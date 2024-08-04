Лучшие функции Google Pixel, которые нужны смартфонам Samsung чтобы их хотелось купить

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Артем Сутягин

Как вы, наверное, уже знаете, я часто меняю телефоны по работе или просто из интереса. Это вполне естественно для персонажа, подобного мне, который следит за гаджетами, интересуется ими и пишет о них. Но самое главное — я выбираю то, что мне нравится и не нравится в каждой версии Android в нашем мире. И хотя существует больше версий Android, чем я мог представить несколько лет назад я проводу много времени с Pixel UI от Google и One UI от Samsung. Да, у меня есть и iPhone, но сейчас не об этом. Лучше поговорим, что должно появиться в той или иной версии Android, раз уж мы собрались на сайте об этой операционной системе.

Лучшие функции Google Pixel, которые нужны смартфонам Samsung чтобы их хотелось купить. Два отличных смартфона, которым есть что перенять друг у друга. Изображение: CNN. Фото.

Два отличных смартфона, которым есть что перенять друг у друга. Изображение: CNN

Что надо улучшить в Android

Оба упомянутых мной варианта ОС отличные, хотя и являются очень разными. Но именно совмещением лучшего из лучших можно получить или не идеальное, то близкое к этому. А именно ради этого мы и ждем каждого нового выпуска нашей любимой операционки. Вот пять вещей, которые, на мой взгляд, One UI мог бы позаимствовать у Pixel UI.

Не надо устанавливать лишние приложения

На мой взгляд, первая и самая очевидная вещь, которую Samsung должна перенять у Google, — это скорее вычитание, чем добавление. Раздутое ПО — огромная проблема. Мы не слишком жаловались на раздутый One UI от Samsung, потому что он менее агрессивен, чем тот, что Motorola ставит в Hello UX, но я все равно считаю, что его нужно убрать.

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Когда вы активируете новый телефон Samsung, независимо от цены, вы получаете довольно много приложений, о которых не просили. Samsung также добавляет туда свои собственные приложения, ни одно из них вам не нужно. В конце концов, Google Drive, Gmail и остальные приложения G Suite находятся всего в паре касаний.

Напротив, в Pixel процесс настройки прост и понятен. Возможно, вам предложат загрузить пару дополнительных приложений, но не более того — это и близко не похоже на то, что Samsung навязывает вам. Я думаю, что если Samsung может последовать примеру Google и отказаться от собственного приложения для обмена сообщениями, то она может сделать свою ОС намного более приятной, понятной и дружелюбной.

Не надо устанавливать лишние приложения. Они похожи, но у каждого есть свои уникальные возможности. Изображенеи: Digital Trends. Фото.

Они похожи, но у каждого есть свои уникальные возможности. Изображенеи: Digital Trends

Управление звонками от Google

Теперь, когда мы кое-что убрали, давайте добавим кое-что полезное — эксклюзивный для Pixel набор функций Google для звонков. Пусть не все работает в России, но возможность-то крутая. Конечно, Samsung предлагает функцию Live Translate, которая упрощает разговор с человеком на другом языке, но она и близко не стоит с возможностями Google Assistant, которые вы получаете на устройствах Pixel.

Функции вроде Call Screen очень важны и полезны. Всегда хорошо иметь возможность одним нажатием кнопки отфильтровать ненужные звонки от важных. Это очень сильно экономит время и не отвлекает от более важных дел. Конечно, есть сторонние аналоги, но лучше же когда все нативно.

В еще было бы неплохо, если бы Samsung получила две функции — Hold for Me и Wait Times. Первая позволяет не слушать часами нудную музыку, а вторая оценивает, как долго вам придется сидеть в провести в режиме ожидания.

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Самый красивый интерфейс в смартфоне

В кастомизации оболочки Android нет ничего нового — эта платформа всегда была платформой, на которой вы могли делать почти все, что душе угодно. Однако Google изменила ситуацию, когда представила язык дизайна Material You, упростив подбор обоев и персонализацию различных акцентов, например часов на экране блокировки. Теперь я думаю, что Samsung должна последовать этому примеру.

