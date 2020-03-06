Android – довольно безопасная операционная система с широким набором защитных механизмов. Конечно, далеко не все правильно их используют, но это не делает их менее эффективными. Однако не всё зависит от операционной системы, большое значение имеет «железо» смартфона. Мало того, что у процессора есть собственная прошивка, в которой тоже время от времени обнаруживаются серьёзные баги, так он ещё и может содержать аппаратные уязвимости, не подлежащие исправлению. Для большинства чипов это редкость, но есть такие, в которых бреши встречаются чаще других.

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Процессоры MediaTek, построенные на 64-битной архитектуре, — а это почти вся линейка – содержат критические уязвимости, которые позволяют при помощи специального ПО получить root-доступ. То есть, по сути, если пользователь загрузит вредоносное приложение с соответствующей функциональностью, хакер сможет взломать аппарат и получить полный доступ к информации, хранящейся в его памяти, не говоря уже о возможности удалённого управления им. В результате получится смартфон-зомби, который подчиняется не своему владельцу, а злоумышленнику.

Можно ли взломать Android удалённо

Процессоры MediaTek – это бюджетные процессоры, которыми оснащаются устройства начального ценового сегмента. В основном это смартфоны китайских производителей дешевле 150 долларов от таких брендов, как Honor, Xiaomi, Lenovo, Meizu, Digma и других. Несмотря на то что, среди них встречаются довольно распространённые модели от ответственных производителей вроде Redmi Note 8 или Note 8 Pro, подавляющее большинство аппаратов на базе чипов MediaTek не имеют программной поддержки, а значит, исправление бреши им не светит.

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Уязвимость, о которой идёт речь, оказалась легко устранимой. Во всяком случае, исправление для неё содержится в мартовском обновлении безопасности, которое Google выпустила в начале этой недели. Тем не менее, по иронии судьбы этот апдейт получили только неуязвимые устройства, а уязвимые не получат её никогда. Ведь самого обновления недостаточно – необходимо, чтобы производители смартфонов с чипами MediaTek занялись его адаптированием, чего, как следует из многолетней практики, не случится, скорее всего, никогда.

Проблемы процессоров MediaTek

На самом деле это не единственная проблема процессоров MediaTek. Помимо критических уязвимостей, которые обнаруживаются в них время от времени, они ещё и устроены совершенно нелогично. Эта нелогичность проявляется при перепрошивке. Дело в том, что чипы MediaTek требуют специальной утилиты под названием MediaTek SPFlashTool, которая недоступна рядовым пользователям, а распространяется в основном среди разработчиков. Поэтому если вы попытаетесь перепрошить смартфон на базе такого процессора, в случае возникновения каких-то неполадок и превращения аппарата в кирпич восстановить его без обращения в сервисный центр уже не выйдет.

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Смартфоны на базе каких процессоров, в таком случае, действительно можно покупать? На самом деле любых, если это не MediaTek, тем более что выбор здесь довольно небольшой. На данный момент на рынке Android-смартфонов популярны три марки процессоров: Kirin от Huawei, Exynos от Samsung и Snapdragon от Qualcomm. Не могу сказать, что они абсолютно безопасны, но, во всяком случае, их производителей ещё никогда не уличали в отказе от поддержки, и они исправно выпускали обновления прошивок процессоров с исправлениями критических уязвимостей.