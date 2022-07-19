Какой телефон купить до 30 000 рублей. Выбрали несколько хороших вариантов

Время от времени у каждого наступает момент, когда он хочет купить себе новый телефон. Причин может быть много. У кого-то старый стал хуже работать, у кого-то он сломался, а кто-то просто хочет что-то поменять. Мы не будем сейчас выяснять причины, по которым вы хотите поменять телефон, а рассмотрим несколько неплохих аппаратов, которые можно купить хоть сейчас и при этом не сильно переплачивать за них. Если посмотреть на их характеристики, то их цена будет казаться совсем небольшой. Выбирайте и делитесь в комментариях телефонами, которые вы считаете достойными внимания.

OnePlus Nord 2 — смартфон с большим аккумулятором

Это еще одно довольно мощное устройство — OnePlus Nord 2. Телефон поставляется с чипсетом MediaTek Dimensity 1200, который работает с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащается 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации сенсора 180 Гц.

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Что касается фотографии, то OnePlus Nord 2 оснащен 50 Мп основной камерой в сочетании с 8 Мп сверхширокоугольным объективом и 2 Мп черно-белым сенсором. Спереди находится одна 32 Мп камера. А еще Nord 2 питается от батареи емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт. NFC тоже есть.

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POCO F3 — недорогой POCO

Вероятно, этот телефон является лучшим в списке. POCO F3 – это смартфон, выпущенный более года назад и оснащенный мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 870, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На AliExpress его можно купить по очень привлекательной цене. В российских магазинах он стоит дороже, поэтому лучше заказать и немного подождать. Телефон также оснащен хорошим 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, с частотой обновления 120 Гц и частотой сенсора 360 Гц.

Что касается фотографии, то POCO F3 оснащен основным датчиком на 48 Мп. С ним вместе работает ультраширокоугольный объектив на 8 Мп и макрообъектив на 5 Мп. Спереди находится 20-мегапиксельная селфи-камера. Наконец, смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4520 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Другие функции включают NFC и инфракрасный излучатель.

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Redmi Note 11S 5G — телефон с большим экраном

Если вы хотите что-то более доступное по цене, то обратите внимание на Redmi Note 11S 5G. Смартфон поставляется с хорошим чипсетом Dimensity 810, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ памяти. При этом он имеет большой экран с диагональю 6,6 дюйма. Частота обновления составляет 90 Гц, а частота дискретизации сенсора — 240 Гц. Между тем, что касается камеры, то у нас есть основная камера на 50 Мп в сочетании с ультраширокоугольным объективом на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Спереди расположилась 16 Мп селфи-камера.

Чем отличается Xiaomi от Redmi.

Наконец, Redmi Note 11s 5G оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Другие характеристики включают NFC, 3,5-мм аудиоразъем и инфракрасный излучатель.

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Vivo T2X — мощный смартфон Vivo

Vivo T2X вышел пару месяцев назад и имеет отличный процессор Dimensity 1300 от MediaTek. Есть чипсеты и лучше, но его более чем достаточно для нормального использования. Тем более за такие деньги. Достаточно у смартфона и памяти — 8/128 ГБ.

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Что касается других характеристик, то смартфон оснащен 6,58-дюймовой панелью Full HD+ с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Разрешение основного сенсора составляет 50 Мп, а дополнительного — всего 2 Мп. Фронталка довольно стандартная и имеет разрешение 16 Мп.

Что касается энергии, то Vivo T2X оснащен очень большой батареей емкостью 6000 мАч. Это делает его отличным игровым телефоном, особенно с частотой обновления 144 Гц. Есть так же поддержка быстрой зарядки мощностью 44 Вт и NFC.

Realme 9 Pro Plus — телефон с разъемом для наушников

Далее у нас есть очень интересный вариант от Realme с хорошей производительностью. За это стоит благодарить MediaTek Dimensity 920, работающий вместе с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. За отображение информации отвечает 6,4-дюймовая AMOLED-панель с разрешением Full HD, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц.

Что касается фотографии, то телефон Realme оснащен 50 Мп основной камерой, 8 Мп сверхширокоугольной камерой и 2 Мп макрообъективом. Тем временем за селфи будет отвечать 16 Мп сенсор. А работает все это от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 60 Вт. В качестве бонуса вы получите NFC и даже аудиоразъем 3,5 мм.

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