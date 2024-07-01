Красивый и мощный смартфон с незначительными недостатками. Обзор realme GT 6T

Сложно представить более конкурентную среду, чем мир смартфонов. Производители каждый год выпускают десятки моделей, и выбрать из них очень сложно. А с тех пор, как на рынок вышли китайские производители, вопрос встал еще более остро. Но когда на сцену выходит новинка от относительно молодого, но уже именитого бренда, все становится еще более интересным, и его сразу хочется рассмотреть новинку как можно ближе. Так и получилось, когда вышел realme GT 6T, о котором хочется рассказать и показать его вам. Этим я и занимался в последние несколько дней.

Обзор realme GT 6T

realme GT 6T — это флагманский смартфон с ценником около 60 000 рублей. Он первым в России может похвастаться процессором Snapdragon 7+ Gen 3, изогнутым AMOLED-дисплеем, который встречается даже не во всех премиальных моделях, и батареей такой емкости, что ее хватит надолго.

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На бумаге realme GT 6T выглядит как нечто очень крутое, но цифры в спецификациях не всегда раскрывают полную картину. Поэтому и захотелось проверить смартфон более подробно. И вот он лежит передо мной в фирменном чехле, про который я расскажу отдельно чуть ниже

Стильный смартфон

В дизайне realme GT 6T есть как удачные, так и спорные элементы. Из однозначных плюсов стоит отметить изогнутый дисплей, придающий смартфону премиальный вид и делающий его более удобным в использовании. Хоть я и скептически отношусь к таким решениям, но тут оно какое-то ненавязчивое и пользоваться им удобно.

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Задняя панель разделена на две части: верхняя имеет глянцевое зеркальное покрытие, эффектно отражающее свет, а нижняя — более сдержанную матовую отделку. Такое сочетание определенно привлекает внимание. Но это как плюс, так и минус, ведь глянцевая часть очень сильно собирает отпечатки пальцев. Чехол тут ничего не изменит, так как вся эта поверхность открыта. Пока она чистая, выглядит она очень эффектно, но отпечатки могут все испортить.

К недостаткам я могу отнести то, что пластиковая рамка по бокам и нижняя часть корпуса кажутся недостаточно премиальными. Кнопки тоже на первый взгляд показались мне довольно мягкими и без четкого отклика. Впрочем, через пару дней я привык к этому и стал относиться к ним более лояльно.

Смартфон с защитой от воды

Нельзя не отметить, что realme GT 6T получил рейтинг пыле- и влагозащиты IP65, что позволяет ему выдерживать сильные брызги. То есть, если вы попадете под дождь или дети обрызгают вас из водяного пистолета, никаких проблем вам это не доставит. Кроме этого, экран защищен последним поколением стекла Corning Gorilla Glass Victus 2. На сегодняшний день не придумано ничего лучше этого стекла. Если верить производителю данной защиты, компании Corning, оно способно выдержать падение с высоты два метра — это, согласитесь, впечатляет.

Экран realme GT 6T

Но настоящая изюминка GT 6T — его великолепный 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2780х1264 и частотой обновления 120 Гц. При этом он очень яркий — пиковое значение составляет 6000 нит. В обычном и режиме повышенной яркости это значение более скромное — 1000 и 1600 нит соответственно. В любом случае, вас ждет очень четкая, плавная и яркая картинка, от которой невозможно оторвать взгляд.

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Такие характеристики обычно встречаются в смартфонах более высокого класса. Тут же мы получаем его хоть и за довольно большую сумму, но все равно не такую, как у признанных флагманов. Даже мелкий текст на экране легко читается, а изображения радуют глаз обилием деталей. Благодаря контрастности 5000000:1 видео в хорошем качестве смотреть на таком экране одно удовольствие.

Дисплей GT 6T изготовлен по технологии LTPO, что позволяет динамически изменять частоту обновления в зависимости от контента на экране. При чтении статичных страниц частота снижается для экономии энергии, продлевая время работы от батареи, а в динамичных играх или при скроллинге она сама моментально поднимается до 120 Гц. Благодаря этому анимация всегда выглядит очень плавной, но при этом тратит меньше энергии, чем если у вас на постоянной основе включено обновление 120 Гц.

