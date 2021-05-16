Huawei перестанет выпускать смартфоны с камерой Leica

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Артем Сутягин 0

Сотрудничество в мире смартфонов давно уже стало чем-то обычным. Некоторые бренды выпускают коллаборации с другими, чтобы привлечь внимания разных групп пользователей к той или иной модели. Например, выпуская в свое время смартфоны с маркировкой Porsche Design, Huawei привлекала к своим эксклюзивным версиям внимание фанатов популярной марки аксессуаров. А заодно и обладателей знаменитых штутгартских автомобилей. История с камерам немного иная, но подобная составляющая тут тоже есть. Если фанаты марки Leica любили качество ее камер, то они могут обратить внимание и на смартфоны с такой маркировкой. Особенно, если они будут не только иметь соответствующий логотип, но и создаваться с учетом философии марки.

Huawei

Это сотрудничество останется одним из самых ярких в мобильном мире.

Коллаборации смартфонов

Практически у каждого флагмана есть отличная камера. Но в последнее время стало модным подкреплять амбиции телефона камерой с громким именем какого-нибудь бренда. Самым свежим примером можно назвать сотрудничество OnePlus и Hasselblad, которая до этого участвовала в создании модульного смартфона Motorola, делая для него съемный модуль камеры.

Телефон с самой хорошей камерой

Эту тенденцию заложила компания Huawei, которая стала сотрудничать с Leica и, начиная с Huawei P9, камеры ее флагманов неизменно украшал шильдик немецкой компании как знак качества. При этом сотрудничество ограничивалось не только маркировкой и правом называться партнерами. Компании действительно совместно работали над созданием камеры. Пусть компоненты и были по большей части стандартными, но смартфоны это в первую очередь вычислительная фотография. Стало быть, куда важнее механизмы обработки изображения, полученного с сенсора.

Официальные изображения Huawei P50 утекли до презентации.

Так или иначе, китайцы решили, что создания смартфона просто с хорошей камерой уже недостаточно, все это нужно подкрепить сильным брендом с мировой репутацией, чтобы еще больше подчеркнуть, что это настоящий камерофон (если кто-то еще помнит это слово).

leica

С первого совместного смартфона Huawei и Leica предлагали исключительное качество фотографий в мобильном сегменте.

Huawei и Leica

Надо отдать должное тому, что сотрудничество Huawei и Leica не стало разовым проектом формата ”поставить шильдик” и все. Им удалось создать одни из лучших аппаратов с точки зрения фото возможностей на рынке, и в течение нескольких лет китайцы со своими флагманами занимали вершины платформы DxOMark. Как бы спорно вы не относились к этим рейтингам, но камеры Huawei действительно были просто фантастическими. Иногда они перебарщивали в своем стремлении сделать фотографии лучше, но все равно это были лучшие камеры смартфонов, с которыми я сталкивался. Жаль, что это сотрудничество подходит к концу.

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Сообщалось, что истек срок контракта между Huawei и Leica. Продлевать его никто по известным всем причинам не собирается. Похоже, Huawei P50 станет последней точкой сотрудничества. Перед Huawei стоит задача выжить, и времени на подобные ”мелочи” просто нет. Зато, если раньше за право сотрудничать с Leica надо было не только заплатить самому бренду, но еще и добиться расторжения действующих договоренностей, то теперь же Leica становится ”бесплатным” брендом. Xiaomi, Sharp и Gionee готовы заменить Huawei. Пока именно их называют преемниками компании Рена Женьфея. Ведь самой Leica тоже надо искать нового партнера.

Huawei P50

Если верить свежим утечкам, именно так будет выглядеть новый Huawei P50.

Кто будет делать смартфон с камерой Leica

Никаких подробностей не приводится. Но если предсказанное все же сбудется, то, возможно, мы увидим результат работы Xiaomi и Leica в Mi Mix 4. Хотя более реалистично было бы говорить о флагманах следующего года.

Новые устройства Huawei

Huawei запланировала новое мероприятие на май, чтобы продемонстрировать свои продукты, и оно состоится 19 мая в Китае. Предположительно компания покажет новые умные часы, наушники и телевизоры.

Девиз мероприятия — ”Все сценарии умной жизни”. Журналисты ожидают увидеть на презентации умные часы Huawei Children Watch 4X, умные весы Huawei Body Fat Scale 3 Pro, обновление серии SE Smart TV, наушники-вкладыши FreeBuds 4 и многое другое. Мы пока не знаем полного списка продуктов, готовящихся к выпуску.

Huawei P20 Pro

Возможно, этот P20 Pro так и останется в памяти, как Huawei с самой хорошей камерой.

Компания также готовится к запуску на мероприятии нового продукта серии Mate, если верить тизеру Weibo. Разработчики не уточняют, о каком именно устройстве идет речь. Ранее в СМИ сообщалось о двух грядущих релизах — новом 16-дюймовом ноутбуке MateBook и продолжении планшетов MatePad. Возможно, скоро состоится презентация обоих устройств.

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Маловероятно, что мы увидим и новый смартфон серии ”P”, поэтому его еще придется подождать, но уже сообщается, что в этом году камера новинки будет только маркироваться логотипом Leica. Аналитики и инсайдеры сообщают, что реальной совместной работы было намного меньше, чем раньше. А значит, лучшими смартфонами бренда с точки зрения камеры так и могут остаться модели серий P20 и P30, а также их одногодки в серии Mate.

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