужен куда больше, чем Samsung.

Конечно, в первую очередь я говорю об игровых смартфонах ASUS. Они даже засветились в тестах производительности GeekBench.

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Именно в составе устройства ”Asus ZF” и засветился Snapdragon 865 Plus. Тестовый смартфон работал под управлением Android 10 и имел целых 16 ГБ оперативной памяти. В результате по итогам теста гаджет набрал 973 балла в одноядерном режиме и 3346 в многоядерном.

Судя по всему, этим устройством является игровой ASUS ROG Phone III или просто флагманский ASUS ZenFon 7. Оба они могут получить этот чипсет в качестве основы.

В конце только остается добавить, что Snapdragon 865 Plus построен по трехкластерной схеме, где самым интересным будет производительное ядро. Оно будет работать на частоте 3,1 ГГц. Остальные компоненты не будут отличаться от базового Qualcomm Snapdragon 865.

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Какой бы смартфон не получил этот процессор, он автоматически станет одним из самых производительных устройств. Вот только многие ли пользователи в условиях, которые сложились в мире из-за пандемии, захотят покупать такое дорогое устройство. Ведь смартфон с таким процессором точно будет не дешевым. Расскажите в нашем Telegram-чате, как вы относитесь к таким апгрейдам.

Отмечу еще, что на данный момент шансы именно Samsung выпустить первый смартфон на новом процессоре выше, чем у китайского производителя, так как именно Китай принял на себя первый удар новой эпидемии и компании могли пострадать от этого. В итоге не исключены задержки разработок и производства. Но так ли это на самом деле, покажут только ближайшие месяц-полтора.