AMOLED-матрица благодаря высокой контрастности обеспечивает глубокий черный цвет и сочные оттенки, что подтверждено возможностью охвата 100% цветового пространства DCI-P3. Среди других особенностей дисплея стоит отметить поддержку HDR10 для воспроизведения контента с расширенным динамическим диапазоном, технологию DC Dimming для снижения мерцания при низкой яркости и сертификат SGS, подтверждающий безопасность для зрения при длительном использовании.

Первый смартфон на Snapdragon 7+ Gen 3

За производительность realme GT 6T отвечает новый чипсет Snapdragon 7+ Gen 3. По производительности он значительно превосходит предыдущее поколение Snapdragon 7 и даже соперничает с некоторыми прошлогодними флагманскими чипами. Благодаря этому он отлично подходит не только для ежедневного использования, но и для игр серьезного уровня. Даже передовые решения будут идти на нем с вполне комфортной частотой кадров.

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При использовании в обычной жизни все приложения открываются моментально, никаких подтормаживаний или зависаний. Смартфон остается шустрым и отзывчивым, даже когда много приложений работает в фоновом режиме. Этому способствуют в том числе 12 ГБ оперативной памяти нового стандарта LPDDR5X. Кроме того, GT 6T оснащается сверхбыстрым накопителем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. Это тоже исключительно положительно сказывается на скорости работы.

Можно ли играть на realme GT 6T

Что касается игр, то realme GT 6T с легкостью тянет такие требовательные тайтлы, как Genshin Impact, Call of Duty Mobile и Warzone Mobile. При этом он даже не очень сильно греется благодаря массивной системе охлаждения с 9-слойной структурой. Благодаря этому получается добиться стабильно высокой частоты кадров, избежав при этом троттлинга или перегрева даже в ходе долгих игровых сессий.

Конечно, железо — это лишь половина успеха. Не менее важную роль играет и программная составляющая. GT 6T работает на базе realme UI 5.0, установленной поверх Android 14. Интерфейс стал проще и понятнее, с ним легко освоиться и настроить все под себя.

Компания также добавила несколько полезных функций для геймеров, например, режим GT Mode, оптимизирующий смартфон для игр. При его активации производительность в играх становится приоритетом, отвлекающие факторы сводятся к минимуму, а в игре появляются удобные инструменты, вроде счетчика FPS и монитора температуры. Устанавливать дополнительные утилиты, съедающие производительность, не придется.

Определенный минус есть только в большом количестве предустановленных приложений. Их по-прежнему довольно много, а большую часть из них нельзя удалить. Лично я ими не пользуюсь, и мне они мешают, но, возможно, у вас будет другое мнение. Зато обновляться смартфон будет в течение трех лет. До некоторых единичных моделей показатель пока не дотягивает, но зато превосходит львиную долю других смартфонов.

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Как снимает realme GT 6T

На бумаге набор камер GT 6T выглядит многообещающе. Основной модуль получил сенсор с разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT600), диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией. В паре с ним работает ультраширик на 8 Мп с углом обзора 112°. А в качестве фронталки была выбрана 32 Мп камера.

При хорошем свете основная камера выдает отличные результаты. Снимки четкие и детализированные с точной цветопередачей. Есть небольшой уклон в сторону теплых тонов, но лично мне так нравится даже больше. Благодаря широкой диафрагме и стабилизации кадры получаются яркими и резкими даже в условиях недостаточной освещенности. HDR-режим помогает сбалансировать яркость и вытянуть тени, не пересвечивая и без того яркие области. Такая проблема часто встречается в недорогих и относительно недорогих смартфонах, но тут все нормально.

Если сильно увеличить снимок, то недостатки становятся очевидны. Иногда обработка камеры перебарщивает, добавляя избыточную резкость и слишком агрессивно применяя шумодав, что при низком освещении снижает естественность снимков. Особенно это заметно на сложных сценах с обилием деталей, таких как пейзажи или городские виды.

Примеры фото на основную камеру realme GT 6T (оригиналы можно скачать тут):

Ультраширокий модуль тоже не без греха. Хоть возможность захватить больше пространства и радует, разрешение в 8 Мп является залогом потери детализации. Если их публиковать в социальных сетях, то проблем никаких не будет, но при детальном рассмотрении недостаток разрешения становится заметным. Снимки с ультраширика заметно мягче и тусклее, чем с основной камеры. Плюс по краям кадра, если присмотреться, видны некоторые искажения, но они не критичны, и часто даже в более дорогих устройствах они оказываются более выраженными. Это нормально для сверширокоугольных объективов.

