Google выпустила Pixel 9: компактный флагман, крутой камерофон и складной смартфон в одной линейке

13 августа состоялась презентация Pixel 9. Причем компания Google представила не два, как это обычно бывает, и даже не три смартфона, а сразу четыре! Новая линейка включает в себя базовую модель, компактный и большой флагман, а также складной аппарат. Далее расскажем о серии Google Pixel 9 со всех сторон, а еще поговорим о дате выхода и стоимости устройств, которые совсем скоро поступят в продажу.

Характеристики Pixel 9

По традиции базовая модель без каких-либо приставок представляет собой относительно компактное устройство (152.8x72x8.5 мм, 198 г) с урезанными возможностями в области экрана и камер. При этом на фоне предыдущего поколения смартфон Pixel 9 не только получил иное оформление спинки, но и обзавелся дисплеем с менее заметными рамками.

Характеристики Pixel 9 Экран 6.3 дюйма, AMOLED (2424х1080), 60-120 Гц Основная камера 50 + 48 МП Фронтальная камера 10.5 МП Процессор Google Tensor G4 Память 12/128 или 12/256 ГБ Аккумулятор 4700 мАч Зарядка 45 Вт (нет в комплекте)

По сравнению с Pixel 8 экран увеличился на 0.1 дюйма и не стал более продвинутым. Базовая модель по-прежнему использует добротную AMOLED-матрицу, но со стандартным для менее дорогих моделей разрешением FullHD+ и без поддержки технологии LTPO.

Основная камера и фронталка тоже остались без изменений, а вот сверхширик прокачали. Теперь телефон Google Pixel 9 использует крупный сенсор (1/2.0″), способный уловить больше света и сделать более четкие снимки в условиях недостаточной освещенности. Как и раньше, нет телевика, а потому максимальное приближение составляет 8x при съемке фото и 7x во время записи видео.

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Главное нововведение Pixel 9 — процессор Tensor G4. Однако какие-либо подробности о свежем чипе отсутствуют. Разумеется, от мощнее предшественника, однако вряд ли сопоставим по производительности со Snapdragon 8 Gen 3. Google в этом отношении отстает.

Новый смартфон Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro — полноценный флагман Google. Но, в отличие от Pixel 8 Pro, он ко всему прочему является компактным: размеры полностью идентичны габаритам младшей модели (152.8x72x8.5 мм, 199 г). Технические характеристики Pixel 9 Pro перед вами:

Характеристики Pixel 9 Pro Экран 6.3 дюйма, AMOLED (2856х1280), 1-120 Гц Основная камера 50 + 48 + 48 МП Фронтальная камера 42 МП Процессор Google Tensor G4 Память 16/128, 16/256, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 4700 мАч Зарядка 45 Вт (нет в комплекте)

Помимо свежего процессора телефон Pixel 9 Pro получил улучшенную камеру. За исключением главного сенсора прокачали все и впервые добавили фронталку с высоким разрешением. На фоне младшего Pixel 9 «прошка» выделяется телеобъективом с 5-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом, а еще старший брат имеет 1.5K-экран с поддержкой LTPO. В остальном — точная копия.

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Главный флагман Pixel 9 Pro XL

Смартфон Pixel 9 Pro XL — тот же Pixel 9 Pro, только в привычном для Pro-версии форм-факторе лопаты. Эта модель больше (162.8×76.6×8.5 мм, 221 г) и характеризуется увеличенным аккумулятором. Правда, из-за увеличенного дисплея никакого прироста автономности не ожидается.

Характеристики Pixel 9 Pro XL Экран 6.8 дюйма, AMOLED (2992х1344), 1-120 Гц Основная камера 50 + 48 + 48 МП Фронтальная камера 42 МП Процессор Google Tensor G4 Память 16/128, 16/256, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5060 мАч Зарядка 45 Вт (нет в комплекте)

Остальные характеристики Pixel 9 Pro XL полностью идентичны начинке компактной версии. Те же камеры, тот же процессор и даже аналогичные варианты памяти. И здесь нужно обязательно отметить, что Google сильно жадничает, предлагая в базе всего 128 ГБ памяти.

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Складной смартфон Pixel 9 Pro Fold

Первый складной смартфон Google появился в прошлом году, а Pixel 9 Pro Fold является его наследником. Пускай вас не смущает цифра «9» в названии. Добавлена она лишь для того, чтобы сделать нейминг устройств более понятным. Но намного сильнее нас интересуют характеристики Pixel 9 Pro Fold.

Характеристики Pixel 9 Pro Fold Внешний экран 6.24 дюйма, AMOLED (2424х1080), 60-120 Гц Внутренний экран 8 дюймов, AMOLED (2076х2152), 1-120 Гц Основная камера 48 + 10.5 + 10.8 МП Фронтальная камера 10 МП Процессор Google Tensor G4 Память 16/256 или 16/512 ГБ Аккумулятор 4650 мАч Зарядка 45 Вт (нет в комплекте)

В этом году была проделана серьезная работа в области экрана. Оба дисплея увеличились и стали ярче. В то же время емкость аккумулятора снизилась примерно на 150 мАч, а камера так и не стала по-настоящему флагманской. Да, есть телевик с 5-кратным оптическим и 20-кратным цифровым зумом, однако размер сенсоров как бы намекает, что позаимствованы они у «пикселей» 2-летней давности.

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Дата выхода Pixel 9 и стоимость новинок

13 августа открылся предзаказ всех новинок. Однако официальная дата выхода Pixel 9, то есть появление смартфонов непосредственно на полках магазинов ожидается позже. Базовая модель и Pixel 9 Pro XL появятся в продаже 22 августа, а Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold — 4 сентября.

Цена Pixel 9 выросла по сравнению с предшественником. Естественно, точная стоимость зависит от модели и составляет:

Pixel 9 — от $799 (~ 74 000 ₽);

— от $799 (~ 74 000 ₽); Pixel 9 Pro — от $999 (~ 92 500 ₽);

— от $999 (~ 92 500 ₽); Pixel 9 Pro XL — от $1099 (~ 102 000 ₽);

— от $1099 (~ 102 000 ₽); Pixel 9 Pro Fold — от $1799 (~ 167 000 ₽).

Pixel 9 в России появится примерно в те же сроки, что и во всем остальном мире, но цена, скорее всего, окажется выше. Впрочем, со временем она обязательно опустится, ведь сейчас купить Pixel 8 можно за 49 999 ₽ вместо $699 (~ 65 000 ₽) на старте.