Где и как скачать обои рабочего стола Galaxy S22

Выход нового смартфона Samsung — по крайней мере, из топового сегмента — это всегда значимое событие. По степени значимости оно может сравниться разве что с выходом нового iPhone. Поэтому любая информация, которая касается нового флагмана Samsung, неминуемо привлекает к себе большое внимание. А, уж если даже слухи вызывают интерес аудитории, то обои рабочего стола из прошивки нового смартфона вообще могут спровоцировать настоящий фурор. Особенно, если сам аппарат ещё даже не вышел и выйдет неизвестно когда.

Несмотря на то что до презентации Galaxy S22 остаётся как минимум полтора, а то и два месяца, обои рабочего стола, которые Samsung будет предлагать пользователям в составе прошивки нового смартфона, уже доступны для загрузки. Поэтому, если вы хотите хоть немного прикоснуться к предстоящему флагману корейской компании, установить обои — самый простой способ.

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Samsung, как и полагается производителям смартфонов первого эшелона, очень ответственно подходит к вопросу контентного наполнения своих устройств. Поэтому даже картинки Samsung делает сама. Обычно для этого нанимают целую команду из фотографов, художников по свету и операторов, и они в свою очередь создают вот такие работы вроде тех, что потом становятся обоями рабочего стола.

Как скачать обои на телефон

Важно понимать, что это именно фотографии, а не нарисованные в фотошопе картинки. Если открыть обои в полном разрешении и присмотреться к тому, что на них изображено, становится понятно, что это не то песок, не то какое-то другое пескообразное вещество, которое распыляли и подсвечивали, а затем фотографировали. В результате, как можно заметить, получились совершенно уникальные работы, которе и близко не повторяют друг друга.

Установить любой из этих рисунков рабочего стола проще простого:

Перейдите по этой ссылке и выберите понравившееся изображение;

Откройте обои, нажмите на три точки в правом верхнем углу и скачайте их;

Перейдите в «Галерею», найдите скачанное изображение и откройте его;

В контекстном меню выберите «Использовать как» — «Обои» и нажмите ОК.

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Все изображения доступны в высоком качестве, а их разрешение превышает Full HD. Поэтому в теории вы можете даже установить их не только на смартфон или планшет, но и на компьютер и даже на заставку телевизора, если ваша модель позволяет это сделать. Даже на экране с разрешением 4K эти обои будут смотреться вполне гармонично и качественно, не отдавая «гречневой кашей».

Очевидно, что это ещё не все изображения, которые будут в прошивке Galaxy S22, так что высоко вероятно, что владельцам смартфона предложат более широкий выбор обоев. Возможно, до момента релиза новинки они появятся в открытом доступе. Если это произойдёт, обещаем обновить этот материал и добавить все новые изображения рабочего стола в хранилище Google Drive.

Когда выйдет Samsung Galaxy S22

Что касается самого Galaxy S22, то его скорее всего представят ближе к середине января. Не раньше. А фактические продажи могут начаться и вовсе в феврале. Дело в том, что дефицит полупроводников, который образовался ещё летом, никуда не делся. Поэтому и у Samsung, и у всех остальных производителей наблюдаются явные перебои с поставками процессоров.

Так что высоко вероятно, что Samsung придётся немного сместить сроки начала продаж, а также вывести на рынок недостаточный объём товара, поскольку произвести сразу необходимое количество устройств ей скорее всего не удастся. Но, как бы там ни было, сам смартфон обещает быть довольно интересным как внешне, так и с точки зрения аппаратного оснащения.

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В основу Galaxy S22 ляжет процессор Snapdragon 8 Gen 1, который Qualcomm представила широкой общественности вчера вечером. У базовой версии объём оперативной памяти скорее всего останется прежним, а вот у топовой его могут довести и до 18 ГБ. Благо процессор позволяет, да и гонку технологий на рынке ещё никто не отменял. Камеру Galaxy S22 тоже ожидаемо проапгрейдят и установят модуль на 64 или даже 108 Мп.

А поскольку Samsung решила свернуть линейку Galaxy Note, то S22 должен обзавестись поддержкой пера S Pen, которое вероятнее всего будут продавать просто отдельно. Поэтому, если пользователю понадобится стилус для управления или взаимодействия с устройством, он сможет докупить его. Во всяком случае, класть такой аксессуар в комплект со смартфоном бесплатно — несколько неосмотрительно.