Ночной режим помогает высветлить кадр и вытянуть детали из теней, но шумы и размытость никуда не деваются. Камера также любит пересвечивать яркие источники света, вроде фонарей или неоновых вывесок. Мне это не очень нравится, но в целом качество ночных снимков будет на твердую четверку.

32 Мп фронталка справляется с селфи не отлично, но очень хорошо. Фотографии детализированные, оттенки кожи в целом правдоподобные, хотя камера норовит переборщить с разглаживанием кожи и осветлением лиц. Если вам такое нравится, то это будет ей только в плюс. Портретный режим работает в основном корректно даже в сложных сценах, но ошибки иногда тоже бывают.

Примеры фото на фронтальную камеру realme GT 6T:

Видео realme GT 6T способен снимать в разрешении до 4K при частоте 60 fps. Качество роликов хорошее, с достойной детализацией и плавностью благодаря стабилизации. Но отсутствие выделенного телевика сильно ограничивает возможности зумирования.

Зато по части софтовых фишек камера GT 6T действительно дает фору очень многим. Тут есть много интересных режимов и фильтров, включая «Замену неба», которая автоматом меняет небо на ваших фотографиях. Есть и Pro-режим с ручным контролем ISO, выдержки, баланса белого и прочих параметров. И в целом интерфейс камеры хоть и знаком по другим смартфонам, но за счет каких-то своих уникальных ноток он кажется очень интересным.

А еще есть новый режим «Стрит-фото». Он использует ИИ для распознавания и улучшения разных элементов кадра, таких как здания, деревья и люди. А еще может применять к снимкам разные стили, имитируя пленку или другие необычные способы съемки. Может все это и не нужно, но поиграться с этим точно можно.

Не спешите покупать компактный смартфон! Он доставит больше проблем, чем большой.

Смартфон, который не надо часто заряжать

Что касается автономности, можно сказать, что realme GT 6T работает действительно долго. Он получил огромный аккумулятор емкостью 5500 мАч, что обеспечивает больше одного дня автономной работы. Если пользоваться телефоном не очень активно, то его можно растянуть на пару дней.

Смартфон поддерживает запатентованную технологию быстрой зарядки realme SuperDart Charge мощностью до 120 Вт, позволяя GT 6T зарядиться с нуля до 100% всего за 26 минут. Даже если вы пропустили момент, когда батарея полностью села, 10-минутной подзарядки хватит еще на 3-4 часа работы. Правда, беспроводной зарядки тут нет. Для себя я не мог пройти мимо этого, так как люблю ее.

Стоит ли покупать realme GT 6T

В эпоху засилья дорогущих флагманов realme GT 6T является глотком свежего воздуха. Он хоть и не является очень дешевым, доказывает, что необязательно тратить целое состояние, чтобы получить смартфон, который умеет все и сразу, причем без серьезных компромиссов. Да, они есть, но даже при такой цене их можно простить. С ходу я не могу вспомнить ничего в этой категории, что давало бы подобное сочетание характеристик.

Несмотря на некоторые особенности дизайна, которые я отметил выше, GT 6T может похвастаться премиальным внешним видом несмотря на то, что корпус у него пластиковый. А еще у него шикарный дисплей — один из лучших в своем ценовом сегменте. Производительность тоже на высоте благодаря мощному процессору Snapdragon 7+ Gen 3. А автономность GT 6T просто отличная. Лично меня она приятно удивила — я ожидал меньшего.

Есть некоторые недостатки/особенности по камере, которые особенно сильно проявляются в сложных условиях. Но это мелочи на фоне всех достоинств смартфона. За свою цену realme GT 6T выглядит наиболее хорошо там, где это действительно важно.

Если вы ищете новый смартфон в районе 60 000 рублей, то присмотритесь к realme GT 6T. Он предлагает отличное соотношение цены и качества, и его легко порекомендовать самым разным пользователям — от гиков, которым нужна максимальная производительность, до обычных людей, которым просто нужен надежный смартфон на каждый день.