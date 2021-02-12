Где взять обои рабочего стола из Android 12

Обои рабочего стола – штука совершенно обычная и бесхитростная. Ну, подумаешь, какие-то картинки. Да их хоть в Google, хоть в Яндексе, хоть в специальных приложениях можно накачать столько, что хоть каждый день меняй — ни за что не исчерпаешь. Но, как показывает практика, есть отдельная и притом довольно обширная категория пользователей, которые не хотят ставить себе на заставку абы какие обои. Им непременно подавай что-то эксклюзивное. Звучит странно, согласитесь? Но особенно удивляться здесь нечему, потому что обычно речь идёт об изображениях из новых или даже не вышедших версий операционных систем. Android 12 очень даже подходит.

Google упростит переход между смартфонами в Android 12

Несмотря на то что Android 12 ещё не поступила даже в бета-тестирование и в принципе недоступна даже разработчикам, не говоря уже о рядовых пользователях, мы уже успели кое-что о ней узнать. Например, что предстоящее обновление сделает операционную систему Google как никогда похожей на iOS.

Во всяком случае, с функциональной точки зрения, поскольку часть возможностей конкурирующей платформы разработчики поискового гиганта решили адаптировать и у себя, не особенно этого стесняясь. Другое дело, что некоторых пользователей куда больше заинтересовали обои из Android 12, а не её функциональность.

Как скачать обои из Андроид 12

К сожалению, пока доступны не все обои, а только вариации одного и того же объекта – песчаных барханов или гор (что это вообще?), — снятых в разное время суток. Несмотря на это, они даны в высоком качестве и в версиях с разным соотношением сторон. Это позволит установить их не только на заставку смартфона, но и компьютера или планшета. Пользуйтесь.

Перейдите по этой ссылке в Google Drive;

Выберите понравившийся рисунок и откройте его;

Нажмите на кнопку загрузки в правом верхнем углу;

Перейдите в «Галерею» и установите рисунок на заставку.

Какие новые функции Google добавит в Android 12

Будьте внимательны: изображения, которые приложены выше, даны только для ознакомления и представлены в низком качестве. Поэтому, чтобы получить качественную картинку, её обязательно нужно скачивать именно из Google Drive. Я специально создал отдельную папку, куда загрузил все доступные на сегодняшний день 7 изображений в наивысшем разрешении.

Android 12: что нового и дата выхода

Несмотря на то что на изображениях из Android 12 не представлено чего-то эксклюзивного, сам факт обладания ими для многих является предметом для гордости. В конце концов, заполучить обои из ещё не вышедшей версии операционной системы, которая к тому же неизвестно когда выйдет, — дорогого стоит. А уж насколько они содержательны или красивы – это вопрос совершенно другого толка.

Что касается самой Android 12, то она обещает быть гораздо интереснее, чем предложенные обои. Дело в том, что уже наверняка известно, что Google запланировала реализацию ряда функций из iOS 14. Среди них будут обновлённые виджеты, индикаторы камеры и микрофона, свидетельствующие о скрытой записи, а также анти-трекинговая система, препятствующая отслеживанию пользователей в приложениях.

Когда Google выпустит Android 12? Что известно к настоящему моменту

К выходу Android 12 запланирована на середину-конец февраля. Во всяком случае, обычно в это время Google запускает тестовые версии обновлений своей ОС. В первую очередь выйдет бета для разработчиков под названием Developer Preview, потом – ближе к лету – нас ждёт официальная презентация апдейта, а осенью – в сентябре-октябре – непосредственно релиз.