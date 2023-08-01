Попробовал HONOR MagicBook 14 (2023) — премиальный ноутбук для работы и не только

Думаю, вы согласитесь, что каждый тип гаджетов рано или поздно приходит к чему-то более-менее эталонному. Это как смартфоны или самолеты, которые выглядят примерно одинаково из-за того, что они прошли свой путь эволюции и все лишнее уже было откинуто. Что-то подобное мы сейчас наблюдаем в мире ноутбуков. Есть некоторые игровые модели, которые отличаются от основной массы устройств, но ноутбуки для дома или работы редко действительно имеют отличия друг от друга. Поэтому приходится все больше внимания уделять внутренним компонентам, программному обеспечению и некоторым фирменным фишкам. Сейчас у меня на тесте оказался ноутбук, в котором есть о чем рассказать по всем трем пунктам. Этим и займемся.

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 14

HONOR уже не раз доказала свою успешность в производстве смартфонов. Так же она выпускает крутые планшеты вроде HONOR Pad 8. Но есть в ее модельном ряду и ноутбуки с диагональю 14 и 16 дюймов.

У меня на тесте оказалась 14-дюймовая модель HONOR MagicBook 14 2023 года. Я всегда любил компактные ноутбуки, поэтому сразу хорошо оценил его. Тем более, когда берешь его в руки, сразу складывается какое-то ощущение премиальности и очень качественного продукта. Но, давайте обо всем по порядку.

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Что в комплекте

Продается компьютер в скромной коробке обычного «картонного цвета». Вот такой минимализм и «экофрендли» от бренда. Сверху есть ручка для переноски, а сбоку разместилась наклейка с основной информацией о продукте. Внутри, кроме самого ноутбука, заботливо упакованного в два вспененных держателя, есть только зарядный кабель и адаптер питания на 65 Вт.

Премиальный алюминиевый ноутбук

Корпус полностью алюминиевый и в руках лежит очень хорошо, оставляя приятное ощущение минимализма. На скручивание он не издает никаких звуков, а крышка откидывается примерно на 135 градусов и почти на качается, даже если сильно потрясти его. Но открыть ее одной рукой получится, только если приноровиться. Ей совсем чуть не хватает мягкости, чтобы корпус не отрывался от поверхности стола.

Кроме ощущения премиальности, алюминиевый корпус позволит лучше охлаждать внутренности ноутбука, более эффективно рассеивая тепло, чем пластик. А еще этот материал обеспечит высокую механическую прочность, что тоже никогда не будет лишним.

Ощущение высококлассного продукта дополняется полностью покрытым стеклом экраном. От края до края у вас будет только стекло – никаких пластиковых рамок, как, например, в HONOR MagicBook X14, обзор которого мы выпускали ранее. На это обращаешь внимание сразу при первом открытии крышки. Такое решение применяется во всех премиальных моделях.

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Что можно подключить к ноутбуку

На левой стороне корпуса находятся два USB Type-C, каждый из который поддерживает зарядку, и разъем для наушников. Справа нашлось место одному классическому USB Type-A и полноразмерному HDMI 2.1. Как по мне, то не мешало бы добавить хотя бы еще один USB любого формата, а лучше еще и слот для карты памяти. Хотя, возможно, последнее относится к личным предпочтениям и мало кому нужно из тех, кто не работает с камерами каждый день.

Когда открываешь ноутбук, сразу бросаются в глаза тонкие рамки экрана, особенно боковые. Верхняя немного крупновата, так как в ней находится камера для видеозвонков. Ее глазок почти не видно, и это хорошо, так как она не портит общего ощущения монолита, о котором я говорил выше.

В целом корпус строгий, но стильный, на нем нет ничего лишнего, а в задней части основания находится одна длинная ножка. Как по мне, то это не так удобно, как когда они делаются раздельными. Если под ее середину попадет несколько листов бумаги на рабочем столе или какая-то другая неровность, корпус будет качаться. Но иногда мне кажется, что такие претензии есть только у меня, ведь сейчас почти все производители выбирают подобный подход.

Клавиатура с подсветкой

В последнее время, когда мне в руки попадали ноутбуки (даже дорогие), мне казалось, что их производители экономили на клавиатуре. В случае с Honor MagicBook 14 я вспомнил другую модель бренда, с которой имел дело совсем недавно, – MagicBook X 14. Об этом ноутбуке я писал ранее на нашем сайте, и клавиатуры этих двух устройств очень похожи. Они в меру мягкие, без ярко выраженного щелчка, но приятные при долгой работе. Покрытие прочное и даже после нескольких десятков тысяч набранных знаков на них нет и намека на потертости.

Подсветка есть, но ее плавной регулировки нет. Можно только включить ее, выключить или выбрать среднее значение. Если смотреть со стороны пользователя, в месте стыка клавиш и корпуса виден свет. Но такая проблема есть и в MacBook Pro 14, который стоит в разы дороже.

Ноутбук со сканером отпечатков пальцев

В правом верхнем углу клавиатуры находится сканер отпечатков пальцев, совмещенный с кнопкой включения. Работает он хорошо. Время отклика очень быстрое, а прикладывать палец второй раз приходится в очень редких случаях. Мне нравится, когда сканер не выносят в отдельный элемент. Тут все скромненько, лаконично, но ты знаешь, что разблокировать ноутбук без утомительного ввода пароля можно и нужно.

Про внешний вид и впечатления от корпуса можно говорить очень долго, но давайте перейдем к технической составляющей и начнем с производительности.

