Мнение: Почему я не фанат камеры в смартфоне

В 2021 году основной функцией смартфона является именно камера. Откройте любой обзор на YouTube и обратите внимание на то, сколько в каждом видео ведущие уделяют внимания камере, мегапикселям, объективу, вспышке и другим примочкам, помогающим в фотосъёмке. Да и самих роликов о сравнении камер в смартфонах навалом. Благодаря им можно определиться с выбором смартфона, который будет делать качественные селфи несколько лет подряд. Тем не менее, за все эти годы, пока производители прокачивают и активно рекламируют камеры в смартфонах, я так и не доверился им. Для меня это не самая главная характеристика. Да, я не схожу с ума по селфи и фотографиям первого снега. Рассказываю, почему так вышло.

Что хорошего в Инстаграме

Первоначально Instagram выглядел как приятная соцсеть, где вы могли выкладывать свои фотокарточки, обрабатывая их классными фильтрами. Да и доступна она была только пользователям iPhone. В общем-то, эта экслюзивность, а также привычки людей, помогали соцсети оставаться достаточно дружелюбной. После того, как смартфоны стали доступнее, а Instagram появился на Android, все начало потихоньку ухудшаться: все больше токсичности, хейта, желания показать себя. Затем все смартфоны без исключения получили и фронтальные камеры — мир стал сходить с ума по селфи.

А позже появились и Stories: короткие видеоролики в прямом смысле захватили соцсеть. Мы любим сториз за простоту восприятия: за день в подписках их накапливается вагон и маленькая тележка. Instagram уже далеко не тот, что был раньше: больше негатива, пафоса, желания прорекламировать что-то. А незамысловатых уникальных фотографий практически не осталось: даже красивых девушек не видно под масками и фильтрами. Камера в смартфоне выступила не двигателем прогресса, а катализатором этого безумия.

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Камера смартфона против фотоаппарата

У меня есть крутая подруга-фотограф, которая делает потрясающие снимки. Несмотря на то, что камеры в смартфонах стали делать безумно качественные снимки, они по-прежнему не могут сравниться с зеркалками. Разница налицо: откройте снимок со смартфона на компьютере и увидите, насколько он плох. В разное время мы пытались делать в студии фотографии на камеру телефона, но все тщетно: качество хромает на обе ноги.

Они годятся для соцсетей, чтобы запечатлить интересные моменты, но именно качественные фотографии получаются на профессиональную камеру. Да и выкладывать такие снимки не хочется: ты просматриваешь их время от времени, чтобы вспомнить приятные моменты.

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Сколько фотографий делается в мире

Считается, что человечество за один день делает больше фотографий, чем за весь прошлый век. О чем это говорит? Со одной стороны, это очень хорошо. Теперь технология доступна, можно запечатлеть любые моменты из жизни. С другой, фотографий стало настолько много, что их ценность утратилась. Можно заснять все подряд, а смысла в этом мало. В галереях смартфонов хранится столько бесполезных снимков, что на них попросту не обращаешь внимания.

А как часто вы просматриваете их ради интереса? Наверное, очень редко. Современная фотография представляет собой ценность лишь в моменте: вы сделали селфи, отсмотрели серию снимков, выбрали подходящий, обработали и полюбовались результатом, выложив в соцсеть. Через неделю вы не вспомните о нем, а еще через год забудете, где и при каких обстоятельствах фотография была сделана. Фотографировать все подряд — не моё.

Что важно в смартфоне

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Камера — не самая важная деталь в смартфоне. Во все годы производители акцентировали внимание на них, но в последнее время, кажется, для всех камера — самое важное в смартфоне. При покупке людей мало интересует емкость аккумулятора, процессор смартфона, оперативная память или матрица дисплея. Главное — камера. А как же быстродействие смартфона? Вы ведь будете играть, смотреть сериалы в высоком качестве, пользоваться и без того тяжелыми приложениями соцсетей. А оболочка Android — от нее зависит, насколько плавным будет интерфейс. Даже аккумулятор — его емкость важна, чтобы в нужный момент не остаться без связи. Камера — не главное.

Почему я не люблю фотографироваться

Возможно, в этом виноват возраст, но я не люблю фотографировать не только себя, но и то, что вокруг. Раньше я фотографировал себя, чтобы оценить прогресс в тренировках. Теперь в этом нет смысла, ведь цель достигнута. Фотографировать природу я тоже не хочу: зачем снимать желтые листья или выпавший снег?

В нашей стране и так зима большую часть года. Делать фото с друзьями? Их и так слишком много, уже не запомнить, когда и что было. В моей галерее новых снимков совсем мало, и я не вижу в них смысла. В принципе, все, что вокруг нас, уже миллион раз сфотографировано.

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