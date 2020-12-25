Google тестирует смартфон под экраном. Возможно, это Pixel 5 Pro

Только сегодня наш Иван Кузнецов рассказывал о том, что подэкранная камера для смартфона — это скорее зло, чем благо, как несколько часов спустя появилась новость о том, что Google готовит такой смартфон и не просто подала документы на патент, но и во всю тестирует прототипы для того, чтобы успеть сделать готовый смартфон к моменту запуска Google Pixel 6. Более того, поговаривают, что такой смартфон будет не шестым поколением ”Пикселя”, а пятым, но в версии Pro. Если это действительно так, то весной наступающего года мы должны получить Google Pixel 5 Pro с камерой под экраном. Я в это не очень верю, но давайте разбираться.

Google Pixel с камерой под экраном

Со статьей Ивана Кузнецова вы можете ознакомиться тут, а более подробно ознакомиться с патентом нового смартфона Google на сайте Slashleaks, где и разместили его изображения. На картинке мы видим потенциальный смартфон Google Pixel 6 с субэкранной камерой. Проще говоря, с камерой под экраном.

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Источник, разместивший фотографии, имеет 100% рейтинг надежности Slashleaks. В описании патента четко указано то, что у будущего смартфона нет вырезов и отверстий для фронтальной камеры, и то, что она расположена под поверхностью экрана.

Изображение справа так же показывает заднюю панель и расположение в ней основной камеры. Форма модуля останется неизменной и, судя по всему, будет включать в себя два сенсора и светодиодную вспышку.

Подэкранная камера

По прогнозам аналитиков, в следующем году многие производители выпустят смартфоны, в которых будет использоваться технология подэкранных камер третьего поколения. С большой долей вероятности к ним теперь присоединится и Google.

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Учитывая то, что Google Pixel 6 выйдет осенью следующего года, и то, что у компании уже есть достаточно готовый для утечек прототип, ей нет смысла тянуть с запуском новинки. Это является серьезным аргументом в пользу Google Pixel 5 Pro. А еще в его пользу говорит и то, что Google с этого года сделала линейку Pixel если не средней, то как минимум субфлагманской. Из-за этого было бы неправильно выпускать Pro-версию в качестве основной модели.

С другой стороны, прежде, чем ждать новый Pixel 5 Pro так быстро, надо вспомнить, как много раз переносился запуск относительно простого Google Pixel 4a прежде, чем нам его наконец-то показали. Тем не менее, слухи и определенные доказательства есть, и поэтому мы не можем их не обсудить.

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Характеристики Google Pixel 5 Pro

Источник утверждает, что в Google Pixel 5 Pro будет фронтальная камера под поверхностью дисплея, а сам он получит диагональ 6,67 дюйма. Основная камеры будет с 4 модулями, а сам смартфон получит NFC. Сообщается также, что устройство будет оснащено двумя слотами для SIM-карт, Bluetooth 5.1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Этого уже достаточно, чтобы смартфон выглядел ”Pro” на фоне обычного Google Pixel 5.

Утекшие фотографии создают ощущение, что новый смартфон действительно будет оснащен камерой под дисплеем. Однако эта технология еще не совсем готова к серийному производству. На данный момент только ZTE AXON 20 серии 5G использует эту конструкцию в коммерческих целях, но качество фотографий этого аппарата сильно страдает в некоторых условиях съемки.

Именно поэтому мне и кажется маловероятным, что Google так быстро выкатит столь новое для рынка решение. Я больше готов поверить в то, что компания обойдет его стороной, поняв, что это очень дорого. Или просто, что она придержит это даже не до выхода Pixel 6, а скорее до появления Pixel 7 или даже Pixel 8.

Немного странным выглядит сообщение о том, что Google Pixel 5 Pro получит процессор Qualcomm Snapdragon 865. Новый Snapdragon 888 со дня на день появится в готовом смартфоне, а тут речь о модели, представленной в прошлом году. Это даже не Snapdragon 865+. На фоне этого 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти выглядят, как очень разумное, но запоздалое решение.

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Впрочем, Сеть полна и скептиков вроде меня. Они полагают, что на фото показан прототип, который пока еще довольно далеко находится от реального смартфона, которые можно выкладывать на полки. Это подтверждает мои мысли о том, что ждать придется не меньше 1-2 лет.

Даже если это так, и то, что мы видим сейчас, может значительно отличаться от того, что будет производится серийно, это все равно интересно. Пусть у Google просто бездонный бюджет, но подобные вложения в разработки говорят о том, что компания пришла на рынок смартфонов всерьез и надолго. Она не собирается уходить и готовит такие серьезные разработки, тратя на них большие деньги.

Ко всему надо относиться с долей скепсиса, но именно из таких новостей и складывается будущее технологий.