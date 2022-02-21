Несмотря на то что Google только-только начала испытания новой версии мобильной ОС среди разработчиков, а до полноценного релиза остаётся ещё более полугода, многие уже сейчас начали задаваться вопросом: а обновится ли мой смартфон до Android 13. В случае с флагманскими аппаратами, вышедшими в последние два года, ответ, как правило, однозначен. Производители стараются поддерживать их максимально долго, обеспечивая тем самым лояльность аудитории. Но ведь, кроме флагманов, существуют и смартфоны из среднего и начального ценового сегмента. И к ним есть вопросы.

Что делать, если Xiaomi завис на заставке

Как ни странно, но помимо флагманских смартфонов, Xiaomi планирует обновить до Android 13 довольно широкий спектр откровенно недорогих аппаратов. Само собой, совсем уж старые модели в этот список не войдут, но устройства годовой и полуторагодовалой давности могут претендовать на обновление. Причём скорее всего список будет корректироваться, разрастаясь по мере того, как разработчики Xiaomi будут проверять работоспособность нового Android на старых и слабых смартфонах.

Какие смартфоны получат Андроид 13

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до Android 13:

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi Mi 11X;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi 11X;

Xiaomi 11i HyperCharge;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11 T Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi Mi 11 Lite 4G;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G LE;

Xiaomi Mi 11 Lite NE 5G;

Xiaomi Mix 4;

Xiaomi Mix 5;

Xiaomi Mix 5 Pro;

Xiaomi Mix Fold;

Xiaomi Civi.

Какие смартфоны Redmi обновятся до Android 13:

Redmi 10;

Redmi 10 Prime;

Redmi 10 2022;

Redmi 10 Prime 2022;

Redmi Note 10;

Redmi Note 10S;

Redmi Note 10 Pro;

Redmi Note 10 Pro Max;

Redmi Note 10 Pro 5G;

Redmi Note 10T;

Redmi Note 10 5G;

Redmi Note 11;

Redmi Note 11 NFC;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11 Pro 4G;

Redmi Note 11 Pro 5G;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 Pro+;

Redmi Note 11E Pro;

Redmi Note 11T;

Redmi Note 11 5G;

Redmi Note 11 4G;

Redmi K40;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40 Gaming;

Redmi K50;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50 Gaming;

Redmi K50 Gaming Lite.

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Какие смартфоны Poco обновятся до Android 13:

Poco F3;

Poco F3 GT;

Poco X3 GT;

Poco F4;

Poco F4 Pro;

Poco F4 GT;

Poco M3 Pro 5G;

Poco M4 Pro 5G;

Poco M4 Pro 4G.

Смартфоны, которые могут обновиться до Android 13, но не факт, что обновятся:

Redmi K30 Pro;

Redmi K30 Pro Zoom;

Redmi K30S Ultra;

Poco F2 Pro;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 10 Ultra;

Xiaomi Mi 10T;

Xiaomi Mi 10T Pro;

Redmi Note 8 2021.

Обновления смартфонов Xiaomi

Список и правда получился довольно объёмным. Но тут нужно учитывать два нюанса. Во-первых, счёт смартфонов Xiaomi уже давно идёт не просто на десятки, а даже на сотни. Поэтому нет ничего странного, что компании удалось насобирать 60-70 аппаратов, которые получат обновление до Android 13. Во-вторых, количество устройств, которые, напротив, не получат апдейт, тоже довольно внушительное. Мне удалось насчитать как минимум 30 штук.

Во многом из-за широкого ассортимента складывается впечатление, что Xiaomi обновляет очень много своих смартфонов. Но по факту это не совсем так, потому что многие аппараты компания перестаёт обновлять уже на втором году существования, хотя по общему правилу Android-устройства должны получать не меньше двух новых версий ОС, что как раз равняется двухлетней поддержке, которую Xiaomi не соблюдает чуть ли не в половине случаев.

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Другая проблема обновлений — это отсутствие стабильности в сроках их выхода. Xiaomi — впрочем, как и многие другие производители — стараются выпускать новые версии Android как можно раньше только для флагманов. А вот все остальные — особенно это касается ультрабюджетных устройств — вынуждены ждать своих апдейтов месяцами. Для Xiaomi норма не выпускать обновление по полгода и дольше, так что пользователи даже начинают забывать, что им что-то светит.

Как бы там ни было, полагаться на обновления и считать их великой ценностью будет неправильно. Всё-таки Android обновляется не за счёт новых версий ОС, а за счёт обновлений приложений и патчей безопасности, которые Google распространяет самостоятельно. Поэтому, если вы ждали какую-то функцию, то скорее всего она появится в составе новой версии приложения, к которой она приписана, а не в составе очередного системного обновления. Так что не переоценивайте их.