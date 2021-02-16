Material Next, игровой режим и другое: что ещё нового будет в Android 12

На прошлой неделе Google дала первый намёк на то, что готова запустить бета-тестирование Android 12. Компания не сделала ничего такого – просто обновила приложение Beta Feedback, посредством которого участники предварительных испытаний отправляют разработчикам отзывы о работе обновлённой операционки. Однако этого было достаточно, чтобы понять – поисковый гигант вот-вот представит нам первую сборку Developer Preview Android 12. Разберёмся, чем будет удивлять предстоящее обновление.

Когда Google выпустит Android 12? Что известно к настоящему моменту

Разработчики из команды XDA, которые раздобыли первые скриншоты Android 12, узнали о функциональных и интерфейсных изменениях обновления. Помимо тех функций, которые мы уже описывали ранее, Android 12 ждёт ряд довольно существенных нововведений, которые сделают операционную систему только лучше.

Изменения Android 12

Редизайн. В принципе, это было понятно уже по скриншотам, однако теперь та догадка получила подтверждение. Google запланировала не просто перерисовать отдельные элементы интерфейса, а изменить саму дизайнерскую концепцию, отказавшись от Material Design 2.0 в пользу Material Next.

Игровой режим. К сожалению, он не сможет разгонять смартфоны в играх, а просто будет создавать подходящую почву для их запуска. Он будет выгружать из памяти все запущенные приложения, активировать режим «Не беспокоить» и препятствовать прохождению уведомлений.

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Улучшенный автоповорот экрана. Несмотря на то что Android уже много лет поддерживает функцию автоповорота экрана, раньше её работа базировалась только на основе акселерометра. Теперь, чтобы исключить случайные срабатывания, было решено задействовать ещё и фронтальную камеру, которая будет отслеживать положение головы пользователя.

Уменьшение экрана. Большие дисплеи современных смартфонов не позволяют пользователям с маленькими руками дотягиваться до верхней грани устройства. Поэтому Google решила добавить в Android 12 специальную функцию, которая будет одновременно и притягивать интерфейс ОС к нижней части экрана и уменьшать его на 40% для удобства.

Приглушение цветов. Пока сложно сказать, что это за функция и зачем именно она нужна, но, по версии разработчиков из команды XDA, она будет служить для выделения элементов интерфейса цветом, чтобы облегчить восприятие людьми с нарушениями зрения.

Проблемы Android 12

Очевидно, что Android 12 будет более богатым на нововведения, чем Android 11. Google поняла, что пользователей не устроил её подход к развитию операционной системы, которая в прошлом году была скорее продуктом для производителей, которым предстояло на её основе делать свои собственные оболочки. В результате у пользователей фактически терялся весь интерес к чистой операционке, которая обладала вполовину меньшей функциональностью, чем любая, даже самая захудалая оболочка. А поскольку это негативно влияло на статус Android, Google приняла решение исправиться.

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Другое дело, что даже те нововведения, которые мы ждём от обновления, не сильно исправят ситуацию. Почти все функции, которым предстоит появиться в Android 12, уже давным-давно реализованы в альтернативных прошивках и оболочках, используемых производителями первого эшелона. Возьмите хоть One UI, хоть MIUI, хоть даже EMUI, которая даже Android 11 не получила. Все они будут иметь и режим уменьшения экрана, и пролистываемые скриншоты, и механизм изменения цветов интерфейса для людей с нарушениями зрения. Так что, Google, маловато. Думай дальше, чем удивлять пользователей.