Производительность ноутбука HONOR MagicBook 14

Внутри HONOR MagicBook 14 установлен процессор Intel Core i5-13500H. Это новейший чипсет семейства Raptor Lake, выпущенный в первом квартале 2023 года. Он предлагает 12 ядер, 4 из которых производительные, а 8 -энергоэффективные, и 16 потоков. Максимальная частота производительных ядер в турбо-режиме обеспечивается на уровне 4,7 ГГц. Реальная эффективная производительность, естественно, будет ниже и только при подключении к зарядке. Базовая частота составляет 2,6 ГГц.

Встроенная графика Intel Iris Xe Graphics с максимальной частотой в бусте 1,45 ГГц позволяет даже играть, пусть и не с самыми высокими настройками графики и не в ААА-тайтлы. Все же этот ноутбук создавался несколько для иных целей. Это скорее премиальный рабочий инструмент с запасом производительности, но не игровая машина и не компьютер для создания контента.

Ниже приведены данные бенчмарк тестирования HONOR MagicBook 14:

Вам, наверное, интересно узнать, что процессор показал в играх? Так вот, в некоторых из них результаты относительно неплохие, но некоторые даже не стоит запускать. Например, Atomic Heart выдал на минимальных настройках с разрешением 1080p всего 25-28 fps. В третьем Ведьмаке результат был еще хуже. А вот в FIFA 23 или F1 2022 можно поиграть примерно на 30-35 fps, что тоже само по себе немного. Зато в GRID Legends вы получите уже 40 кадров в секунду, а в Forza Horizon – 50. Правда, в последнем случае придется снизить разрешение до 1280 на 720. При таком же разрешении более старая F1 2021 и Hitman 3 выдают уже очень даже играбельные 70 кадров в секунду.

В общем, играть можно, но придется смириться или с минимальными настройками графики, или с отказом от высокой частоты кадров. Лично я бы выбрал первое. Но все это доказывает главное – HONOR MagicBook 14 не является игровым компьютером.

Объем встроенного накопителя 1 ТБ. Это высокоскоростной SSD со скоростью передачи данных до 3550 МБ/с и до 3000 МБ/с, соответственно, на чтение и запись.

Тихий ноутбук

Система охлаждения работает очень эффективно. Два вентилятора гоняют воздух внутри корпуса, забирая его снизу через большую решетку. Даже на высоких оборотах во время стресс-тестов обычная музыка в комнате почти перекрывала шум вентиляторов. В обычном режиме работы их можно услышать только в полной тишине, приложив ухо к нижней части корпуса. В обоих случаях корпус остается едва теплым, не нагреваясь до действительно высокой температуры.

MagicBook 14 работает под управлением Windows 11, а из фирменных особенностей, о которых я говорил в начале, можно отметить раздел работы с телефоном. Но он работает только в том случае, если у вас смартфон Honor. Просто приложите его к NFC-метке, и два устройства станут единым целом. Вы сможете передавать данные или выводить на ноутбук экран смартфона для управления им. Это очень крутая функция и жаль, что работает она только внутри экосистемы.

Компьютер для работы на улице

Экран HONOR MagicBook 14 заслуживает только самой высокой оценки. Ноутбук получил 14,2-дюймовую матрицу с разрешением 2520 на 1680 пикселей. С таким разрешением вы, даже очень постаравшись, не увидите и намека на отдельные пиксели. Это действительно ощущается, как только начинаешь пользоваться компьютером. Экран может показаться немного «квадратным», ведь он имеет соотношение сторон 3:2, но для работы это большой плюс. Такой экран намного более удобен, чем вытянутый.

Для работы на улице этот ноутбук подходит хорошо благодаря максимальной яркости на уровне 460 кд/м2. Блики иногда видны, но даже при ярком солнце вы все равно сможете работать хоть с таблицами.

С цветопередачей у экрана HONOR MagicBook тоже все отлично. Он охватывает 100% цветового пространства sRBG и отображает 1,07 миллиарда оттенков. Завершает этот парад характеристик поддержка частоты обновления 120 Гц и сертификация на соответствие требованиям к низкому уровню синего света.

Встроенные экраны ноутбуков редко дают повод поговорить о себе с хорошей стороны. Им всегда чего-то не хватает, будь то яркость, разрешение или общее впечатление, но тут прекрасно все. И даже стекло от края до края, о котором я говорил выше, делает экран по-настоящему крутым.

Как часто надо заряжать ноутбук

Остается добавить только про время автономной работы и можно переходить к подведению итогов тестирования. Ноутбук может выдержать примерно 8-10 часов работы в обычном режиме использования. Для современного ноута это отличный показатель. Есть модели, для которых заявлены более внушительные цифры, но они редко достигаются на практике. Ту же компьютера вам хватит на полный рабочий день без розетки. Пользоваться оригинальным адаптером питания не обязательно. Например, я пользовался зарядкой от MacBook Pro 13, чтобы не плодить лишние провода.

Стоит ли покупать HONOR MagicBook 14 2023

HONOR MagicBook 14 – отличный современный ноутбук, который можно посоветовать как для работы, так и просто на каждый день. Он ощущается как премиальное устройство и так же выглядит. Он почти не греется даже под большой нагрузкой, если сравнивать с другими моделями, и в некоторых вариантах может потянуть даже игры.

Возможно, экран с соотношением сторон 3:2 не так хорошо подходит для просмотра видео, как 16:9, но для всего остального это намного более подходящий вариант, включая работу с текстами и таблицами.

HONOR в очередной раз доказывает, что умеет делать хорошие компьютеры, в которых хорошо все, включая внешний вид, компоненты, программное обеспечение и даже функции собственной экосистемы. HONOR MagicBook 14 (2023) однозначно можно рекомендовать к покупке, если вы смотрели в его сторону. Особенно, если у вас смартфон HONOR. В этом случае вы не просто получите хороший ноутбук, как я, но и сможете раскрыть все его возможности.