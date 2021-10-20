Игнор в переписке: почему это происходит и что с этим делать

Мы часто рассуждаем не только об удобстве мессенджеров, но и о тех побочных эффектах, которые появляются из-за них. Сегодня речь пойдет про игнор в переписке: уверен, каждый с этим сталкивается хотя бы раз в год. Собеседник может читать ваши сообщения и оставлять их без ответа, находясь онлайн. Причин для этого много, разберемся в самых основных, чтобы не уходить в дебри. Кто прав, кто виноват и стоит ли так делать — устраивайтесь поудобнее!

Что такое игнор в Интернете

Игнор — это понятие достаточно обширное. В широком смысле оно обозначает отсутствие реакции на проявления человека. Игнор в мессенджерах — это ситуация, когда ваши сообщения остаются непрочитанными на протяжении долгого времени. Вообще, само слово является сокращением от «игнорирование». Так термин стал намного популярнее, став менее официальным. Благодаря теме игнора мы получили множество фильмов, книг, новостей и даже технологий.

К примеру, привычная фишка «Уведомления без звука» в WhatsApp или Telegram — одна из важнейших в процессе игнорирования. С одной стороны, она позволяет сосредоточиться на важных делах, отключив уведомления от навязчивого человека. С другой, вы можете обидеть этим человека, особенно, если случайно поделитесь с ним скриншотом, где будет показан незамысловатый значок отключенного звука.

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Для чего нужен игнор

Обычно игнор в социальных сетях и мессенджерах используют в двух целях — защититься от навязчивого собеседника или с целью манипуляции человеком. Если с первым пунктом всё понятно (у вас есть коллега или друг, который страдает парцелляцией или просто слишком сильно любит общаться), то второй вид игнора используют в близких отношениях. К примеру, проучить друга или вторую половинку за что-либо, например, за то же игнорирование сообщений. Некоторые психологи считают, что это самый сильный инструмент в межличностных отношениях.

Если ваши отношения с любимым человеком зашли в тупик, то игнорирование его сообщений в мессенджерах заставит его испытывать чувство вины, проявлять активность. Грубо говоря, с помощью этого простого инструмента вы выставляете преграду, чтобы помешать удовлетворению потребности. Думаю, стоит объяснить это на собственном примере: один мой друг пару лет назад взял за привычку отвечать на наши сообщения раз в месяц.

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Он объясняет это тем, что ему лень, он был занят или просто не было настроения. Он не задумывается о том, что мы переживаем за него и не прочь пообщаться. Для него же общение с нами — разовая акция. Он отвечает раз в месяц, а встречается с нами в лучшем случае раз в полгода. Не знаю, получает ли он от этого удовольствие, но выглядит это весьма странно.

Почему не отвечают на сообщения

Если абстрагироваться от игнорирования как инструмента, то получается, что мы зря усложняем ситуацию. В Telegram или WhatsApp вам могут не отвечать из-за занятости: человеку на том конце провода просто некогда вам ответить или он не считает, что ваши сообщения достойны высокого приоритета.

Да, к сожалению, у всех нас есть дела поважнее, а отвечать на шутки друзей не хочется. Я и сам иногда не отвечаю друзьям несколько часов, когда хочу выполнить работу. Игнор ли это? В какой-то степени. Это легкое проявление игнора — сознательное отдаление, задержка или отсутствие реакции, эмоций на переписку.

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Причиной этому может быть небольшая забывчивость и эмоциональную истощенность: вы настолько устаете на работе, что в конце дня смотрите на входящие сообщения и забываете или не знаете, что на них ответить. Но есть и тотальный игнор — это намеренное исключение реакции на проявления человека, даже на мысли о нем. К примеру, вы написали бывшей девушке «Как дела?», но ответа не последовало, хотя пользователь был онлайн. Возможно, чат с вами был просто удален, а сообщения не были прочитаны. Кстати, отключение отчета о доставке в WhatsApp — тоже часть игнора. Задумайтесь об этом, когда решите уйти в тень.

Что делать, если человек игнорирует сообщения

Я не представляю жизнь без общения, не могу и не умею игнорировать людей и их сообщения. Представьте, что вы — ребенок, мимо проходит взрослый, вы здороваетесь с ним, а он вас не замечает. Думаю, такое бывало с каждым. Неловкость — лишь самое простое, что испытывают в такой момент. Не поленитесь объяснить кому-либо, что вы не всегда можете ответить, но никогда не начинайте игнорировать сообщения других в одностороннем порядке, без предупреждения. На мой взгляд, это некрасиво и неэтично.

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Другой способ — зеркальный игнор с вашей стороны. Тут начинается некая войнушка, в которой нет победителей, только проигравшие. Тот, что ушел в тень первым, рано или поздно расстроится, а человек, который ответил зеркально, будет переживать из-за нехватки общения и всей этой ситуации. Однажды оба сядут за стол переговоров, чтобы обсудить ситуацию. Вопрос: а почему так не сделать сразу, чтобы не доводить до такого? Стоит задуматься.

Соцсети и мессенджеры предоставляют множество возможностей, чтобы оставаться в тени, скрываться от кого-либо. Игнорирование чужих сообщений от близкого человека — неприятное явление. Кажется, лучше семь раз подумать перед тем, как отключить у пользователя звуковые уведомления или заблокировать.