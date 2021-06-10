Huawei рассказала, легко ли перейти с Android на Harmony OS

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Иван Кузнецов 0

На прошлой неделе Huawei официально представила Harmony OS 2.0 для смартфонов. Несмотря на то что собственная операционка компании ещё в состоянии беты явно превосходила Android и iOS, китайцы не стали делать на этом акцент, чем заставили сомневаться в самостоятельности нового продукта. Всё-таки нелогично сравнивать Android и Android, даже если одна его версия работает быстрее, чем другая. Тем более, что в данном случае важна даже не скорость, а простота перехода между платформами.

Harmony

Переход с Harmony OS на Android пройдёт проще простого

Huawei представила HarmonyOS для всех. Что это и куда можно установить?

Huawei удалось выстроить процедуру перехода с Android на Harmony OS максимально беспроблемной. Казалось бы, какие-то сложности всё равно должны были возникнуть хотя бы по части переноса контента. Всё-таки это разные операционные системы, и от этого никуда не деться. Однако у Huawei всё получилось как нельзя лучше.

Как перенести данные с Android на Harmony OS

ОС

Harmony OS позволяет стянуть с Android почти все данные, даже игровой прогресс

Согласно официальной информации, при переходе между платформами пользователи смогут сохранить вообще всё, к чему они привыкли на Android:

  • Установленные приложения
  • Достигнутый прогресс в играх
  • Содержимое приложений
  • Системные настройки
  • Фотографии и видеозаписи
  • Скачанные файлы и APK
  • Календари и будильники

Как видите, список тех данных, которые сохранятся при переходе, максимально широк, что делает трансфер максимально комфортным и непринуждённым. С одной стороны, это хорошо, потому что не придётся запариваться, заниматься ручным переносом данных и терять накопленный прогресс. Но, с другой стороны, добиться такого можно только в одном случае – когда переход производится с Android на Android.

Huawei обновит даже старые смартфоны Honor до Harmony OS

По этой причине, кстати, перехода как такового и не будет. Huawei просто выпустит обновление для вашего смартфона, и, когда оно станет доступно, вы просто скачаете его, а потом нажмёте на кнопку установки. Все данные останутся на устройстве и никуда оттуда не денутся. Так что для вас вся процедура пройдёт поистине незаметно – вы как будто просто установите апдейт. Хотя по факту так и будет.

Harmony OS — это Android или нет

Несмотря на то что мы и раньше знали, что Harmony OS 2.0 – это переделанный Android, который по большому счёту даже мало отличается от EMUI и Magic UI, было немного обидно узнать о том, что операционка, которую мы так ждали, оказалась фарсом. Как я это понял? Сравните, как выполняется переход с Android на iOS. Да, Apple провела большую работу для того, чтобы переносить максимум данных, но приложения, а также весь прогресс, к сожалению, не переносятся.

HarmonyOS 2.0

Harmony OS — это Android. Теперь в этом нет сомнений

Плохо ли, что Harmony OS на самом деле – это Android? Сказать вот так сразу сложно, потому что использование привычного софта и лёгкий переход – это хорошо. Но вот неспособность Huawei сдержать обещание, если не сказать, прямой обман, — это плохо. Почти два года мы ждали самостоятельную ОС, а в итоге получили то же самое, только с другим шильдиком. Короче говоря, неприятно.

Спорим, не знали? Harmony OS — это не одна, а две операционных системы

Вообще, на мой взгляд, несамостоятельность Harmony OS – это проблема в первую очередь для самой Huawei. Она подтвердила, что неспособна создать собственную операционку, несмотря на то что якобы разрабатывала её более пяти лет. То есть это одновременно доказывает, что в Huawei трудятся не такие уж крутые инженеры и разработчики, а также, что Android – это единственная платформа на современном рынке, создать конкурента которой попросту невозможно.

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