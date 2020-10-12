В чем Google Pixel 5 действительно уникален

О том, каким будет Google Pixel 5, нам рассказали уже довольно давно. Когда мы про него услышали, первым чувством, которое мы испытали, было легкое разочарование. Даже не от того, какие у него характеристики — к этому мы привыкли по утечкам — нас смутила его цена. За эти деньги он как-то не соответствовал тому, что мы от него ждали. Сейчас страсти улеглись и хоть мы в редакции по прежнему и не собираемся его покупать, но я бы все равно хотел поделиться тем, что в нем уникально. При этом уникальность Google Pixel 5 по некоторым пунктам абсолютно объективная. Просто никто не смог этого сделать, а Google смогла. Жаль только, что компания выстроила презентацию таким образом, что нам запомнилась только цена и середняковое железо. Давайте восстанавливать справедливость.

В этой статье мы рассмотрим сразу шесть примеров того, чем действительно уникален новый смартфон от поискового гиганта. Вы можете соглашаться или нет и даже писать свое мнение в наш Telegram-чат. Его двери всегда открыты для диалога.

Более дешевый флагман, чем в прошлом году

Вспомните хоть одного производителя, который выпускал продолжение своего флагмана и делал его дешевле. Я не говорю о специальных сериях со всякими приписками. Я имею в виду именно основной модельный ряд. Samsung Galaxy S20 не дешевле S10, тот не дешевле S9, а он в свою очередь не дешевле S8. И так далее, и так у всех производителей.

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Именно поэтому мы и пришли к тому, что имеем. Начиная с топовых устройств за 300-400 долларов лет десять назад, мы имеем флагманы с ценником 1000+ долларов.

Pixel 5 смог это сломать — он стоит дешевле прошлогоднего аппарата. Пусть разница и составила всего сто долларов, но она есть, и по-своему это уникальное явление. Возможно, это даже как-то повлияет на других производителей, но для того, чтобы принять такое решение у них должны быть [первичные половые признаки]. В обычном мире им куда проще клепать всякие ”FE”, ”T”,”Lite”,”SE” и тому подобные версии, чтобы и покупателя уважить, и топовый сегмент не терять.

Дизайн, как у Apple. Без изменений от раза к разу

Раньше казалось, что только Apple может позволить себе из года в год выпускать новые смартфоны, которые выглядят, как старые. Я не говорю про переход от iPhone 7 к iPhone X или от iPhone Xs к iPhone 11. Тут какие-то изменения были. Но компания настолько уверена в своих дизайнерах, что не просто придерживается определенного течения, но действительно может выпускать одинаковые смартфоны 2-3 года, а потом еще и ”вернуться на несколько лет назад”, выпустив очередной SE. Я это не осуждаю и есть в этом определенный шарм, для обсуждения которого надо написать отдельную статью. Вот только Android-смартфоны не позволяют себе такого пижонства.

Действительно производители смартфонов на Android каждый год придумывают что-то новое. Лидером для меня является Samsung, которая за последние поколения линейки Galaxy S куда только не запихивала камеру.

Это тоже хорошо, но Pixel не стал выпендриваться и просто сделал то, что уже делал. Изменения в дизайне были настолько небольшими, если смотреть в целом, что такой подход можно скорее отнести к тому, что делает Apple, чем к тем, кто производит Android-смартфоны.

Смартфон с хорошей камерой. Но старой

Сейчас уже никого не удивишь даже пятью камерами на корпусе смартфона. Вот только надо ли это? Пока остальные гонятся за количеством, Google настолько уверена в качестве, что просто оставила в новом смартфоне прошлогоднюю камеру. Она просто заменила теле-модуль на ультраширик и готово.

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Всего два модуля могут снимать не хуже остальных флагманов, а то, что в Pixel нет 100х зума, как у Samsung, так он и не нужен. Я пользовался Galaxy S20 Ultra и знаю, что такие вещи нужны только для галочки и красивой цифры в рекламе. В реальности вы едва ли захотите снимать с таким разрешением. Да и что надо так снимать?

Учитывая, что 99% снимков (это не результат исследования, а личное наблюдение) делается для того, чтобы пошерить в социальные сети, сохранить в памяти смартфона или поделиться через мессенджер с потерей качества, большое разрешение не нужно. А с программными алгоритмами обработки у Google все хорошо. Вот она и позволяет себе плевать на всех и ставить в смартфон старую камеру.

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Беспроводная зарядка и металлический корпус

Бытует мнение, что беспроводная зарядка возможна только через стеклянную или пластиковую заднюю стенку. Так-то оно так, но Google как-то умудрилась реализовать QI-зарядку через алюминий.

Как это будет работать, надо еще проверить и заодно понять, в чем хитрость, но оказывается, можно сделать так, чтобы человек держал в руках аллюминиевый корпус, но при этом пользовался беспроводной зарядкой. В том числе реверсивной.

Скорее всего, без хитрости не обошлось. Но это доказывает, что многие производители, которые уверяли, что для беспроводной зарядки нужно стекло или пластик, просто ленились придумать такую хитрость. Вот и все!

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Уменьшение производительности флагмана

В начале статьи я уже сказал, что Google Pixel 5 стал первым смартфоном, который в новом поколении стал стоить дешевле. Так же получилось и с железом. Во многом именно оно и решило вопрос ценообразования.

Тем не менее, все равно, снижение производительности флагмана, тем более чуть ли не единственного у производителя, является чем-то из ряда вон. Пусть Snapdragon 765G не так уж и плох, но это совершенно не флагманский процессор, а все основные конкуренты работают на нем. Даже Google во всех предыдущих поколениях придерживалась именно топовых чипов.

Пусть даже большинство простых покупателей и не заметит разницу, но все равно многие из них обращают внимание на цифры. Что ж… Это все равно лучше ситуации Samsung, когда она ставила в S20 процессоры Exynos 990 и Snapdragon 865. Первый уже тогда проигрывал второму. Дальше в Note 20 компания решила не обновлять Exynos 990, а вместо 865-го вставила Snapdragon 865+ и разница производительности для разных рынков стала еще больше. Не надо так делать!

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Нет смартфона черного цвета

Под конец остается только добавить еще кое-что. Конечно, если поставить цель, можно найти примеры. Может быть даже кто-то из вас недавно с ними сталкивался и приведет их с ходу. Все равно, на рынке почти нет массовых смартфонов, которые не выпускаются в черном цвете. Это если они вообще есть.

Это как золотой стандарт. Можно предлагать красивые цвета и делать их центральным элементом рекламы, но пусть все равно будет черный для консерваторов. Не зря же именно черные смартфоны продаются намного чаще остальных.

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Нельзя сказать, что в Google чего-то не понимают или просто забыли. Естественно это продуманный ход, но он очень смелый. Как и ногие другие из тех, что я привел выше в доказательство того, что Google Pixel 5 пусть и далеко не самый хороший смартфон, но точно во многом уникальный.