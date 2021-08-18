Сравнение Samsung Galaxy Watch 4 и Apple Watch Series 6. Что купить

Иногда, покупатели смарт-часов просто не имеют выбора. Несмотря на огромное разнообразие устройств, представленных на рынке, их выбор ограничен особенностями операционной системы. Это в полной мере относится к пользователям iOS. Они просто вынуждены пользоваться Apple Watch, так как ни одни другие часы на сравнятся с ними по функциональности и совместимости с iPhone. С другой стороны, обладатели телефонов Samsung тоже не имеют такого большого выбора. Особенно после выхода Galaxy Watch 4. Мы же решили сравнить, кому больше повезло, и вообще, какие часы лучше выбрать, ведь в некоторых случаях ”пересечение” возможно.

Сравнение умных часов

Сравнение устройств интересно в первую очередь даже не с точки зрения операционных систем. Куда важнее то, чего добились эти гаджеты с технологической точки зрения, ведь именно они являются лидерами технологий в своем направлении. Обе модели предлагают отличную поддержку приложений, плавную работу, привлекательный дизайн и широкий спектр функций для здоровья и фитнеса.

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Какими бывают Samsung Galaxy Watch 4

Если вы знакомы с предыдущими моделями, то Galaxy Watch 4, вероятно, не будут сильно от них отличаться. Они во многом похожи на своего предшественника, Galaxy Watch Active 2, обзор которых я делал не так давно. Даже размер корпуса не изменился. Их все так же предлагается два — 40 или 44 мм. Правда, в этот раз модель изготавливается только из алюминия, но имеет тот же способ управления с сенсорным «вращающимся” безелем.

Если вас интересует вариант из нержавеющей стали, то вам придется выбрать более дорогие Galaxy Watch 4 Classic, которые имеют физическую вращающуюся рамку вместо сенсорной. Размеры корпуса Watch 4 Classic — 42 и 46 мм. Учтите, что модели из нержавеющей стали значительно тяжелее алюминиевых.

Чем Galaxy Watch 4 отличаются Watch 4 Classiс

Стоит отметить, что единственная разница между Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic — это физический дизайн. У вас будут все те же внутренние характеристики и функции, включая 1,5 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти. Это больше, чем в предыдущем поколении, но все равно еще далеко от того, что предлагают Apple Watch с их 32 ГБ.

Помимо новой операционной системы Wear OS, серия Galaxy Watch 4 оснащена процессором Exynos SoC, который обещает повышение производительности ЦП на 20% по сравнению с предыдущими моделями для более плавной работы и повышения эффективности.

Чем отличаются линейки Samsung Galaxy.

В течение многих лет Samsung успешно справляется с добавлением в свои часы ключевых функций для здоровья и фитнеса. Модели серии Galaxy Watch 4 продолжают эту тенденцию. Вот только вместо того, чтобы пичкать их бОльшим количеством датчиков, часы оснастили одним универсальным. Он получил название BioActive 3-in-1. Эта технология объединяет ключевые датчики в единый чип, который будет выполнять различные измерения. Чип состоит из частей, позволяющих определять пульс, ЭКГ и проводить анализ биоэлектрического импеданса (BIA).

BIA является чем-то совершенно новым в индустрии и позволяет намного более эффективно фиксировать общее состояние здоровья путем регистрации нескольких ключевых показателей, таких, как масса скелетных мышц, базальная скорость метаболизма и процентное содержание жира в организме. И все это одними часами на запястье, которые еще и время показывают.

Часы с отслеживанием сна

Хотя отслеживание сна уже некоторое время является стандартной функцией для серии Galaxy Watch, на этот раз и сюда были внесены некоторые дополнительные улучшения. Кроме расширенного отслеживания сна, совместимый смартфон также может обнаруживать звуки храпа, пока вы спите. Это позволит вам иметь четкое представление о своем режиме сна, чтобы при необходимости можно было поработать над улучшением его качества. Приняв меры, как следствие, вы станете лучше высыпаться.

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Все это кажется отличной новостью для пользователей Android, но следует помнить о некоторых важных ”но”. Во-первых, для использования всех новых функций нужно установить на смартфон приложение Samsung Health Monitor. Учитывая, что приложение можно загрузить только из магазина Samsung Galaxy Store, доступного только на телефонах Galaxy, это можно назвать проблемой для пользователей остальных Android смартфонов. Использовать Galaxy Watch 4 на полную мощность с iPhone тоже не получится по той же самой причине.

Чем хороши Apple Watch

Есть у Apple Watch что-то очень постоянное — дизайн. Он остается неизменным с каждым новым выпуском часов. Небольшие изменения при переходе от Series 3 к Series 4 произошли, но кардинальными назвать их сложно. Зато теперь они выпускаются с размером корпуса 40 и 44 мм (против 38 и 42 в Series 3 и более ранних моделях). Главным плюсом такого подхода является возможность использовать любых ремешков с любыми часами. Можно было 3-4 раза сменить часы, но не потерять ценность своей коллекции ремешков.

Актуальные сейчас Apple Watch Series 6 работают на 20% быстрее, чем их предшественник в лице Series 5. Правда, дольше работать они не стали. Говорится о работе в течение 18 часов, но это слишком заниженное значение. Я умудрялся заряжать эти часы раз в два дня с включенной функцией ”всегда на экране”.

Одна из основных причин, по которой Apple Watch Series 6 является достойным конкурентом новым Galaxy Watch 4, — это функции, ориентированные на здоровье. Они предлагают отслеживание насыщения крови кислородом (SpO2) и встроенный мониторинг сна. Также в них есть постоянно включенный альтиметр, позволяющий определить высоту над уровнем моря. Многие жалуются на его работу, но у меня претензий к ней не было.

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Apple Watch Series 6 дополняют свое внимание к здоровью некоторыми полезными функциями для фитнеса. Компания запустила новую услугу подписки под названием Apple Fitness +. Она предлагает множество вариантов тренировок, к которым можно легко получить доступ с различных устройств Apple. Во время тренировки вы можете видеть свои показатели в реальном времени на выбранном вами экране.

Какими бывают Apple Watch

Apple Watch не были бы самими собой без множества важных особенностей этого типа устройств. Вы можете выбрать модель, которая работает только через телефон или Wi-Fi, а можете купить модель с LTE. Правда, в России они официально не продаются и не поддерживаются операторами из-за особенностей регулирования отрасли связи.

Другие преимущества умных часов от Apple включают NFC для Apple Pay и голосовой помощник Siri. А еще, благодаря серьезному контролю со стороны Apple, для часов выпускается огромное количество качественных приложений, которые уже несколько лет можно устанавливать без телефона.

Это неоднозначная тема, особенно с учетом того, что Galaxy Watch 4 — это совершенно новая версия, которую нужно как следует протестировать и проанализировать. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что новая серия Samsung Galaxy Watch 4 находится в идеальном положении, чтобы составить конкуренцию Apple Watch. Конечно, у каждого из них есть свои недостатки, но пользователи Android (предпочтительно с телефонами Samsung) будут довольны тем, что им могут предложить Galaxy Watch 4.

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С учетом всего сказанного, у пользователей iPhone действительно нет особой возможности выбирать между Galaxy Watch 4 и Apple Watch Series 6. На данный момент нет совместимости с iOS для моделей Galaxy Watch 4. Сказать, когда это изменится, сложно, но у владельцев iPhone тоже есть достойная альтернатива.