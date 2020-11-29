Почему Xiaomi — это новая Huawei, только лучше

Несмотря на то что в России позиции Huawei всё ещё остаются довольно прочными, очевидно, что в остальном мире компания давно и планомерно стагнирует. Пользователи перестают видеть в ней перспективы, её продукцию начинают покупать реже, а способов восстановления былой популярности у Huawei явно не намечается. Но поскольку свято место пусто не бывает, логично, что его обязательно должен был занять кто-то другой. Для меня очевидно, что это Xiaomi. Разбираемся, почему это самый логичный преемник Huawei на рынке смартфонов.

Самая крутая беспроводная зарядка от Xiaomi. Стоит ли ее покупать?

Первым и, пожалуй, наиболее показательным критерием влиятельности можно назвать продажи. Если у Huawei они медленно, но верно падают, то у Xiaomi – довольно быстро и не менее стабильно растут. Чтобы не быть голословным, предлагаю вам взглянуть на изображение ниже. Это слайд презентации, который Xiaomi демонстрировала на одном из своих недавних мероприятий.

Продажи смартфонов Xiaomi

Тут чётко видно, что Xiaomi входит в топ-5 по продажам смартфонов сразу на 54 рынках. При этом во многих странах она занимает если не первое, то хотя бы второе или третье места, где имеет много шансов ещё больше улучшить свои позиции. Дело в том, что почти на всех рынках, где Xiaomi не является безоговорочным лидером, её обходит либо Samsung, либо Huawei. Но если у Samsung вроде бы проблем с потерей доли не наблюдается, то Huawei, как мы знаем, теряет её весьма планомерно, и, скорее всего, в скором времени уступит своё место Xiaomi.

Одними из регионов, где Huawei развивалась активнее всего, если не считать Китай, была Восточная Европа и Ближний Восток. Xiaomi последовала аналогичным путём и, начав экспансию этих рынков, нарастила поставки фирменных смартфонов на 45% год к году. Понятное дело, что такой прирост дали не только эти рынки, но и другие. Однако они сыграли решающую роль, и с этим спорить практически бесполезно. Например, в России Xiaomi обогнала Apple и Samsung, благодаря чему вышла на второе место в топе продаж, закрепившись сразу за Huawei.

Дорогие смартфоны Xiaomi

Но наращивать продажи, просто выпуская больше смартфонов, невозможно. Нужно, чтобы эти смартфоны кто-то покупал. А для этого нужно как-то привлекать потребителя. Xiaomi, как она считает, пошла верной дорогой, проведя серьёзную рокировку. Она вычленила две дочерних компании: Redmi и Poco. Это было сделано для того, чтобы начать самой выпускать более дорогие и продвинутые аппараты, а выпуск недорогих и доступных устройств оставить суббрендам. Как бы кто ни критиковал такой подход, но он сработал – Xiaomi Mi 10, независимо от конфигурации, пользуется бешеной популярностью, хоть и стоит почти так же, как iPhone 12.

Почему Xiaomi не может выпускать дорогие смартфоны

Xiaomi Mi 10, а особенно его Ultra-модификация, – это настоящий шедевр технологической мысли. Китайцы снабдили его по последнему слову техники, укомплектовав производительным железом, топовой камерой и двумя аккумуляторами с поддержкой сверхбыстрой зарядки, которые могут напитаться до 100% меньше чем за полчаса. Ну не здорово ли? Тем более что никто другой ещё не сделал ничего подобного, что пользовалось бы таким же коммерческим успехом.

Когда мы работали над Xiaomi Mi 9, я сказал своей команде, что это будет наш последний флагман с ценой ниже 450 долларов. Я знал, что в будущем наши смартфоны обязательно должны стать дороже. Не катастрофически, но дороже. Только так мы сможем реализовать все те идеи и наработки, которые накопили за годы развития и проведения научных исследований, — говорил генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь.

Лучшие дешёвые смартфоны

Когда-то таким образом поступила Huawei, которая начинала с доступных смартфонов, а потом планомерно перешла к выпуску дорогостоящих и продвинутых с технической точки зрения устройств. Сейчас Xiaomi ещё не сравнялась с Huawei по топовости используемых наработок, но очевидно, что это всего лишь вопрос времени. Другое дело, что Xiaomi не забыла и о доступных смартфонах, в отличие от Huawei, у которой по-настоящему классными стали только флагманы.

Генеральный директор Xiaomi рассказал, почему компания называется именно так

Несмотря на то что бренд Redmi делает какие-то несамостоятельные устройства, как будто бы довольствуясь переделками Xiaomi, Poco выпускает очень самобытные и вместе с тем недорогие аппараты, которые определённо достойны звания бестселлеров. Я уже писал об этом подробно, можете почитать, если интересно. Это очень здорово, что Xiaomi не забывает про дешёвые смартфоны. Ведь именно они могут спасти её в случае каких-либо проблем. Huawei переключилась на дорогие устройства, и потребитель отказался от них, как только компания оказалась в сложной ситуации. Просто никому не хотелось тратить огромные деньги и терпеть неудобства. Думаю, что Xiaomi это поняла и продолжила развивать доступный сегмент.