Самый красивый интерфейс в смартфоне. Каждый интерфейс можно настроить, но не во всем. Изображение: Android Authority. Фото.

Каждый интерфейс можно настроить, но не во всем. Изображение: Android Authority

Да, Samsung позволяет подобрать цвет иконок приложений к обоям, сгенерированным искусственным интеллектом на устройствах Galaxy. По какой-то причине цветовые профили Samsung кажутся немного более яркими, чем у Google. Это не плохо но иногда цвета кажутся слишком яркими при прокрутке списка приложений.

Сейчас в Pixel UI используется один основной оттенок для иконок приложений, но в быстрых настройках и других меню используется несколько разных оттенков. One UI, с другой стороны, похоже, выбирает один цвет и использует его повсюду, в результате чего приложения, быстрые настройки и меню выглядят одинаково.

Samsung считает нас дураками, а мы верим ей и продолжаем нести деньги.

Кроме того, если Samsung захочет заполучить дизайн часов, который я использовал на Pixel 8 Pro , я буду только рад — он с легкостью выигрывает у аналогового дизайна Galaxy, существующего со времен Galaxy S7.

Самая удобная камера в смартфоен

Одно из преимуществ перехода с Pixel на устройства Galaxy заключается в получении хорошей камеры. В то время как Google потребовалось восемь поколений, чтобы привнести ручное управление в свой топовый Pixel, Samsung всегда стремилась к детальному контролю над всем, от баланса белого до ISO — даже если для некоторых из них вам нужен Expert RAW.

Я не хочу, чтобы Samsung избавлялась от Expert RAW, но я хочу, чтобы она упростила некоторые другие свои функции. Например, астрофотография — на Pixel вы направляете камеру на ночное небо и нажимаете на спуск. Должен начаться обратный отсчет, иногда длящийся несколько минут. И все!

Самая удобная камера в смартфоен. Даже в камере, при всей кажущейся похожести , есть отличия. Изображение: CNET. Фото.

Даже в камере, при всей кажущейся похожести , есть отличия. Изображение: CNET

В Samsung необходимо загрузить «Эксперт RAW» (второе приложение для камеры), зайти в меню настроек, открыть «Специальные параметры фото» и включить «Астрофото». После этого вы можете использовать AR-гид по небу, чтобы выстроить звезды, установить длительность затвора и ждать. Вы получите неплохой результат, но процесс не так прост, как на устройствах Pixel, поэтому, вероятно, меньше людей захотят пробовать эту функцию.

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И наконец, я бы хотел, чтобы Samsung переняла одну из лучших функций пользовательского интерфейса Pixel. Google предлагает активировать функцию Now Playing в процессе настройки любого телефона Pixel, и я каждый раз соглашаюсь. Да, это, вероятно, означает, что мой телефон постоянно слушает мир вокруг меня, но я думаю, что лучше знать, что он это делает, чем притворяться, что это не так.

Вы можете не осознавать, сколько раз в день в фоновом режиме играет та или иная музыка, но тут-то и приходит на помощь Now Playing. Она работает как Shazam, определяя названия песен и исполнителей, но включается автоматически и очень правильно.

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В целом я по-прежнему предпочитаю чистый минимализм пользовательского интерфейса Pixel от Google безграничной кастомизации One UI от Samsung, но им есть чему поучиться друг у друга. Я не хочу, чтобы оба интерфейса Android казались идентичными. Пусть будут все нужные функции, а идентичсность достигается силами дизайнеров и общей философией системы. А пока я буду продолжать пользоваться разными телефонами. По крайней мере до тех пор, пока не получу идеальный или все они не станут одинаковыми, а переход с места на место просто потеряет смысл. Я бы больше хотел получить первый вариант.

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