Huawei заново выпускает P30 Pro в Европе. Это шутка?

В прошлом году вышел один из самых удачных смартфонов компании Huawei за всю ее историю. Возможно, вы со мной не согласитесь, но именно Huawei P30 Pro я считаю, как минимум, лучшим смартфоном прошлого года. Да, он стоил не очень дешево, но его возможности были очень высоки, а самое главное — тогда на борту у него еще были все сервисы Google. Он вышел за пару месяцев до того, как на компанию наложили санкции и она перестала выпускать новые устройства с Google Play. Многократные переиздания различных версий P30 не считаются. Теперь произошло что-то, что сначала может показаться нелогичным, но при ближайшем рассмотрении сразу обрастает смыслом. Компания выпустила переиздание Huawei P30 Pro. Если хотите, версию 2020, и в ней есть полная поддержка Google. Что происходит?

Huawei снова выпустила смартфон с сервисами Google

Китайская компания выпустила обновление своей прошлогодней модели пока только в Европе. В первую очередь, речь идет о Германии, но, скорее всего, к ней присоединятся некоторые другие страны Европы и Великобритания.

Согласно данным Huawei, новая версия P30 Pro будет доступна в Великобритании с 3 июня 2020 года. Она будет будет выпущена только в цвете Silver Frost с ценой 699 фунтов (примерно 859 долларов или 63 000 рублей). В подарок к ”новому” смартфону дадут часы Huawei Watch GT 2e, что достаточно щедро, так как сами по себе они уже стоят 160 фунтов (примерно 197 долларов или 14 000 рублей) — это около 20 процентов стоимости. При этом смартфон и так продается дешевле, чем в прошлом году.

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В Германии смартфон поступит в продажу еще раньше. Это произойдет 15 мая этого года. Цена будет даже ниже, чем в Великобритании. ”Новинку” можно будет купить за 749 евро ( примерно 59 000 рублей). На немецком рынке, в отличии от Великобритании, можно будет выбрать новинку в одном из трех цветов. Одним из них тоже будет Silver Frost. Этот вариант цвета нам показали в более новом поколении Huawei P40 Pro, который вышел примерно месяц назад. Других цветов для Huawei P40 Pro, к сожалению, не предлагается.

Что касается спецификаций, то новая версия Huawei P30 Pro содержит почти все те же конфигурации, что и прошлогодняя P30 Pro. Единственная большая разница в том, что нельзя будет получить версию нового смартфона на 128 ГБ или 512 ГБ. Будет доступно только 256 ГБ встроенной памяти. Остальное железо не изменится. Это будет Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти, 6,47-дюймовый OLED-дисплей, батарея емкостью 4200 мАч и камера с четырьмя объективами с 5-кратным оптическим зумом.

Поскольку все, что действительно делает Huawei, это предлагает телефон 2019 года в цветовой гамме 2020 года, реальным преимуществом является сниженная цена. В прошлом году, когда смартфон действительно был новинкой, за него просили 1 099 евро.

Интересно, что и подарки для Германии будут немного другими. Так, покупателю бесплатно дадут беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 и скидку на Huawei Watch GT 2. Цена часов со скидкой составит 99 евро.

Не менее примечательным является тот факт, что продажа смартфона будет ограничена. Устройство будет продаваться только месяц, а запасы будут ограничены. Ваши версии того, с чем это связано, вы можете приводить в нашем Telegram-чате.

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Можно ли купить новый Huawei P30 Pro в России

Купить Huawei P30 Pro в России все еще можно, но у нас не будет представлена именно условно-новая версия в цвете этого года. По крайней мере, пока. Сейчас выбрать можно только из тех цветов, которые были в прошлом году. Зато в российском официальном магазине Huawei он стоит намного дешевле.

Непонятно, зачем, но цена на сайте указана 59 990 рублей и только после добавления в корзину цена снижается до 44 990 рублей, а в подарок прилагается монопод за 2 500 рублей. Логика странная, но, видимо, она есть. Я, если честно, просто прошел бы мимо, увидев цену 59 990 рублей, и даже не узнал бы, что реально она на четверть ниже.

Почему одни телефоны Huawei работают с Google, а другие нет

После того, как американское правительство наложило на Huawei санкции и запретило работать с американскими компаниями, включая предоставление сервисов Google, китайская компания нашла выход.

Оказывается, санкции не имеют обратной силы и те смартфоны, которые были выпущены еще до их введения, продолжат работать в штатном режиме. Только вот лазейка заключается в том, что это относится не только к тем телефонам, которые были физически собраны до введения санкций, но и на те, которые были сертифицированы до этого момента.

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То есть те устройства, которые были разработаны до введения санкций, смогут нормально работать, не имея никаких ограничений. Это не относится к названию модели. Если внутренности смартфона не меняются, то продавать его можно в любом корпусе и с любым названием. Именно так в конце прошлого года появлялись переизданные модели прошлого, которые нормально тянули на свою ценовую категорию, но реально были старыми смартфонами в новом корпусе.

Теперь уже поздно поступать так и надо выпускать что-то новое. Или просто выкручиваться описанным в статье способом. Так компания сможет продать достаточно неплохой смартфон за небольшие деньги и получить хоть что-то. Покупатели благодаря этому получат полноценный смартфон, который всего год назад был настоящим топчиком. Идея неплохая. Можно даже поаплодировать компании.