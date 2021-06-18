Huawei — всё? Компания отказывается от выпуска флагманов из-за санкций

Как бы ни пыталась Huawei убедить нас в том, что «санкции ей только на пользу», очевидно, что дела у компании идут откровенно так себе. Сначала, чтобы обойти ограничение на использование сервисов Google, она начала перевыпускать старые смартфоны под новыми именами, затем потеряла право выпускать собственные процессоры Kirin, а потом и вовсе продала суббренд Honor, чтобы вывести его из-под санкций. Казалось бы, что вообще может быть хуже? Но выяснилось, что может.

Huawei перестанет выпускать смартфоны с камерой Leica

Huawei начинает сокращать модельный ряд флагманских смартфонов. В этом году компания впервые не станет обновлять линейку Huawei Mate. То есть аппараты Mate 40 и Mate 40 Pro, которые вышли годом ранее, станут последними представителями модельного ряда. Причина – проблемы с поставками чипсетов. Ведь, как известно, в прошлом году США пригрозили санкциями TSMC, подрядчику Huawei по производству процессоров, если он не откажется от сотрудничества с китайским брендом.

Что санкции сделали с Huawei

Поговаривают, что Huawei нашла частичный выход из ситуации с процессорами. Якобы по старому контракту TSMC была обязана выпустить партию чипов нового поколения. Однако их получилось так немного, что Huawei не осталось ничего другого, кроме как отказаться от второстепенной флагманской линейки в пользу основной. Ведь возможности закупать процессоры где-то ещё у компании из-за санкций тоже нет. Ни MediaTek, ни Qualcomm, ни даже Xiaomi не могут продавать ей свои чипы, дабы не навлечь санкции уже на себя.

Huawei обновит даже старые смартфоны Honor до Harmony OS

Впрочем, если бы не санкции, ситуация скорее всего мало изменилась бы. Дело в том, что сейчас на рынке в принципе наблюдается дефицит процессоров. Из-за этого даже Samsung отказывается от выпуска сразу нескольких моделей смартфонов. Одна из них – это флагманская линейка Galaxy Note. Корейцам не хватило процессоров на второй модельный ряд, и они приняли решение сосредоточиться на выпуске Galaxy S, чтобы не распылять флагманские чипсеты.

Выйдет ли новый смартфон от Huawei

Но если Samsung в следующем году скорее всего сможет восстановить выпуск замороженных смартфонов, то у Huawei наблюдаются явные проблемы. Ведь, если вы заметили, компания так и не выпустила Huawei P50, который должен был уже выйти. Ей пришлось отложить его запуск на неопределённый срок по тем же причинам, что и Mate 50. Но даже если китайцы наберут необходимый запас процессоров в этот раз, нет гарантий, что хватит на следующий. Так что Huawei P50 вполне может стать последней флагманской моделью в принципе.

Huawei рассказала, легко ли перейти с Android на Harmony OS

Сложно представить, как Huawei будет выходить из сложившейся ситуации. Всё-таки санкции, которые США ввели против компании в 2019 году, явно имели отложенный характер. Потому что поначалу у Huawei были возможности и для выпуска смартфонов с сервисами Google, и для производства собственных процессоров. Сейчас же весь её запас прочности исчерпался. Но, если с Harmony OS ещё можно худо-бедно существовать, то вот без аппаратного обеспечения не может существовать ни один смартфон. Так что китайцам придётся либо искать обходные пути и новых поставщиков комплектующих, либо просто уходить с рынка.