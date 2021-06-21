Основатель Xiaomi рассказал о небывалой популярности старой модели

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Артем Сутягин 0

Смартфоны Xiaomi для многих являются синонимом этого направления техники. Я лично знаю много людей, которые ни за что не купят устройство другой марки, и такая преданность может быть вполне обоснованной. Есть даже отдельная категория людей, которые готовы пользоваться старым смартфоном из-за того, что до сих пор считают его лучшим. Именно об этих людях рассказал Лэй Цзюнь и поделился моделью, которая так нравится этим пользователям. Я тоже пользовался ей какое-то время. Но это было очень давно. Оказывается, у нее до сих пор предостаточно фанатов по всему миру и компания даже обсуждает вариант ее перевыпуска. Хотя и после нее было в истории компании много всего хорошего.

Xiaomi

Этот смартфон в свое время был очень популярным.

Самый популярный Xiaomi

Речь идет о Xiaomi Mi6, обзор которого мы сделали одними из первых, если не первыми в России. Этот смартфон был анонсирован в далеком 2017 году и является одним из самых популярных флагманских телефонов Xiaomi линейки Mi.

Уже в прошлом году ходили слухи о том, что компания планирует перезапустить телефон с новыми внутренними компонентами и обновленным дизайном, но, к сожалению, этого не произошло. С другой стороны, такие новости не появляются просто так. Скорее всего, компания действительно думала об этом. А может быть и до сих пор думает.

Xiaomi

Лэй Цзюнь часто высказывается сам. За это ему плюс.

Лэй Цзюнь о смартфонах Xiaomi

Сейчас у нас есть некоторые откровения на эту тему основателя и руководителя Xiaomi — Лэя Цзюня. Он не просто вспомнил добрым словом Xiaomi Mi 6, но и поделился некоторыми интересными фактами о смартфоне.

В своем стиле сделал это топ-менеджер на просторах социальной сети Weibo. Именно там он рассказал о том, что до сих пор Xiaomi Mi 6 пользуется 2,15 миллиона человек в мире. Если число пользователей вас не впечатляет, то подумайте о том, что этому устройству уже больше 4 лет. Даже для iPhone, которые получают обновления по 6 лет, это много. Что уж говорить об Android-устройстве.

Лэй Цзюнь

Xiaomi Mi 6 представил сам Лэй Цзюнь.

Характеристики Xiaomi Mi 6

Mi 6 был выпущен с 5,15-дюймовым ЖК-экраном FHD с соотношением сторон 16:9. У него был процессор Snapdragon 835, до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ постоянной памяти. Поддержки карт памяти у устройства не было, а учитывая максимальный объем встроенной памяти, ограниченный 128 ГБ она не помешала бы.

Для основной камеры Xiaomi использовался два 12-мегапиксельных датчика: один служил основной камерой, а другой — телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом. Фронталка при этом получила разрешение только 8 Мп. Но по тем временам это было очень хорошим значением, лучше которого едва ли можно было что-то найти.

Корпус выпускался в двух вариантах. Задняя крышка могла быть или стеклянной, или керамической. Она скрывала под собой аккумулятор емкостью 3350 мАч. Уже тогда компания предлагала быструю зарядку с мощностью 18 Вт. Сейчас кажется, что этого мало, но, например, iPhone до сих пор не предлагает чего-то более существенного.

Смартфон не имел официального рейтинга влагозащитны по стандарту IP. Но компания дала ему водоотталкивающее покрытие. А еще в Xiaomi Mi 6 не было аудиоразъема. Зато были стереодинамики. А еще были ИК-порт и NFC.

Xiaomi

Новинка того времени имела хорошие характеристики. Даже за камеру было не стыдно.

Когда вышел Xiaomi Mi 6

Как я уже говорил выше, Xiaomi Mi 6 был выпущен в апреле 2017 года. В то время он получил из коробки Android 7.1 Nougat. Позже он получал обновления вплоть до Android 9 Pie. В то время версии операционных систем еще имели традицию называться в честь десертов.

Я не могу сказать, что до сих пор был бы готов пользоваться Xiaomi Mi 6, но помню, что это был один из немногих смартфонов того времени, который мне действительно нравился. Было в нем что-то несвойственное Xiaomi. Когда я брал его в руки, мне не казалось, что я взял именно телефон этой марки. Он был каким-то легким (не только по весу), приятным в руке и очень дружелюбным.

Это было редакционное устройство и теперь уже никто не вспомнит, куда оно делось, но прочитав слова Лэя Цзюня, я словно вернулся в прошлое и согласился с тем, что это и правда был один из лучших смартфонов Xiaomi.

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