Это смартфон, который мощнее iPhone 14 Pro Max, а стоит в 3 раза дешевле. Да как так-то?

Вот уже полторы недели не утихают страсти относительно новой линейки смартфонов Apple iPhone 14 и 14 Pro. На презентации спикеры американской компании без доли сомнения заявили: ни один смартфон на Android не может тягаться в производительности с нашими устройствами на чипе Apple A13 Bionic 2019 года, поэтому в iPhone 14 мы поставим прошлогодний процессор A15, а нашу новую начинку в лице A16 Bionic получат только «прошки». Что ж, заявление, мягко говоря, смелое, однако уже на протяжении полугода Xiaomi (точнее — ее суббренд POCO) продает смартфон, который мощнее iPhone 14 Pro Max, но стоит при этом почти в 4 раза дешевле.

На днях iPhone 14 Pro Max протестировали в бенчмарке AnTuTu, который оценивает общую производительность смартфонов в разных сценариях использования. По его итогам устройство получает определенное количество очков, и, кстати, вы тоже можете таким образом узнать о мощности своего гаджета. iPhone 14 Pro Max, который базируется на новом чипсете Apple A16 Bionic и на стадии предзаказа в России продается за 114 990 рублей, набрал в AnTuTu 972 тысячи баллов. А результат смартфона POCO F4 GT — 976 тысяч баллов при цене ~ 32 000 рублей. Так зачем платить больше, если есть Xiaomi?

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Характеристики POCO F4 GT

POCO G4 GT — устройство не для всех. Эта модель относится к сегменту игровых смартфонов, чем можно объяснить его сногсшибательную производительность даже на фоне iPhone 14 Pro Max. Внутри POCO F4 GT следующие характеристики:

Экран: 6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц.

Основная камера: 64 МП + 8 МП + 2 МП.

Фронтальная камера: 20 МП.

Процессор: Snapdragon 8 Gen 1.

Память: 8/128 или 12/256 ГБ.

Аккумулятор: 4700 мАч (зарядка — 120 Вт).

Игровая направленность смартфона подтверждается не только его техническими характеристиками (флагманский процессор Qualcomm), но и особенностями дизайна. В данном случае я не столько говорю об оформлении спинки устройства, сколько о дополнительных фишках. У POCO F4 GT есть специальные кнопки — выдвижные триггеры. Они предназначены для игровых баталий в шутерах и теоретически могут дать преимущество обладателю этого смартфона над оппонентами.

Еще одна интересная особенность устройства — наличие сразу 4-х динамиков. Первая пара отвечает за высокие частоты, а вторая — за низкие. Так что звук POCO F4 GT хорош даже без наушников. Кроме того, смартфон оснащен 3-мя микрофонами, которые обеспечивают хорошую звукозапись даже в том случае, если во время игровой сессии пользователь перекрывает 2 из них.

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Чему однозначно позавидует обладатель iPhone 14 Pro Max, так это скорости зарядки POCO F4 GT. За счет 120-ваттного адаптера смартфон Xiaomi восстанавливает энергию за 17 минут от 0 до 100%, а зарядный кабель имеет длину 2 метра и обладает Г-образным штекером. Словом, есть, чему удивиться.

Где купить POCO F4 GT

Смартфон поступил в продажу еще в конце апреля 2022 года, и с ним уже успели познакомиться тысячи пользователей. Что они о нем думают — расскажу позже, а пока к цене. Сейчас купить POCO F4 GT можно на AliExpress, где в обычные дни без распродаж и дополнительных скидок он стоит ~ 32 000 рублей.

Купить POCO F4 GT

В официальной российской рознице ситуация иная. У нас стоимость POCO F4 GT составляет порядка 55 000 рублей в крупных торговых сетях и 40-45 тысяч рублей в серых магазинах. Но при любых раскладах он в несколько раз дешевле iPhone 14 Pro Max, который уступает ему в AnTuTu.

POCO F4 GT — отзывы

У каждого смартфона есть негативные стороны, и POCO F4 GT в этом отношении не является исключением. Да, у смартфона прекрасный звук, крутые микрофоны, сверхбыстрая зарядка и очень мощный процессор. Но высокий уровень производительности, заставляющий поставить POCO F4 GT выше iPhone 14 Pro Max, держится недолго. Виной тому — троттлинг.

То есть процессор POCO F4 GT является мощнее всех и вся только на бумаге, но даже в игровом смартфоне производителю не удалось оснастить его такой системой пассивного охлаждения, чтобы устройство могло нивелировать сильный нагрев чем-то еще кроме банального снижения частот CPU и GPU. Конечно, любые игры пойдут на максималках, но в ресурсоемком проекте Genshin Impact высокая частота кадров продержится не более 5 минут, и вам придется снижать параметры графики. Впрочем, то же самое касается почти любого смартфона на Snapdragon 8 Gen 1.

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Если вы далеки от игр, то никаких проблем в процессе эксплуатации смартфона не испытаете. Однако на камерах POCO F4 GT производитель явно сэкономил. Это среднебюджетный уровень, но далеко не флагманский. Также вас может разочаровать автономность. POCO F4 GT работает дольше Xiaomi 12 Pro, но намного меньше любого смартфона на чипе средней мощности, включая Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Увы, каждый аспект при рассмотрении смартфона POCO заставляет делать оговорки. Он мощный, но не долго, быстро заряжается, но в то же время резво теряет заряд аккумулятора. Стоит ли своих денег — да, но точно не может стоять вровень с настоящими флагманами, которые стоят дороже.