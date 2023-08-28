Хочешь необычный телефон? Собрали для тебя пять самых интересных раскладушек

Раньше складные телефоны были просто концептами и «пробой пера». Тогда они уже перестали быть научной фантастикой, но все равно вызывали сильное удивление. Сейчас они стали массовыми. Новейшие разработки в области складных смартфонов привносят идеи будущего здесь и сейчас. Эти телефоны оснащены прочной алюминиевой рамой и ультратонким стеклом, которое можно буквально сложить пополам. Я пробовал пользоваться такими, и даже через несколько месяцев их не получалось воспринимать как данность, и они продолжали удивлять. Поэтому соберем подборку лучших складных телефонов, которые можно купить на сегодняшний день. Они недешевые, но своих денег стоят.

Samsung Galaxy Z Flip 5 — лучший складной телефон

В настоящее время сложно найти более практичный складной телефон, чем Samsung Galaxy Z Flip 5. В разложенном виде он выглядит как обычный смартфон, имеет гладкий и тонкий корпус и аккумулятор, которого хватает на целый день. Но когда вам просто нужно положить его в карман джинсов, вы можете сложить его пополам, и он волшебным образом поместится куда угодно.

В Galaxy Z Flip 5 компания Samsung наконец увеличила размер внешнего экрана и сделала его гораздо более полезным, чем когда-либо прежде. Предыдущие модели этой серии имели дисплеи меньшего размера. На них было удобно смотреть время или проверять уведомления, но больше ни для чего он не годился.

Новый экран с диагональю 3,4 дюйма достаточно велик, чтобы использовать полноразмерную клавиатуру для ответа на сообщения, запуска приложений и просто реже использовать большой внутренний дисплей. Это удобно и для повседневного использования.

Конечно, технически вы можете запускать на внешнем дисплее приложения, но вам необходимо загрузить Samsung Good Lock и включить эту функцию. Кроме того, Samsung сохраняет приложения в виде отдельных виджетов, а не просто предоставляет вам полный список приложений, как это делает Motorola.

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В Flip 5 Samsung представила совершенно новую конструкцию шарниров, благодаря которой телефон складывается очень ровно, а не клиновидно, как в предыдущих поколениях. Зато остальная часть телефона немного менее интересна, но все же включает в себя новейший мобильный процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. В этом году обновлений камеры не было, но в любом случае камера Flip 4 всегда была довольно хорошей.

Причины купить Samsung Galaxy Z Flip 5:

Большой внешний экран

Экран 120 Гц

Компактный размер

Защита от воды IPX8

Невысокая цена на фоне конкурентов

Высокая производительность

Причины не покупать Samsung Galaxy Z Flip 5:

Нет телеобъектива

Складки на дисплее все еще заметны

Нет защиты от воды

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Motorola Razr Plus — смартфон как старая раскладушка

Motorola, в отличие от Samsung, не накладывает никаких ограничений на то, что вы можете делать с внешним дисплеем. Меньший дисплей на передней панели действует как полноценный телефон, поэтому вы можете использовать Razr Plus, не открывая его, намного чаще.

Да, это звучит немного странно, учитывая, насколько легко шарнир Motorola позволяет открывать и закрывать его, но есть что-то приятное в возможности использовать внешний дисплей для быстрых действий. Кроме того, более частое использование меньшего экрана продлит время автономной работы.

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Складки на дисплее Razr Plus практически отсутствуют по сравнению с Z Flip 5. Конечно, оба телефона складываются ровно и используют каплевидный изгиб дисплея внутри шарнира, но Motorola гораздо лучше расправляет свой дисплей в открытом положении. Кроме того, благодаря изогнутым краям телефона Razr Plus гораздо легче открывать и закрывать, чем Samsung с плоскими гранями.

Что касается программного обеспечения, Motorola обещает обновлять его так же долго, как Samsung. Обновляться он будет всего на год меньше корейского смартфона, но это все равно годы актуального ПО.

Причины купить Motorola Razr Plus:

Красивый дизайн

Большой экран

Хорошая производительность

Хорошее ПО

Удобные жесты управления

Относительно быстрая зарядка

Причины не покупать Motorola Razr Plus:

Недостаточно яркий дисплей на улице

Другие телефоны дольше работают от одной зарядки

Слабая защита от воды

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Samsung Galaxy Z Fold 5 — большой складной телефон

Samsung наконец-то полностью изменила конструкцию шарнирного механизма, который теперь полностью складывается. Теперь он не только лучше выглядит, но его еще и удобнее открывать и закрывать, чем раньше, благодаря прекрасной пружине, которая помогает в этом. Кроме того, шарнир больше не скрипит и не потрескивает, как это было в старых телефонах Galaxy Z Fold или Flip.

