Нашел лучший смартфон до 10 тысяч рублей. Ему уже 2 года, но он до сих пор тащит!

На рынке смартфонов сложно встретить модель, которая бы успешно продавалась на протяжении более чем двух лет. Ведь ежегодно появляются новинки, отправляющие своих предшественников на свалку истории. Но в 2023 году Redmi 10 никто так и не смог сместить с пьедестала. Несмотря на то, что эта модель вышла еще осенью 2021-го, она до сих пор остается актуальной и сейчас является лучшим смартфоном до 10000.
Содержание
Характеристики Redmi 10
Недавно я рассказывал о еще одном долгожителе – смартфоне Redmi 9A, который вышел вообще в 2020-м. Однако его начинка совершенно не соответствует критериям 2023 года, чего нельзя сказать о характеристиках Redmi 10. Они до сих пор держат старичка на плаву и заставляют конкурентов завидовать.
|Характеристики
|Redmi 10
|Экран
|6,5 дюйма, IPS (2400х1080), 90 Гц
|Основная камера
|50 + 8 + 2 + 2 МП
|Фронтальная камера
|8 МП
|Процессор
|Helio G88
|Память
|4/64, 4/128 или 8/128 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|18 Вт
IPS-экран в смартфоне до 10 тысяч рублей – это норма. Ценителям AMOLED-матриц с безграничной контрастностью придется выложить минимум 15к, так что в плане дисплея придираться к Redmi 10 глупо, ведь здесь помимо прочего есть повышенная частота обновления 90 Гц, делающая анимации системы очень плавными.
Работает устройство на процессоре Helio G88. Это до сих пор отличное решение в своем сегменте, набирающее около 300 тысяч баллов в AnTuTu. Даже поиграть в какие-нибудь «танчики» на средних настройках можно. А главным плюсом смартфона Redmi 10 с учетом его цены можно назвать камеры. Помимо основы на 50 МП здесь есть сверхширокоугольный модуль для съемки пейзажей.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым
Кроме того, есть у Redmi 10 самая настоящая киллер-фича, ведь это – смартфон со стереодинамиками. Вот уж чего точно не встретишь у оппонентов в категории до 10 тысяч.
Redmi 10 или Redmi 12 – что лучше
В свое время Redmi 10 получился настолько удачным, что его решили перевыпустить в 2022 году, не поменяв ничего. Даже от разработки Redmi 11 компании Xiaomi пришлось отказаться, а вышедший в 2023-м смартфон Redmi 12 оказался практически точной копией своего предшественника.
Чем Redmi 12 отличается от Redmi 10? Да, по сути, ничем! Но при желании пальцы одной руки загнуть все-таки получится:
- у Redmi 12 больше экран (6,79” вместо 6,5”);
- новинка лишилась стереодинамиков и четвертой камеры на 2 МП;
- у Redmi 12 более современная версия Bluetooth (5.3 вместо 5.1);
- в базовой версии телефон Redmi 12 предлагает 128 гигабайтов встроенной памяти, а не 64;
- смартфон 2023 года из коробки работает на Android 13 в обрамлении MIUI 14 и завершит свой жизненный цикл на более современной версии операционной системы.
При этом официальная цена Redmi 12 – 14 990 ₽, и в России найти его дешевле 13 тысяч у вас не получится. Так что в качестве конкурента Redmi 10 его рассматривать не стоит, да и покупать тоже, благо предшественник в некоторых аспектах смотрится даже лучше новинки(вспоминаем про стереодинамики).
❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате
Цена Redmi 10 в России
На старте продаж Redmi 10 оценили в 16 990 ₽. И это в 2021 году, когда за $1 давали 70 рублей, а не соточку, как сейчас. Несмотря ни на что, в 2023-м Redmi 10 стоит 9 999 ₽. Именно столько просят в М.Видео и Эльдорадо за черную версию на 4/64 ГБ по состоянию на момент публикации материала.
В отсутствие распродаж Redmi 10 на AliExpress обойдется в 10 300 ₽ за версию без NFC и 10 800 ₽ за модификацию с антенной бесконтактной оплаты. Это тоже отличная цена, ведь достойных соперников у старичка так и не появилось.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Какой смартфон до 10000 рублей стоит купить
Я честно пытался найти хороший телефон до 10000 в российской рознице, но поиски не увенчались успехом. Мне удалось отобрать 5 более-менее сносных моделей от надежных производителей, которые все равно уступают Redmi 10:
- Redmi 12C. Работает на сопоставимом по производительности процессоре Helio G85, но имеет отвратительный HD-экран с частотой обновления 60 Гц, а основная камера на 50 МП лишена сверхширика.
- TECNO Spark 10C. Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц, но разрешение всего лишь HD. Основная камера на 16 МП не хватает звезд с неба и не может похвастать дополнительными объективами.
- Infinix HOT 30i. Практически точная копия TECNO Spark 10C, но с еще более плохой основной камерой на 13 МП.
- realme C33. У смартфона 60-герцовый HD-экран, отвратительная фронталка на 5 МП и медленная 10-ваттная зарядка.
- Samsung Galaxy A04. Корейский позор с экраном, выполненным по технологии TFT, и допотопным процессором Helio P35, который был представлен еще в 2018 году.
Стоит ли покупать Redmi 10 в 2023 году? Да! При цене в 10 тысяч рублей у него нет адекватных конкурентов. Конечно, можно доплатить и взять что-нибудь получше (например, смартфон Redmi Note 11), но это уже другая история и другие деньги.