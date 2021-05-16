Huawei перестанет выпускать смартфоны с камерой Leica

Сотрудничество в мире смартфонов давно уже стало чем-то обычным. Некоторые бренды выпускают коллаборации с другими, чтобы привлечь внимания разных групп пользователей к той или иной модели. Например, выпуская в свое время смартфоны с маркировкой Porsche Design, Huawei привлекала к своим эксклюзивным версиям внимание фанатов популярной марки аксессуаров. А заодно и обладателей знаменитых штутгартских автомобилей. История с камерам немного иная, но подобная составляющая тут тоже есть. Если фанаты марки Leica любили качество ее камер, то они могут обратить внимание и на смартфоны с такой маркировкой. Особенно, если они будут не только иметь соответствующий логотип, но и создаваться с учетом философии марки.

Коллаборации смартфонов

Практически у каждого флагмана есть отличная камера. Но в последнее время стало модным подкреплять амбиции телефона камерой с громким именем какого-нибудь бренда. Самым свежим примером можно назвать сотрудничество OnePlus и Hasselblad, которая до этого участвовала в создании модульного смартфона Motorola, делая для него съемный модуль камеры.

Телефон с самой хорошей камерой

Эту тенденцию заложила компания Huawei, которая стала сотрудничать с Leica и, начиная с Huawei P9, камеры ее флагманов неизменно украшал шильдик немецкой компании как знак качества. При этом сотрудничество ограничивалось не только маркировкой и правом называться партнерами. Компании действительно совместно работали над созданием камеры. Пусть компоненты и были по большей части стандартными, но смартфоны это в первую очередь вычислительная фотография. Стало быть, куда важнее механизмы обработки изображения, полученного с сенсора.

Официальные изображения Huawei P50 утекли до презентации.

Так или иначе, китайцы решили, что создания смартфона просто с хорошей камерой уже недостаточно, все это нужно подкрепить сильным брендом с мировой репутацией, чтобы еще больше подчеркнуть, что это настоящий камерофон (если кто-то еще помнит это слово).

Huawei и Leica

Надо отдать должное тому, что сотрудничество Huawei и Leica не стало разовым проектом формата ”поставить шильдик” и все. Им удалось создать одни из лучших аппаратов с точки зрения фото возможностей на рынке, и в течение нескольких лет китайцы со своими флагманами занимали вершины платформы DxOMark. Как бы спорно вы не относились к этим рейтингам, но камеры Huawei действительно были просто фантастическими. Иногда они перебарщивали в своем стремлении сделать фотографии лучше, но все равно это были лучшие камеры смартфонов, с которыми я сталкивался. Жаль, что это сотрудничество подходит к концу.

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Сообщалось, что истек срок контракта между Huawei и Leica. Продлевать его никто по известным всем причинам не собирается. Похоже, Huawei P50 станет последней точкой сотрудничества. Перед Huawei стоит задача выжить, и времени на подобные ”мелочи” просто нет. Зато, если раньше за право сотрудничать с Leica надо было не только заплатить самому бренду, но еще и добиться расторжения действующих договоренностей, то теперь же Leica становится ”бесплатным” брендом. Xiaomi, Sharp и Gionee готовы заменить Huawei. Пока именно их называют преемниками компании Рена Женьфея. Ведь самой Leica тоже надо искать нового партнера.

Кто будет делать смартфон с камерой Leica

Никаких подробностей не приводится. Но если предсказанное все же сбудется, то, возможно, мы увидим результат работы Xiaomi и Leica в Mi Mix 4. Хотя более реалистично было бы говорить о флагманах следующего года.

Новые устройства Huawei

Huawei запланировала новое мероприятие на май, чтобы продемонстрировать свои продукты, и оно состоится 19 мая в Китае. Предположительно компания покажет новые умные часы, наушники и телевизоры.

Девиз мероприятия — ”Все сценарии умной жизни”. Журналисты ожидают увидеть на презентации умные часы Huawei Children Watch 4X, умные весы Huawei Body Fat Scale 3 Pro, обновление серии SE Smart TV, наушники-вкладыши FreeBuds 4 и многое другое. Мы пока не знаем полного списка продуктов, готовящихся к выпуску.

Компания также готовится к запуску на мероприятии нового продукта серии Mate, если верить тизеру Weibo. Разработчики не уточняют, о каком именно устройстве идет речь. Ранее в СМИ сообщалось о двух грядущих релизах — новом 16-дюймовом ноутбуке MateBook и продолжении планшетов MatePad. Возможно, скоро состоится презентация обоих устройств.

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Маловероятно, что мы увидим и новый смартфон серии ”P”, поэтому его еще придется подождать, но уже сообщается, что в этом году камера новинки будет только маркироваться логотипом Leica. Аналитики и инсайдеры сообщают, что реальной совместной работы было намного меньше, чем раньше. А значит, лучшими смартфонами бренда с точки зрения камеры так и могут остаться модели серий P20 и P30, а также их одногодки в серии Mate.