Samsung добавила новый «амортизирующий слой» под дисплей, чтобы помочь решить проблемы с долговечностью, которые возникали с годами и приводили к самопроизвольной поломке экрана вдоль шарнира.

Панель задач была обновлена ​​к выпуску Fold 5 и теперь поддерживает до 4 значков последних приложений в доке, что делает многозадачность более удобной. Кроме того, новый процессор Snapdragon 8 Gen 2 внутри является самым быстрым процессором для Android-смартфонов и обеспечивает лучшее время автономной работы.

И последнее, но не менее важное, это новый чехол для S Pen, в котором более тонкий стилус помещается прямо в корпус, создавая ощущение, будто S Pen действительно интегрирован в сам телефон.

Причины купить Samsung Galaxy Z Fold 5:

120 Гц на обоих дисплеях

Хорошие камеры

Мощный процессор

Хорошее время автономной работы

Поддержка S Pen и защита от воды IPX8

Удобная работа ы режиме многозадачности

Причины не покупать Samsung Galaxy Z Fold 5:

Нет защиты от пыли

Складки на дисплее все еще заметны

Нет чехла для S Pen

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Google Pixel Fold — складной Гугл Пиксель

Pixel Fold был одним из самых ожидаемых продуктов Google, который наконец дебютировал в июне 2023 года после многих лет утечек и слухов о его существовании. Этот смартфон обладает множеством эксклюзивных функций Pixel и более широким соотношением сторон, чем у большинства больших складных телефонов.

Программное обеспечение камеры Google могло бы лучше использовать возможности интерфейса, но это пока не раскрыто. Впрочем, с выходом обновлений это лишь вопрос времени. Тем не менее, камеры смартфона хороши сами по себе и предлагают отличные снимки.

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Что касается программного обеспечения, Pixel Fold выпущен с обновленной версией Android, а обновления он будет получать в числе первых и довольно долгое время. Так же его можно превратить в почти полноценный планшет, просто раскрыв широкий экран.

Внешний дисплей и общий дизайн хороши благодаря ультратонкой рамке и великолепному дизайну. Внешняя часть шарнира выглядит так, как будто он идеально сливается с рамкой, делая его похожим на действительно складной телефон, а не на два телефона, соединенных шарниром.

Однако внутренний дисплей имеет довольно толстые рамки, а внутренняя часть шарнира немного некрасива. Он даже чем-то похож на Surface Duo, о котором мы поговорим ниже. Самое главное, что в руке телефон лежит очень удобно.

Причины купить Google Pixel Fold:

Хорошие камеры

Частота обновления 120 Гц на обоих дисплеях

Защита от воды IPX8

Широких кран

Эксклюзивные функции Pixel

Долгие обновления

Причины не покупать Google Pixel Fold:

Малый срок службы батареи Не подходит для игр

Нет защиты от пыли

Нет поддержки стилуса

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Microsoft Surface Duo 2 — самый странный телефон

Когда вы представляете себе складной смартфон, первым в голову приходит один большой складывающийся экран. Но есть устройство с двумя экранами, которые находятся максимально близко друг к другу. Это больше напоминает книгу.

Вы можете перемещать приложения между двумя экранами вместо того, чтобы размещать их на одном большом дисплее. Внутренний край обоих экранов загибается внутрь в виде водопада и создает своего рода «шарнирный дисплей», который Microsoft называет Glance Display.

Galaxy Fold и Surface Duo нельзя сравнивать. И всё же, что лучше?

Microsoft сделал все, чтобы Surface Duo 2 был больше похож на цифровой ноутбук, чем на большинство других складных смартфонов. Камеры на задней панели были значительно улучшены по сравнению с оригинальным Surface Duo, но гигантский выступ камеры также означает, что Duo 2 не сможет сложиться в обратную сторону. Все это делает смартфон очень необычным, но иногда кажется, что в этом что-то есть. Понять бы, что именно.

Причины купить Microsoft Surface Duo 2:

Необычный дизайн

Мягкий механизм складывания

Большой экран

Необычный гаджет

Камеры лучше, чем в первом поколении

Причины не покупать Microsoft Surface Duo 2:

Не складывается, как оригинал

Проблемы с обновлениями

Нет беспроводной зарядки

Купить Microsoft Surface Duo 2

Есть и другие телефоны, о которых можно написать очень много хороших и плохих слов. Но по сочетанию качества, стоимости, необычности и некоторых других факторов найти конкурентов этих устройств будет довольно сложно. Сюда можно было бы включить еще и Huawei Mate X3, о котором мы рассказывали отдельно.

Пришло ли время покупать складной телефон или нет, сказать довольно сложно. Но если 2-3 года назад меня спрашивали об этом, я однозначно отвечал отрицательно. Сейчас они стали намного лучше и, возможно, уже есть смысл задуматься о покупке. Хотя цены еще кусаются.