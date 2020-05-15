Китайцы показали концепт Huawei Mate 40. Такой телефон захотят многие

В этом году не смотря ни на что мы точно увидим Huawei Mate 40! Сомневаться в этом не приходится даже на фоне санкций, которые ввело правительство США в отношении Huawei в прошлом году и продлило в этом. То есть снимать их никто не собирается, но у Huawei есть китайский рынок, который сможет переварить буквально все. Даже учитывая серьезные проблемы с продажами на международном рынке, забывать о топовых моделях не стоит. Каким точно будет новый Huawei Mate 40, говорить пока рано, но сейчас вышел один концепт, который выглядит очень необычно и вполне соответствует духу модели. То есть назвать его смелым, в смысле фантастичным, язык не поворачивается. Концепт сделан так, что новый смартфон вполне сможет ему соответствовать.

Как может выглядеть Huawei Mate 40

Концепт, о котором сегодня хочется рассказать, появился в Китае. Он выглядит очень красиво, вот только вопрос его практичности пока остается открытым. Главное, что согласно изображениям, у экрана предполагаемой новинки почти не должно быть рамок.

Новый Huawei Mate 40, если верить концепту, должен быть сделан из стекла и металла. Экран смартфона сильно заходит на боковые рамки чем-то напоминая экран-водопад, который был в прошлогоднем Huawei Mate 30. Главной особенностью концепта является отсутствие выреза или отверстия в экране. Согласно задумке автора, камера должна быть под экраном.

Huawei заново выпускает P30 Pro в Европе. Это шутка?

С одной стороны, это может показаться фантастикой, но в реальности прототипы такой камеры уже существуют, просто компании не спешат выпускать их на рынок, так как качество фотографий оставляет желать лучшего. Когда-то это препятствие должно быть преодолено. Скорее всего, это произойдет в самое ближайшее время. Так почему тогда не в Huawei Mate 40?

Такое новшество было бы сейчас Huawei как никогда кстати. На фоне всех трудностей, которые компания испытывает в последнее время, технологический прорыв нужен ей как воздух. Если такое решение действительно будет применено, выиграют от этого все. В этом случае все смартфоны следующего года будут иметь такую камеру. Huawei в этом случае, если грамотно запатентует технологию, сможет очень неплохо заработать на отчислениях. За эту технологию производители флагманов точно готовы будут заплатить.

Возможные характеристики Huawei Mate 40

Из остального в концепте можно отметить стандартный уже (наконец-то) разъем USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм, логотип на задней стенке и лоток SIM-карты на нижней грани рядом с динамиком.

Задняя стенка очень похожа на то, что было в Huawei Mate 30 Pro. На ней будет расположен круглый модуль камер, которых будет пять. Естественно, одна их них будет иметь перископическую конструкцию.

Светодиодная вспышка и дополнительный датчик расположены на левой стороне этой ”шайбы” камеры. Во многом из-за такого расположения можно сказать, что у автора концепта кончилась фантазия, но это не совсем так. Сходства с прошлогодней моделью есть, но центральное расположения камеры в Huawei серии Mate уже стало привычным. Так что все может быть.

Конечно, надо быть честными с самими собой, ведь именно таким новый смартфон почти наверняка не будет. Это даже не утечка, а просто высказывание человека на предмет того, что он хотел бы видеть в новом смартфоне. Но выглядит-то хорошо. Я бы с довольствием попробовал такой в деле, хотя и имею некоторые претензии к экрану-водопад в Huawei Mate 30.

Когда выйдет Huawei Mate 40

Несмотря на новости, которые относительно недавно проскакивали в лентах тематических порталов о том, что уже через пару месяцев нас ждет если не Huawei Mate 40 собственной персоной, то хотя бы его облегченная версия, до него, скорее всего, еще далеко.

Опыт использования Huawei P40 Pro. Лучше, чем могло быть, но не идеально.

Сейчас можно с большой долей уверенности сказать, что новинка должна выйти примерно в те же сроки, что и прошлогодний аппарат, то есть в четвертом квартале этого года. Он должен работать на процессоре Kirin 1000 и получить Android 11 с новой версией фирменно оболочки EMUI. Сервисов Google, естественно, не будет.

Оперативной и встроенной памяти будет много, а экран будет иметь разрешение FullHD или QHD с высокой частотой обновления — возможно, даже 120 Гц.

Версий почти наверняка будет две — Huawei Mate 40 и Huawei Mate 40 Pro. Впрочем, не на всех рынках будет выбор и почти наверняка новинка будет продаваться по одной модели в стране.

Дональд Трамп запретил Huawei пользоваться нормальным Android ещё на год

Хочется верить, что к моменту выхода новинки магазин приложений AppGallery станет лучше. Если в нем не появится все, что есть в Google Play, все равно хотелось бы видеть его более удобным. Это позволит рекомендовать смартфон к покупке. Хотя, уже сейчас не все так плохо. Я убедился в этом, когда месяц пользоваться Huawei P40 Pro. Конечно, еще есть над чем работать, но уже сейчас это небо и земля в сравнении с тем, что было в прошлом году.