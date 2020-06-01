Какие смартфоны сейчас продаются лучше других и почему

Рынок смартфонов переживает серьезные перестроения. Мало того, что крупные игроки начали меняться местами, в том числе и из-за санкций в отношении Huawei, так еще и сам рынок начал большой передел на фоне того, что происходит сейчас в мире. Общемировое падение продаж смартфонов составило примерно двадцать процентов. На фоне таких цифр можно даже сказать, что рынок умер, чтобы воскреснуть, когда экономика снова начнет просыпаться, и переродится во что-то совершенно новое, чего с ним еще не было. Первые признаки того, что будет дальше, можно увидеть уже сейчас. Так и становится понятно, какие модели будут править бал через пару лет. А заодно становится понятно, что, возможно, производители правы, выпуская сверхдорогие аппараты.

Почему смартфоны стоят так дорого

Цены выше тысячи долларов за смартфон стали нормой после выхода iPhone X в 2017 году. Тогда все производители поняли, что можно перешагивать эту невидимую черту и за ней тоже есть покупатели, которые готовы сметать с полок все, что им предложат.

Это уже само по себе привело к тому, что недорогие модели стали популярными. Даже появилось понятие субфлагман. Так стали называть смартфоны, которые по старым меркам казались дорогими, но при этом не настолько дорогими, как новые аппараты.

Такое понятие в определенной степени осталось и сейчас, а на примере некоторых стран очень хорошо видно, как такие устройства становятся все более популярными. Так, например, в Южной Корее, согласно последнему отчету о продажах, самым популярным устройством стал Samsung Galaxy A90 5G.

Может нам пора перестать покупать флагманские телефоны?

Galaxy A90 5G является первым смартфоном Galaxy A на базе мобильной платформы Snapdragon 800—й серии. Что интереснее всего, так это цена аппарата, которая составляет всего 450 долларов. То есть, это более чем в три раза дешевле Samsung Galaxy S20 Ultra. При этом нельзя сказать, что аппарат во столько же раз хуже. Даже характеристики у них можно с натяжкой назвать похожими.

На сколько меньше люди стали тратить на телефоны

Даже если такое сравнение вам кажется не корректным, как вам цифра, что средняя цена самого популярного смартфона в этом году почти в два раза ниже средней цены самого популярного смартфона в прошлом году. Им был Galaxy Note 9, который в первом квартале 2019 года продавался за 806 долларов.

По сравнению с первым кварталом 2019 года наблюдается явный рост спроса на доступные премиальные смартфоны. Из пяти самых продаваемых смартфонов Samsung в I квартале 2020 года в Южной Корее три входят в серию Galaxy A. Galaxy A30, А50 и A90. Прошлогодние Galaxy Note 10 5G и Galaxy Note 10 Plus 5G — единственные флагманы премиум-класса, которые попали в этот список. Интересно, что в списке Q1 2020 нет ни одного смартфона Galaxy S.

Наш главний редактор Ренат Гришин в целом согласен с моей позицией по флагманским смартфонам.

Такая тенденция встречается и на других рынках. Например, по разным оценкам самым продаваемым смартфоном в мире сейчас является iPhone 11 и это не самый дорогой iPhone, хотя за два года до этого тройку лидеров возглавлял iPhone 8, за ним шел iPhone X, а следом iPhone 8 Plus. То есть смартфон за тысячу долларов шел на втором месте рейтинга. Теперь топовые iPhone с трудом попадают в пятерку лидеров продаж. При том, что Apple всегда хорошо продавала дорогие устройства. Надо отметить, что другие производители в пятерке лидеров тоже не представлены флагманами.

Какие смартфоне выгоднее продавать производителю

Иногда мне кажется, что ситуация с супердорогими моделями телефонов сейчас как никогда выгодная их производителям даже на фоне того, что продажи падают. Раньше они делали на этих устройствах хорошие деньги из-за высоких продаж. Сейчас ситуация немного изменилась.

Технологии стали слишком дорогими и попытки сделать новые смартфоны хоть не намного лучше, требуют все больше вложений. До тех пор, пока такие вложения позволяют получать хоть какую-то выгоду, производитель будет пусть и в небольшом, но плюсе. Это уже хорошо, но надо же на чем-то зарабатывать. Вот тут и начинается самое интересное.

Пользователи массово жалуются на проблемы смартфонов Samsung

Имея в рукаве крутые технологии и наработки в области железа, производитель может использовать все это в более дешевых моделях. В итоге, они получатся более дешевыми, чем у конкурентов, а еще люди будут думать, что если на витрине стоит Samsung Galaxy S20 Ultra за 100 000 рублей, а рядом Samsung Galaxy A51 за 20 000 рублей и OPPO за эти же деньги, то он купит первый, понимая, что у этого бренда есть технологии и репутация. Это как купить Volkswagen или Lada X-Ray за одну и ту же сумму. Выбор большинства будет очевиден.

Как производители стимулируют продажи дешевых смартфонов

А самое интересное, что таким конским ценником производители, желая или не желая того сами, подталкивают пользователя покупать именно более дешевые смартфон, в которых зачастую зашито намного больше прибыли, чем в топовом флагмане. Так подтолкнуть рынок куда выгоднее, чем пытаться снизить цену на флагман. Кто его купит, тот и так купит. Главное, чтобы цена не была себе в убыток.

Что меня больше всего бесит в Samsung Pay

Так оно или нет, покажет время, но одно понятно точно. Рынок смартфонов в ближайшие годы не будет прежним. Недорогие смартфоны стали слишком хорошими, а субфлагманы почти не уступают флагманам, но стоят намного дешевле. Люди поймут, что в этой категории есть жизнь и далеко не факт, что сразу после окончания пандемии (которая еще неизвестно, когда закончится) побегут покупать устройства за 1000+ долларов. Перемены на рынке давно назревали и не исключено, что они пришли.