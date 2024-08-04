Лучшие функции Google Pixel, которые нужны смартфонам Samsung чтобы их хотелось купить

Как вы, наверное, уже знаете, я часто меняю телефоны по работе или просто из интереса. Это вполне естественно для персонажа, подобного мне, который следит за гаджетами, интересуется ими и пишет о них. Но самое главное — я выбираю то, что мне нравится и не нравится в каждой версии Android в нашем мире. И хотя существует больше версий Android, чем я мог представить несколько лет назад я проводу много времени с Pixel UI от Google и One UI от Samsung. Да, у меня есть и iPhone, но сейчас не об этом. Лучше поговорим, что должно появиться в той или иной версии Android, раз уж мы собрались на сайте об этой операционной системе.

Что надо улучшить в Android

Оба упомянутых мной варианта ОС отличные, хотя и являются очень разными. Но именно совмещением лучшего из лучших можно получить или не идеальное, то близкое к этому. А именно ради этого мы и ждем каждого нового выпуска нашей любимой операционки. Вот пять вещей, которые, на мой взгляд, One UI мог бы позаимствовать у Pixel UI.

Не надо устанавливать лишние приложения

На мой взгляд, первая и самая очевидная вещь, которую Samsung должна перенять у Google, — это скорее вычитание, чем добавление. Раздутое ПО — огромная проблема. Мы не слишком жаловались на раздутый One UI от Samsung, потому что он менее агрессивен, чем тот, что Motorola ставит в Hello UX, но я все равно считаю, что его нужно убрать.

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Когда вы активируете новый телефон Samsung, независимо от цены, вы получаете довольно много приложений, о которых не просили. Samsung также добавляет туда свои собственные приложения, ни одно из них вам не нужно. В конце концов, Google Drive, Gmail и остальные приложения G Suite находятся всего в паре касаний.

Напротив, в Pixel процесс настройки прост и понятен. Возможно, вам предложат загрузить пару дополнительных приложений, но не более того — это и близко не похоже на то, что Samsung навязывает вам. Я думаю, что если Samsung может последовать примеру Google и отказаться от собственного приложения для обмена сообщениями, то она может сделать свою ОС намного более приятной, понятной и дружелюбной.

Управление звонками от Google

Теперь, когда мы кое-что убрали, давайте добавим кое-что полезное — эксклюзивный для Pixel набор функций Google для звонков. Пусть не все работает в России, но возможность-то крутая. Конечно, Samsung предлагает функцию Live Translate, которая упрощает разговор с человеком на другом языке, но она и близко не стоит с возможностями Google Assistant, которые вы получаете на устройствах Pixel.

Функции вроде Call Screen очень важны и полезны. Всегда хорошо иметь возможность одним нажатием кнопки отфильтровать ненужные звонки от важных. Это очень сильно экономит время и не отвлекает от более важных дел. Конечно, есть сторонние аналоги, но лучше же когда все нативно.

В еще было бы неплохо, если бы Samsung получила две функции — Hold for Me и Wait Times. Первая позволяет не слушать часами нудную музыку, а вторая оценивает, как долго вам придется сидеть в провести в режиме ожидания.

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Самый красивый интерфейс в смартфоне

В кастомизации оболочки Android нет ничего нового — эта платформа всегда была платформой, на которой вы могли делать почти все, что душе угодно. Однако Google изменила ситуацию, когда представила язык дизайна Material You, упростив подбор обоев и персонализацию различных акцентов, например часов на экране блокировки. Теперь я думаю, что Samsung должна последовать этому примеру.

Да, Samsung позволяет подобрать цвет иконок приложений к обоям, сгенерированным искусственным интеллектом на устройствах Galaxy. По какой-то причине цветовые профили Samsung кажутся немного более яркими, чем у Google. Это не плохо но иногда цвета кажутся слишком яркими при прокрутке списка приложений.

Сейчас в Pixel UI используется один основной оттенок для иконок приложений, но в быстрых настройках и других меню используется несколько разных оттенков. One UI, с другой стороны, похоже, выбирает один цвет и использует его повсюду, в результате чего приложения, быстрые настройки и меню выглядят одинаково.

Samsung считает нас дураками, а мы верим ей и продолжаем нести деньги.

Кроме того, если Samsung захочет заполучить дизайн часов, который я использовал на Pixel 8 Pro , я буду только рад — он с легкостью выигрывает у аналогового дизайна Galaxy, существующего со времен Galaxy S7.

Самая удобная камера в смартфоен

Одно из преимуществ перехода с Pixel на устройства Galaxy заключается в получении хорошей камеры. В то время как Google потребовалось восемь поколений, чтобы привнести ручное управление в свой топовый Pixel, Samsung всегда стремилась к детальному контролю над всем, от баланса белого до ISO — даже если для некоторых из них вам нужен Expert RAW.

Я не хочу, чтобы Samsung избавлялась от Expert RAW, но я хочу, чтобы она упростила некоторые другие свои функции. Например, астрофотография — на Pixel вы направляете камеру на ночное небо и нажимаете на спуск. Должен начаться обратный отсчет, иногда длящийся несколько минут. И все!

В Samsung необходимо загрузить «Эксперт RAW» (второе приложение для камеры), зайти в меню настроек, открыть «Специальные параметры фото» и включить «Астрофото». После этого вы можете использовать AR-гид по небу, чтобы выстроить звезды, установить длительность затвора и ждать. Вы получите неплохой результат, но процесс не так прост, как на устройствах Pixel, поэтому, вероятно, меньше людей захотят пробовать эту функцию.

Самые дешевые смартфоны известных брендов. Кто лучше: Samsung, Xiaomi или realme?

И наконец, я бы хотел, чтобы Samsung переняла одну из лучших функций пользовательского интерфейса Pixel. Google предлагает активировать функцию Now Playing в процессе настройки любого телефона Pixel, и я каждый раз соглашаюсь. Да, это, вероятно, означает, что мой телефон постоянно слушает мир вокруг меня, но я думаю, что лучше знать, что он это делает, чем притворяться, что это не так.

Вы можете не осознавать, сколько раз в день в фоновом режиме играет та или иная музыка, но тут-то и приходит на помощь Now Playing. Она работает как Shazam, определяя названия песен и исполнителей, но включается автоматически и очень правильно.

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В целом я по-прежнему предпочитаю чистый минимализм пользовательского интерфейса Pixel от Google безграничной кастомизации One UI от Samsung, но им есть чему поучиться друг у друга. Я не хочу, чтобы оба интерфейса Android казались идентичными. Пусть будут все нужные функции, а идентичсность достигается силами дизайнеров и общей философией системы. А пока я буду продолжать пользоваться разными телефонами. По крайней мере до тех пор, пока не получу идеальный или все они не станут одинаковыми, а переход с места на место просто потеряет смысл. Я бы больше хотел получить первый вариант.