Какие смартфоны Xiaomi можно безопасно заказать из Китая: они созданы специально для России

Несмотря на то, что Xiaomi является китайским производителем смартфонов, некоторые модели и даже целые линейки устройств не продаются в КНР. То есть они созданы специально для России и других европейских стран. Что это значит? Во-первых, такие устройства поддерживают все необходимые для нас диапазоны мобильной связи. Во-вторых, они базируются на глобальной версии MIUI или HyperOS, а значит — имеют поддержку русского языка. В конце концов, на такие смартфоны распространяется глобальная гарантия, и вы можете рассчитывать на их бесплатное обслуживание в одном из АСЦ на протяжении года с момента активации.

Недостатки китайской версии Xiaomi

Информация о том, какие телефоны не продаются в КНР, обезопасит вас от случайной покупки китайской версии Xiaomi. Ведь в руках среднестатистического пользователя, который не готов заниматься перепрошивкой устройства, она оказывается совершенно непригодной для эксплуатации по ряду причин:

адаптер питания с китайской вилкой в комплекте;

отсутствие поддержки важных частот 4G;

неудаляемые китайские приложения в системе;

нет русского языка (только китайский и английский);

необходимость вручную устанавливать сервисы Google.

При этом многие люди не осознают подвох и в попытке сэкономить все-таки покупают китайскую версию Xiaomi, а после получения товара мучаются, пытаясь русифицировать систему или хотя бы установить приложения Google. В случае со смартфонами, о которых мы поговорим далее, подобный риск исключен. Все они предназначены только для глобального рынка, а значит — вы можете их смело покупать хоть в местечковом магазине электроники, хоть на AliExpress, даже не уточняя версию прошивки.

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Глобальная версия смартфонов POCO

POCO — один из суббрендов Xiaomi наряду с Redmi. С его устройствами у вас никогда не возникнут проблемы, описанные выше. Все смартфоны POCO продаются в глобальной версии: и дешевые, и дорогие. Ведь сам бренд ориентирован исключительно на аудиторию за пределами КНР. Поэтому смело берите POCO, не опасаясь китайской прошивки.

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Логично, что из-за отсутствия на китайских прилавках смартфоны POCO в большинстве своем являются ребрендингом устройств Redmi, выпущенных эксклюзивно для Китая. К примеру, POCO X6 Pro — глобальная копия Redmi K70E, POCO F6 копирует Redmi Turbo 3, а POCO F6 Pro слизан с Redmi K70. Так что покупайте смартфоны POCO без задней мысли, а вот Redmi K-серии обходите стороной, если не хотите напороться на китайскую прошивку.

Смартфоны Redmi для глобального рынка

Со смартфонами Redmi ситуация сложнее. Все устройства серии «Note» с поддержкой 5G, пользующиеся огромной популярностью в нашей стране, продаются как в России, так и в Китае. В случае с ними всегда есть риск наткнуться на версию для КНР.

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А вот остальные смартфоны, будь то представители номерной (Redmi 12) или A-серии (Redmi A3+), продаются только за пределами Китая. Ведь в КНР уже почти все отказались от 4G-устройств, перейдя на новый стандарт связи. Поэтому, если в названии модели телефона Redmi вы не видите приставку «5G», знайте: его китайской версии просто не существует.

Какие смартфоны Xiaomi недоступны в китайской версии

Под именем Xiaomi производитель выпускает устройства, которые сам идентифицирует как флагманы. Представители обычной номерной серии (в частности, Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra) продаются по всему миру, включая КНР, а значит — их покупка связана с риском наткнуться на китайскую прошивку. Но, как только в названии появляется буква «T» (например, Xiaomi 13T), мы получаем смартфон, созданный для европейского рынка и России. T-шки можно покупать без опасений, поскольку они представляют собой глобальные версии флагманских смартфонов Redmi K-серии с небольшими изменениями.

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Также никаких опасений у вас не должно быть относительно устройств с приставкой «Lite». На протяжении последних нескольких лет облегченные флагманы выходят только за пределами Китая, а в самой КНР они продаются как часть линейки Xiaomi Civi. Как итог: Xiaomi 13 Lite берем, а от его китайского клона Xiaomi Civi 2 воздерживаемся.