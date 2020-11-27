Google заблокировала Huawei? Правда и вымысел

На этой неделе на портале Reddit появился пост от пользователя AscendChina (сейчас он уже удалён), в котором он предупредил о том, что у него больше не получается установить приложения Google на смартфоны Huawei. По его словам, каждый раз он получает ошибку совместимости, которая указывает на то, что Google просто заблокировала процессоры Kirin, лишив пользователей возможности установить даже APK-файлы. Давайте попробуем разобраться, почему это происходит и можно ли что-то с этим сделать.

Что будет с Honor после того, как Huawei ее продала

Годами я скачивал apk-файлы Google Maps и других приложений, чтобы устанавливать их вручную. Но в последние несколько недель я впервые заметил, что каждая попытка установить приложение карт сопровождается ошибкой совместимости с процессором моего смартфона, хотя раньше я устанавливал apk на этот же аппарат без каких-либо проблем. Я протестировал установочный файл на старом Samsung, и всё прошло отлично. Затем я попробовал установить apk на Huawei P30, P20, P40 и другие, и все они были заблокированы, — пишет AscendChina.

Приложение несовместимо с вашим устройством

Чтобы проверить слова AscendChina, я решил самостоятельно установить apk-файл Google Maps. Для этого я открыл сайт apkmirror.com, нашёл в поиске актуальную сборку карт и скачал на свой Honor View 20. Каково же было моё удивление, когда после успешной загрузки и попытке установки приложения я получил уведомление о том, что приложение не установлено.

Ну, подумал я, видимо, Google и правда заблокировала процессоры Kirin, и теперь мы не сможем устанавливать её приложения не только из Google Play, но из альтернативных источников. В конце концов, это было логично, поскольку санкции в отношении Huawei только ужесточаются, а сама она запускает собственную ОС, которой предстоит конкурировать с Android.

Huawei объявила, когда выйдет Harmony OS 2.0 для смартфонов

Однако привычка всё ставить под сомнение и по возможности опровергать не отпускала меня. Слишком уж странной мне казалась вводная от AscendChina. Нет, тому, что установить Google Maps ему не удалось, я как раз-таки поверил. А вот то, что он пытался устанавливать приложение на 4 разных смартфона, и получил один и тот же результат, было по меньшей мере странно.

Почему не устанавливаются приложения

Допустим, что он не врёт, и у него действительно были все флагманские смартфоны Huawei последних трёх лет выпуска, которые он использовал в эксперименте. Тем более что мой Honor View 20, который относится ещё к досанкционной линейке, тоже не принял (или наоборот) приложение Google Maps в виде apk-файла. Но почему же об этом не трубят все СМИ?

Тогда я вернулся на apkmirror.com, отыскал другую сборку Google Maps, скачал её и – о, чудо – всё получилось. Приложение встало на смартфон, как будто так и надо, без каких-либо проблем. Но почему так получилось? Понимание пришло довольно быстро. Оказывается, достаточно было просто обратить внимание на графу с поддерживаемой архитектурой процессоров: armeabi, armeabi-v7a, arm64, arm64-v8a и т.д.

Не хочу — не буду: Huawei отказалась закупать процессоры Qualcomm

Ведь когда вы скачиваете приложение из Google Play, каталог автоматически определяет, что у вас за устройство, и предлагает подходящую ему версию. На альтернативных площадках такого нет и пользователям приходится самим подбирать себе нужную сборку.

Очевидно, что AscendChina просто выбрал не ту версию, которая подходила бы его смартфону – а в том, что смартфон был именно один, сомнений практически нет. В противном случае, скриншотов явно было бы несколько, а не один. В результате приложение не встало так, как нужно, и произошёл конфликт, о котором аппарат его и предупредил. Поэтому знайте, что, если у вас не устанавливается приложение, никто вас не блокировал – просто вы скачиваете не ту версию, которая подходит вашему смартфону.