Google выпустила первую бету Android 13 для разработчиков. Что нового

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Иван Кузнецов 0

Не знаю, как вас, а меня всегда очень удивляла политика Google касательно обновлений Android. Компания не только выпускает всего лишь по одному апдейту в год, но ещё и делает это совершенно нелогично. Вместо того, чтобы сначала провести нормальную презентацию, рассказать пользователям обо всех нововведениях и только потом начать бета-тестирование Андроид, Google делает всё с точностью до наоборот. Первым делом она выпускает предварительную версию, предлагая тестировщикам самим в ней разобраться, и только потом проводит презентацию. С Android 13 всё получилось именно так.

Android 13

Android 13 Developer Preview уже доступна для загрузки разработчикам

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Сегодня ночью Google выпустила Android 13 Developer Preview. Это не классическая бета-версия в привычном нам понимании, потому что девелоперская сборка предназначается а) исключительно для владельцев Google Pixel 6 и б) для зарегистрированных разработчиков. Таким образом установить апдейт человек «с улицы» практически наверняка не сможет. А в открытый доступ бета — которая именно бета — Android 13 выйдет только в мае после мероприятия Google I/O.

Новые функции Android 13

Андроид 13

Андроид 13 получит не только функциональные изменения, но и кое-какие внешние

Несмотря на то что перед нами ещё даже не бета, а скорее слегка усовершенствованная альфа-версия Android 13, которая не содержит и половины всех запланированных нововведений, кое-какие изменения обновление всё-таки содержит:

  • Pixel Launcher получил поддержку сразу двух макетов рабочего стола — обычный и для складных экранов (ждём складной Google Pixel);
  • Панель задач получила шесть слотов для запущенных в фоновом режиме приложений (для больших экранов);
  • Расширенный доступ к приложениям из гостевых профилей, используемых на смартфоне;
  • Беззвучный режим теперь отключает не только звуки, но и вибрацию, гася все тактильные отклики;
  • Отключение вызова голосового ассистента удерживанием клавиши возврата на рабочий стол для трёхклавишной комбинации;
  • Изменена компоновка элементов на уведомлении «Сейчас играет» для более удобного взаимодействия;
  • Расширенная поддержка общесистемного дизайна с возможностью заменить иконку любого приложения на иконку в стилистике Material You.

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Очевидно, что это далеко не все запланированные нововведения. Несколько месяцев назад произошла утечка тестовой сборки Android 13, в которой обнаружились упоминания нескольких функций, которые отсутствуют в Developer Preview. В частности, Google запланировала внедрение особого механизма разделённого запуска игр, который позволяет тратить меньше времени на их загрузку, и повышает производительность при обработке спецэффектов.

Как установить Android 13 DP

Поскольку это всего лишь ранняя бета Android 13, Google сильно ограничивает ассортимент устройств, на которые её можно установить. Это только «Пиксели». Однако недостаточно просто владеть нужным смартфоном. Есть и другие ограничения, которые заключаются в сложности установки DP-сборок:

  • Перейдите в «Настройки» — «Система и обновления» и включите режим разработчика;
  • Запустите в браузере утилиту Android Flash Tool для разработчиков по этой ссылке;
Установка Android 13

Установить Android 13 DP можно через Android Flash Tool

  • Подключите свой смартфон Pixel к компьютеру и включите отладку по USB;
  • Следуйте инструкциям на экране по установке тестовой версии обновления Android 13.

Когда выйдет Android 13

Несмотря на то что нововведений в Android 13 DP пока не так много, она фактически подтвердила планы Google по выпуску складного смартфона Pixel. Ведь если бы она не собиралась этого делать, она могла ограничиться поддержкой сдвоенного экрана в Android 12L, но её добавили именно в Pixel Launcher. А, как известно, этот лаунчер не используется ни на каких других устройствах, кроме фирменных аппаратах Google.

Pixel Fold

Android 13 заточена под складные смартфоны, но Pixel Fold скорее всего выйдет раньше, чем само обновление

Google не уточняет, когда выйдет Android 13, но нет сомнений, что полноценному релизу будет предшествовать запуск общедоступной бета-версии на конференции Google I/O в мае 2022 года. Поисковый гигант откроет доступ к тестовой сборке обновления для всех производителей, которые наверняка не преминут воспользоваться этой возможностью и предложат своим пользователям шанс протестировать апдейт ещё до полноценного выхода осенью этого же года.

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Впрочем, релиз складного Google Pixel почти наверняка произойдёт раньше. Нет смысла дожидаться готовности Android 13, ведь у Google есть Android 12L, которая выйдет в общий доступ уже весной. Таким образом можно рассчитывать на то, что Pixel Fold, как его называют, поступит в продажу ещё до мая. В конце концов, зачем перебивать релиз Pixel 7, который состоится осенью, и отвлекать от него внимание на пусть и заведомо непопулярный, но всё-таки весьма интересный концептуально складной аппарат.

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