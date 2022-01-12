Кажется, что противостояние между владельцами iPhone и Android можно официально считать законченным. Если раньше у владельцев яблочных устройств в руках были неоспоримые козыри, вроде отсутствия постоянных лагов, хорошей автономности и высокого качества дисплеев, то сейчас все примерно одинаково. Вы без проблем можете приобрести себе хороший Андроид флагман и не знать никаких проблем. В некоторых случаях, выбирая между iOS и Android, второй остается даже в плюсе. Удобная работа с файлами, широкий простор для кастомизации, различные фишки Google Камеры и прочие приятности заставляют владельцев iPhone обратить внимание на зеленого робота.

Берите, глупцы! Смартфоны в России подорожают ещё сильнее.

Какой андроид купить вместо айфона

У владельцев яблочной техники нет особого выбора при покупке устройства. Берешь последнюю модель айфона и наслаждаешься (ну или страдаешь). Но когда пользователи планируют перейти с айфона на Андроид — возникают большие вопросы. Новые смартфоны на Android выходят почти каждый месяц. Поэтому потеряться в их многообразии очень легко.

Сегодня предлагаю разобрать аналоги iPhone на Android для конкретных моделей. Сравнить цену и характеристики, оценить насколько долго телефоны будут получать обновления и рассказать про конкретные фишки каждого устройства.

Что купить вместо iPhone 13

Конечно, главный вопрос для большинства пользователей — какой смартфон купить вместо айфона 13. Понятно, что лучший аналог выделить сложно, флагманов на Андроид очень много, поэтому для начала рекомендую ознакомиться с нашей статьей про лучшие смартфоны 2021 года, где мы разобрали самые крутые решения.

Если бы я сам выбирал между iPhone 13 и смартфоном на Андроид, выбрал бы OnePlus 9 Pro. С причинами, по которым я бы так поступил, предлагаю ознакомиться ниже:

6,7″ диселей LTPO Fluid2 AMOLED.

Процессор Snapdragon 888.

Оперативная память 8/128 12/256 ГБ.

Камера: ширик 48 МП, ультраширик 50 Мп, телеобъектив: 8 Мп, монохромный сенсор 2 МП.

Фронтальная камера 16 МП.

Аккумулятор 4500 мАч, быстрая зарядка 65 Вт.

Этот смартфон отлично подойдет на замену как iPhone 12, так и iPhone 13. Хорошая камера, которая справится даже с ночными кадрами, большой запас автономности, быстрая зарядка в комплекте. По-моему, этот аппарат без проблем уделывает айфон еще при сравнении на бумаге. Плюс, есть вариант подождать OnePlus 10 Pro, он появится совсем скоро.

Купить OnePlus 9 Pro

Специально не обращаю большого внимания на топовый Snapdragon 888, так как большинство смартфонов на Android уже давно забыли, что такое лаги и подтормаживания. Плюс, конечно, большая диагональ дисплея для удобного просмотра контента.

Что купить вместо айфона 11

Сами яблочники говорят, что iPhone 11 — один из лучших смартфонов Apple по соотношению цена-качество. Конечно, любой владелец Android над этим только посмеется. Широкие рамки, IPS-матрица, процессор из 2019 — и люди ведь его покупают. В тусовку яблочников мы с вами лезть не будем, а просто сухо приведем тот смартфон, который легко сможет заменить вам iPhone 11.

Лучшим аналогом iPhone 11 в 2022 году я считаю Samsung Galaxy S21. На Яндекс.Маркете аппараты продаются буквально за одну и ту же цену. При этом, если сравнивать айфон 11 и Samsung Galaxy S21, то второй выигрывает почти по всем параметрам:

Тонкие рамки и актуальный в 2022 году дизайн.

AMOLED экран против IPS у iPhone 11.

Частота обновления экрана 120 Гц.

Большая автономность: 4000 против 3110 мАч.

Порт USB Type-C для зарядки.

Сканер отпечатков пальцев (актуально в наше время).

Купить Galaxy S21

Конечно, это далеко не все преимущества модели Samsung. Можно сказать и про более быструю оперативку LPDDR5, и про большую плотность пикселей (421 vs 326 PPI), но в реальной жизни вы вряд ли заметите колоссальную разницу по этим параметрам.

C точки зрения сроков обслуживания, переживать тоже не стоит. Тот факт, что Apple обновляет свои смартфоны дольше пока оспорить сложно, но не забывайте, iPhone 11 вышел еще в 2019 году.

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Что купить вместо iPhone SE

Какой смартфон купить вместо iPhone SE? Да, собственно, почти любой смартфон на Android. Нет, ну вы сами посмотрите. Такое ощущение, что iPhone SE еще динозавров видел. Если загуглить аккумулятор iPhone SE, то первое слово, которое выдает поисковая машина: купить. И это абсолютно закономерно: его емкость составляет жалких 1821 мАч, что в 2022 году просто недопустимо. Добавьте сюда еще безумно старый дизайн корпуса, отсутствие сканера лица и получите худший смартфон 2022 года.

Выбирать альтернативу iPhone SE будем согласно стоимости, ибо с точки зрения характеристик, 80% смартфонов за ту же стоимость круче. Версия на 64 ГБ на Яндекс.Маркете вам обойдется в 41 тысячу. Будем смотреть в этом диапазоне.

Вместо iPhone SE 2020 отлично подойдет Samsung Galaxy A72 или POCO F3, где я бы отдал предаочтение второму. Пользователи яблочной продукции часто переживают насчет покупки китайских смартфонов, но уверяю вас, зря. Китайцы давно научились делать качественные аппараты, ни чуть не уступающие Samsung.

Характеристики у POCO F3 следующие:

Экран AMOLED 6,67″ с поддержкой 120 Гц.

Процессор Snapdragon 870.

6/8 ГБ оперативной, 128/256 ГБ постоянной памяти.

Ширик: 48 МП F/1.79, сверхширик: 8 МП F/2.20, макро 5 МП F/2.40

Батарея: 4520 мАч против 1821 мАч, зарядка на 33 Вт в комплекте.

Разъем Type-C.

Плюс, не забывайте, что за цену iPhone SE 2020 вы без проблем сможете взять 8 ГБ оперативной памяти и 256 постоянной. Согласитесь, это рядом не стоит с 64 ГБ, к которым привык пользователь iPhone.

Купить POCO F3

Какой смартфон купить при переходе с iPhone на Android.

Среди наших читателей есть те, кто недавно перешел с айфона? Какой смартфон выбрали? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.