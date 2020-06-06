Каким будет дешевый OnePlus Z. Самая последняя информация.

Мы много слышали о том, что OnePlus должна представить смартфон, который будет иметь средние характеристики, но будет стоить очень дешево. Сейчас, на фоне мирового падения спроса на смартфоны на двадцать процентов, многие не отказались бы от такого устройства. Да и самой OnePlus нужно, чтобы в ее молельном ряду была недорогая модель, после того, как в этом году вышли OnePlus 8 и 8 Pro, цена на которые уже почти достигла 1000 долларов. На фоне всего этого, а также появления iPhone SE второго поколения и готовящегося Google Pixel 4a, идея кажется очень перспективной. Вопрос в том, каким будет смартфон.

Зачем нужен дешевый OnePlus Z

Информация, а точнее слухи, о том, что OnePlus Z вообще будет, появилась еще до презентации OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, которые были представлены в апреле этого года.

Последним телефоном среднего класса компании был OnePlus X еще в 2015 году. Тогда он вызывал много интереса, но отрыв цены от флагмана не был таким большим. Сейчас его можно сделать куда более внушительным. Это точно привлечет много новых покупателей. Я уже рассказывал, что иногда появление дорогих смартфонов бренда приводит к увеличению спроса на дешевые. Если с выходом нового OnePlus так и получится, то это лишний раз подтвердит мои слова.

Чтобы это понимать, надо собрать воедино всю информацию, которая у нас есть по этому поводу и понять, какой станет и сколько будет стоить новинка.

Когда выйдет новый OnePlus

В самом начале у нас не было названия новинки и все думали, что более дешевый аппарат просто получит название OnePlus 8 Lite. Макс Вайнбах из XDA Developer сообщил о правильном имени в конце марта, когда заявил, что предстоящий телефон на самом деле называется OnePlus Z. Это было подтверждено многими другими экспертами.

Bсе ожидали увидеть его 14 апреля, но этого не произошло, и многие заговорили о том, что новинка появится летом, когда схлынет основная волна пандемии коронавируса. Если это действительно так, то ждать осталось уже не очень долго. Сейчас все говорят про июль этого года.

Дизайн OnePlus Z

Предстоящий телефон OnePlus впервые просочился в Сеть в декабре 2019 года благодаря Twitter OnLeaks. Рендеры показывали телефон с камерой в дисплее и переключателем режимов, как у других OnePlus.

Из остального можно отметить отсутствие порта для наушников. Две камеры и размещение фронтальной камеры по центру, а не сбоку. Позже, впрочем, появилась информация о том, что сенсоров у камеры все же будет три, когда OnLeaks опубликовали фото нового смартфона, якобы снятое в обычных условиях. Но источником стала сама OnePlus.

В какой-то момент OnePlus провела стрим, в котором показывала смартфоны, в том числе тот, который больше всего был похож на то, как выглядит потенциальная новинка. Вряд ли компания так активно стала бы демонстрировать то, чего нет и не будет. Возможно, это был жирный намек с целью подогреть интерес публики.

Характеристики OnePlus Z

В новом поколении OnePlus 8 Pro все характеристики на самом высоком уровне — так обычно и бывает. В нем установлен Snapdragon 865, много оперативки, беспроводная зарядка и даже защита от воды по стандарту IP68. Конечно, этого всего не будет в OnePlus Z, но у него будет низкая цена.

По слухам, новинка будет предлагать процессор MediaTek и частоту обновления дисплея 90 Гц. Предыдущие слухи указывали на чипсет MediaTek Dimensity 800 или Dimensity 1000, что означает, что этот телефон также может иметь 5G. Это очень логично в современном мире, где все уважающие флагманы уже успели показать модели с поддержкой этой технологии.

Dimensity 1000 является флагманским процессором во многих отношениях, предлагая новейшие процессоры ARM и чип для машинного обучения, но немного более слабый GPU Mali-G77 MP9 по сравнению, например, с Exynos 990. Между тем, Dimensity 800 больше соответствует серия Snapdragon 765, в которой установлены конкурентоспособные восьмиядерные процессоры (четыре Cortex-A76 и четыре Cortex-A55) и графика Mali-G77 MP4.

Другие очевидные характеристики включают в себя сканер отпечатков пальцев в дисплее, 8 ГБ оперативной памяти, от 128 до 256 ГБ встроенной памяти, батарею емкостью 4000 мАч и зарядку на 30 Вт. Основная камера, похоже, что все-таки будет тройной (48 Мп, 16 Мп, 12 Мп), хотя некоторые рендеры и показывают только два сенсора.

Когда выйдет и сколько будет стоить OnePlus Z

Как я уже сказал выше, новинка с большой долей вероятности появится уже в июле этого года. По слухам, одним из первых рынков будет Великобритания, где аппарат можно будет купить за 400 фунтов (примерно 506 долларов или 34 700 рублей). Для сравнения, самый дешевый OnePlus 8 стоит в этой стране в полтора раза дороже. Можно сделать вывод, что и в других регионах новинка будет дешевле представленных в апреле моделей минимум на 200 долларов.

Интересно то, что в своих интервью руководство компании не отрицает выход более дешевого OnePlus. Возможно, это и будет OnePlus Z. Правда, сообщается, что новинка, скорее всего, сначала появится в Индии и уже потом разойдется по другим рынкам. Но в любом случае понаблюдать за ней будет очень интересно.