Гугл показала Pixel Fold: первый складной смартфон на чистом Андроиде и дешевле Самсунга, который все равно никто не купит

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Кирилл Пироженко

Слухи про складной смартфон от Google ходили уже очень давно. В итоге за несколько дней до конференции Google I/O, которая должна пройти 10 мая, компания анонсировала на своем сайте первый Google Pixel Fold и показала его на рендерах. При этом про характеристики компания деликатно умолчала, оставив всю основную информацию на презентацию. Но судя по тому, что практически все утечки по дизайну, которые произошли ранее, соответствуют выложенным на сайте Google изображениям, то и по железу ошибок ждать не стоит.

Гугл показала Pixel Fold: первый складной смартфон на чистом Андроиде и дешевле Самсунга, который все равно никто не купит. Благодаря сочетанию стекла и глянцевого металла выглядит Пиксель Фолд реально круто. Фото.

Благодаря сочетанию стекла и глянцевого металла выглядит Пиксель Фолд реально круто

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Pixel Fold практически полностью копирует Pixel 7 Pro, с тем лишь исключением, что его можно раскрыть. Давайте вместе посмотрим на то, как будет выглядеть Google Pixel Fold, и разберемся, какое железо в него установит производитель.

Экран в Google Pixel Fold

Экран в Google Pixel Fold. В сложенном состоянии Пиксель Фолд будет более квадратным, чем привычные смартфоны. Фото.

В сложенном состоянии Пиксель Фолд будет более квадратным, чем привычные смартфоны

В первую очередь большинство пользователей интересует размер будущего смартфона. Все-таки раскладушки как минимум толще привычных нам телефонов. И то, как он будет помещаться в карман, играет большую роль. Google решила не мудрить и установила в Pixel Fold внешний OLED-экран с диагональю 5,8 дюймов. Если смартфон открыть, то вы увидите еще один дисплей — 7,6 дюймов. Внушительный размер. Просто напомню, что первые iPad mini оснащались экраном 7,9 дюймов. В таком маленьком и компактном корпусе вы фактически получите полноценный планшет.

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Экран в Google Pixel Fold. На фоне Пиксель Фолд Galaxy Fold 4 напоминает вытянутую сосиску. Фото.

На фоне Пиксель Фолд Galaxy Fold 4 напоминает вытянутую сосиску

Естественно на обоих экранах поддерживается высокая частота обновления 120 Гц. Сразу стоит сравнить этот смартфон с Galaxy Fold. Самсунг делает упор на более вытянутый по вертикали внешний дисплей и соотношение сторон 23,1:9. И за счет этого в разложенном состоянии получается практически квадратный экран. В Pixel Fold пошли немного другим путем и использовали иное соотношение сторон — 17,4:9. В сложенном состоянии он будет казаться более квадратным, чем обычные смартфоны. Зато разложив его, мы получим нечто более похожее на прямоугольник. Это напомнит вам Oppo Find N2. Мне кажется, такое решение более удачное, чем у Самсунг. При просмотре видео на внутреннем дисплее рамки будут значительно меньше.

Pixel Fold — характеристики

Pixel Fold — характеристики. Над шарниром тоже как следует поработали. Фото.

Над шарниром тоже как следует поработали

Чтобы все это работало так, как надо, Google установит в Pixel Fold процессор Tensor G2. Он уже используется в Pixel 7 и Pixel 7 Pro и зарекомендовал себя как вполне производительное решение. Но одним процессором не отделаться. Топовому Пикселю нужен топовый объем оперативной памяти. Единственной конфигурацией ОЗУ будет 12 ГБ. Для хранения внутренних файлов Google установит накопитель на 256 или 512 ГБ. О терабайте памяти можно не мечтать. Все-таки такой объем нужен считанному количеству людей. Большинство выберет один из вариантов, указанных выше. Имейте в виду, что карты памяти в Pixel Fold не будет, поэтому выбирать память необходимо под свои нужды сразу.

Pixel Fold — характеристики. Экран не будет так сильно заламываться, а значит, и складка будет менее заметной. Фото.

Экран не будет так сильно заламываться, а значит, и складка будет менее заметной

Отдельно стоит поговорить и про шарнир, который использует Google в Пикселе. Полностью избавиться от складки на сгибе у производителя, к сожалению, не получится. В настоящий момент это особенность конструкции, и надо принять ее и смириться. Но для ее уменьшения складки Google применит каплевидную форму сворачивания дисплея.

Pixel Fold — характеристики. На OPPO Find N2 складку практически не видно. Фото.

На OPPO Find N2 складку практически не видно

Благодаря ей в месте сгиба будет образовываться не такая сильная складка, как на Galaxy Fold, что однозначно оценят большинство покупателей, которых подобный минус складного экрана повергал в уныние. В этом плане смартфон будет чем-то напоминать решение от OPPO, где складка хоть и прощупывается, но не так сильно, как в Самсунге.

Цена Гугл Пиксель Фолд

Ну а теперь про самое главное — цену. По предварительной информации, версия Google Pixel Fold 12 + 256 ГБ обойдется в 1700 долларов. В целом для подобного устройства подобную стоимость можно назвать вполне адекватной. Для сравнения, прошлым летом Galaxy Fold 4 с такой же памятью вышел по цене в 1799 долларов. Мне кажется, установить цену меньше, чем у Самсунг, было очень хорошей идеей. Все-таки большинство из нас даже не знает, что другие производители выпускают складные устройства.

Цена Гугл Пиксель Фолд. Камеры в Пиксель Фолд будут аналогичными Pixel 7 Pro. А значит фотографии и видео получатся бомбезными. Фото.

Камеры в Пиксель Фолд будут аналогичными Pixel 7 Pro. А значит фотографии и видео получатся бомбезными

Тот же OPPO Find N2 не продается нигде, кроме Китая, а Huawei некоторые пользователи даже не рассматривают к покупке из-за отсутствия сервисов Гугл. Поэтому Pixel Fold просто не имел права стоить дороже Самсунга. Но вот самый главный вопрос: а стоит ли покупать Pixel Fold? Мне кажется, что да. Камеры аналогичные Pixel 7 Pro, хорошая производительность, чистый Андроид, качественные экраны и адекватная для подобного форм-фактора цена. Все это говорит за Pixel.

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Но я бы посоветовал вам посмотреть на Huawei Mate XS 2. Совсем недавно я подержал его в руках и был впечатлен решением не делать в смартфоне два дисплея, а просто раскладывать основной. Наш автор Иван Кузнецов недавно подробно про него рассказывал. Почитайте, потрогайте его в магазине и принимайте решение. На фоне одинаковых раскладушек с внутренним и внешним экраном смотрится он реально круто. Поэтому не спешите вставать в очередь за Пикселем. Ну а Самсунг с его вытянутостью и OneUI, который начинает глючить на второй год вообще лучше обходить стороной.

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