Samsung Galaxy S21 Ultra будет как Galaxy S20 Ultra, но дороже

Смартфоны с каждым годом становятся дороже и дороже. С новым Samsung Galaxy S21 (или Galaxy S30) будет так же. Вопросов не очень много, когда появляется действительно что-то новое, но когда выпускается почти прошлогодний смартфон с незначительными изменениями, ситуация кажется немного странной. А ведь именно это нас ждет через пару месяцев, когда выйдет новый смартфон корейского производителя. Шанс на то, что ситуация сложится иначе, есть, но он не так велик, как хотелось бы. Поэтому давайте разбираться, стоит ли ждать новинку или лучше купить модель этого года, которая все чаще продается со скидками.

Каким будет новый Samsung Galaxy S21

Обычно работает схема ”чем ближе к презентации — тем более правдивы слухи”. Информация, которая появилась сейчас о новой серии Samsung Galaxy S21, лично меня немного разочаровывает, но вероятность ее подтверждения очень высока. Инсайдами поделился Ишан Агарвал и 91Mobiles. Если он прав, то Galaxy S21 Ultra сможет унаследовать ряд характеристик и функций Galaxy S20 Ultra. Стоит отметить, что ”новые” характеристики повторяют то, что мы видели ранее и принимали за фэйк. Теперь сомнений в этом все меньше.

Отчет сулит нам батарею емкостью 5000 мАч, основную заднюю камеру на 108 МП и фронталку на 40 МП. Все это было в Galaxy S20 Ultra. Правда, пока не понятно, останется ли фронталка в центре или сместится в угол экрана.

Изменения размера могут оказаться очень незначительными. Они могут составить 165,1 x 75,6 x 8,9 мм, а камера будет выступать на 1,9 мм. Galaxy S20 Ultra суть больше, но совсем незначительно — 166,9 x 76 x 8,8 мм.

Почему на Samsung Galaxy S20 не работает та или иная функция? Самые частые проблемы

Ранее в этом месяце мы уже видели рендеры нового смартфона, которые показали, как будет выглядеть его камера. Если верить им, то новинка будет действительно интересной только с точки зрения дизайна. Кроме изменений камеры, дизайн почти не будет затронут. Даже размер экрана останется прежним или изменится (по другим данным) не больше, чем на 0,1 дюйма.

В отношении процессоров, как ожидается, мало что изменится. Американская версия будет работать под управлением самого передового на тот момент Snapdragon 875, который пока еще даже не представлен. В остальном мире, включая европейский и российский рынки, модель будет оснащаться Exynos 2100 разработки самой Samsung.

Процессор Exynos 2100

Процессор Samsung Exynos 2100 тоже еще не анонсирован, но, судя по всему, он должен стать намного лучше предыдущих поколений и иметь новую архитектуру Cortex-A1. Возможно, он и не сможет обойти новинку от Snapdragon, но хотя бы сильно к ней приблизиться. Если это будет так, то пользователи по нашу сторону Атлантического океана могут быть довольны, что их наконец-то не обделят производительностью.

Samsung Galaxy S21 может получить крутой дизайн камеры не как у всех

Наконец, согласно отчету, S21 Ultra будет работать под управлением One UI 3.0 на базе Android 11. Хотя тут подтверждать нечего и мало кто сомневается в том, что все это будет именно так.

К сожалению, пока нет никакой информации о том, какой объем оперативной памяти получит новинка и какого размера у нее будет встроенное хранилище. Так же нет информации и о том, какую зарядку будет поддерживать флагманская серия в следующем году. Впрочем, складывается впечатление, что ждать новый скоростной способ зарядки, который Qualcomm анонсировала летом этого года, не приходится. Даже несмотря на то, что новые существующие процессоры поддерживают ее, ощущения скорого прихода революции в смартфоны пока нет.

Когда выйдет Samsung Galaxy S21

Несколько дней назад фигурировали слухи, что новый смартфон серии Galaxy S могут показать уже в этом году. Сейчас звучат более реалистичные цифры, прогнозирующие появление смартфона в январе 2021 года. Мне такое положение дел кажется сомнительным, так как именно январь является самым провальным месяцем с точки зрения продаж. Потенциальные покупатели тратят слишком много денег на рождественские и новогодние подарки, чтобы еще что-то покупать себе в январе.

Samsung знает, как сделать дисплей в десятки раз более четким. Но зачем?

Зато, если устройство действительно будет выпущено в этот период, можно с большей уверенностью сказать, что оно действительно получится таким, как описано выше, и оно будет мало отличаться от модели этого года. Что-то принципиально новое просто не успеют выпустить.

Что касается цены, то тут все грустно. Многие аналитики сходятся во мнении, что смартфон станет дороже, чем в этом году. Это логично, так как модели постоянно дорожают. Пока мы говорим примерно о 50 долларах, но конечное изменение стоимости может оказаться больше. Лично мне кажется, что только за обновления процессора и дизайна добавлять к стоимости даже столько как-то не хорошо. А вы как думаете?