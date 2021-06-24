Xiaomi придумала, как защитить свои смартфоны от кражи

Чем смартфоны Apple принципиально отличаются от устройств на Android? На мой взгляд, таким отличием можно смело считать сервис «Локатор», который позволяет найти iPhone, даже если он разряжен или отключен от сети. Благодаря обширной инфраструктуре устройств Apple, которые могут выступать в роли приёмника сигнала бедствия от потерянного смартфона, его владелец всегда будет знать, где находится его аппарат и сможет его найти. На Android ничего такого, к сожалению, нет. Но Xiaomi решила, что пора бы защитить свои смартфоны от кражи. Интересно, как она это сделает?

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В последней версии MIUI, которая сейчас находится в состоянии беты, появился специальный защитный механизм, призванный воспрепятствовать краже и сокрытию украденных смартфонов Xiaomi. Его предназначение состоит в том, чтобы не дать злоумышленнику отключить аппарат от сети или в принципе выключить его. Но как смартфон поймёт, где злоумышленник, а где реальный владелец?

Графический ключ Xiaomi

Самому смартфону не придётся распознавать человека, который пытается его выключить. Во всяком случае, запоминать, как он выглядит или как ведёт себя, точно будет не нужно. Однако от него будет требоваться ввести графический ключ, чтобы подтвердить отключение устройства. А поскольку предположительно его может знать только владелец, логично предположить, что и отключить аппарат сможет только он.

Графический ключ было решено использовать для надёжности. Ведь цифровой пароль можно и подсмотреть. Тогда даже биометрия – какой бы надёжной она ни была – не спасёт. Тем более что большинство из нас используют 4-значные коды для разблокировки, которые очень легко запомнить. То ли дело графический ключ. Там можно такого наворотить, что посторонний его точно не воспроизведёт.

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Но блокировка отключения – это ещё не всё. С выходом обновления защищено будет и подключение к интернету. То есть злоумышленник не сможет отключить сотовые данные и службы геолокации. Это сделано для того, чтобы владелец смог найти потерянное устройство, используя инструмент Xiaomi Cloud. Ведь если аппарат будет заряжен и постоянно находиться в сети, найти его будет проще простого.

Найти потерянный смартфон

Ну, и вишенкой на торте станет запрет на запуск ресурсоёмких приложений. Как именно Xiaomi хочет это реализовать, пока непонятно. Но, скорее всего, владелец должен будет активировать этот запрет принудительно со своего компьютера, привязанного к одной и той же учётной записи, что и смартфон. Тогда злоумышленник не сможет разрядить найденный или украденный аппарат и скрыть его от владельца.

Идеи, которые Xiaomi планирует реализовать в будущих обновлениях MIUI, безусловно, очень полезны и логичны. Другое дело – почему компания не хочет воплотить у себя инструментарий, похожий на тот, что применяет Apple. Ведь ассортимент устройств Xiaomi довольно обширен. Так что компания вполне могла бы сделать свой аналог «Локатора».

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Создай Xiaomi свой «Локатор», она позволила бы искать потерянные устройства по Bluetooth, независимо от зарядки или подключения к сети, а не городить весь этот огород из запретов и ограничений. Тем более что никаких особенных технологий в процедуре поиска не задействуется. Всего-то и нужно, что активировать Bluetooth Low Energy и транслировать сигнал бедствия, ожидая, пока его примут другие устройства.