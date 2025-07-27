Какие существуют смартфоны realme GT 7 и чем они отличаются

Представив в конце прошлого года realme GT 7 Pro, компания realme долгое время держала вакантными места младших моделей, которые были выпущены лишь в мае 2025-го. Теперь мы имеем 3 смартфона флагманской GT-серии. Между ними много общего, но еще больше — отличий. Какой realme GT 7 лучше — тема сегодняшнего материала, где мы постараемся определить разницу между всеми моделями линейки.

Смартфоны линейки realme GT 7

Серия realme GT 7 включает в себя 3 основных смартфона, а именно:

Также существует смартфон realme GT 7 Dream Edition — лимитированная версия GT 7, сделанная в коллаборации с Aston Martin и предлагающая расширенный комплект поставки вкупе с увеличенным до 16/512 ГБ объемом памяти.

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Сравнение смартфонов realme GT 7

Внешне представители серии очень похожи друг на друга, а вся разница realme GT 7 скрывается внутри. Определить ее поможет сравнение характеристик.

Характеристики realme GT 7T realme GT 7 realme GT 7 Pro Экран 6.8 дюйма, AMOLED (2800х1280), 120 Гц 6.78 дюйма, AMOLED (2780х1264), 120 Гц 6.78 дюйма, AMOLED (2780х1264), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП 50 (OIS) + 50 + 8 МП 50 (OIS) + 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 32 МП 32 МП 16 МП Процессор Dimensity 8400 Dimensity 9400e Snapdragon 8 Elite Память 12/256 или 12/512 ГБ 12/256 или 12/512 ГБ 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 7000 мАч 7000 мАч 6500 мАч Зарядка 120 Вт 120 Вт 120 Вт

У смартфонов есть два ключевых отличия: процессоры и камера. Все чипсеты разные, и понятно, что железо сравнительно недорогого realme GT 7T сильно уступает старшим братьям. Это подтверждают результаты теста AnTuTu:

Dimensity 8400 — 1 780 000 баллов;

— 1 780 000 баллов; Dimensity 9400e — 2 250 000 баллов;

— 2 250 000 баллов; Snapdragon 8 Elite — 3 000 000 баллов.

Основная камера моделей серии realme GT 7 фотографирует плюс-минус одинаково, да и у всех есть 8-мегапиксльный ультраширик. Разница в телеобъективе, и это — ключевой момент.

У realme GT 7T нет телеобъектива. Поэтому смартфон делает не самые выразительные портреты и не позволяет сильно подзумиться к объекту съемки. У realme GT 7 телевик простенький: всего 2-кратное оптическое приближение и нет оптической стабилизации, что делает его практически бесполезным при недостатке света. realme GT 7 Pro в этом отношении настоящий камерофон. У него не просто телеобъектив, а перископ-камера с 3-кратным оптическим, 6-кратным гибридным и 120-кратным цифровым зумом. Идеальный набор для мобильного фотографа.

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Кроме того, корпус realme GT 7 Pro по-флагмански выполнен из стекла и металла, а не дешевого пластика. Но у него самый маленький аккумулятор в линейке. Влияет ли это на автономность? Да. В тестах автономности он все-таки уступает realme GT 7T и realme GT 7, проигрывая по времени работы примерно 17%.

Какой смартфон realme GT 7 лучше купить

Выбор смартфона в линейке realme GT 7 напрямую зависит от задач, которые вы планируете перед ним ставить. Базовый realme GT 7T способен удовлетворить все запросы среднестатистического пользователя: стабильная работа системы, неплохая производительность даже в играх, отличная автономность и камера, которая не подведет в нужный момент.

Купить realme GT 7T

Далее начинается доплата за отдельные фишки. Хочется, чтобы процессор обеспечил запас производительности на несколько лет вперед, показывал в играх стабильные 60 FPS, а камера делала хорошие портретные снимки? Тогда берите realme GT 7. Нужен почти бескомпромиссный флагман с самым мощным на сегодняшний день железом и камерой, способной делать крутые фото с приближением даже ночью? В таком случае нет смысла размениваться на модели подешевле и стоит сразу брать realme GT 7 Pro.