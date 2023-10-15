Нашел лучший смартфон до 10 тысяч рублей. Ему уже 2 года, но он до сих пор тащит!

На рынке смартфонов сложно встретить модель, которая бы успешно продавалась на протяжении более чем двух лет. Ведь ежегодно появляются новинки, отправляющие своих предшественников на свалку истории. Но в 2023 году Redmi 10 никто так и не смог сместить с пьедестала. Несмотря на то, что эта модель вышла еще осенью 2021-го, она до сих пор остается актуальной и сейчас является лучшим смартфоном до 10000.

Характеристики Redmi 10

Недавно я рассказывал о еще одном долгожителе – смартфоне Redmi 9A, который вышел вообще в 2020-м. Однако его начинка совершенно не соответствует критериям 2023 года, чего нельзя сказать о характеристиках Redmi 10. Они до сих пор держат старичка на плаву и заставляют конкурентов завидовать.

Характеристики Redmi 10 Экран 6,5 дюйма, IPS (2400х1080), 90 Гц Основная камера 50 + 8 + 2 + 2 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Helio G88 Память 4/64, 4/128 или 8/128 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 18 Вт

Купить Redmi 10

IPS-экран в смартфоне до 10 тысяч рублей – это норма. Ценителям AMOLED-матриц с безграничной контрастностью придется выложить минимум 15к, так что в плане дисплея придираться к Redmi 10 глупо, ведь здесь помимо прочего есть повышенная частота обновления 90 Гц, делающая анимации системы очень плавными.

Работает устройство на процессоре Helio G88. Это до сих пор отличное решение в своем сегменте, набирающее около 300 тысяч баллов в AnTuTu. Даже поиграть в какие-нибудь «танчики» на средних настройках можно. А главным плюсом смартфона Redmi 10 с учетом его цены можно назвать камеры. Помимо основы на 50 МП здесь есть сверхширокоугольный модуль для съемки пейзажей.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Кроме того, есть у Redmi 10 самая настоящая киллер-фича, ведь это – смартфон со стереодинамиками. Вот уж чего точно не встретишь у оппонентов в категории до 10 тысяч.

Redmi 10 или Redmi 12 – что лучше

В свое время Redmi 10 получился настолько удачным, что его решили перевыпустить в 2022 году, не поменяв ничего. Даже от разработки Redmi 11 компании Xiaomi пришлось отказаться, а вышедший в 2023-м смартфон Redmi 12 оказался практически точной копией своего предшественника.

Купить Redmi 12

Чем Redmi 12 отличается от Redmi 10? Да, по сути, ничем! Но при желании пальцы одной руки загнуть все-таки получится:

у Redmi 12 больше экран (6,79” вместо 6,5”);

новинка лишилась стереодинамиков и четвертой камеры на 2 МП;

у Redmi 12 более современная версия Bluetooth (5.3 вместо 5.1);

в базовой версии телефон Redmi 12 предлагает 128 гигабайтов встроенной памяти, а не 64;

предлагает 128 гигабайтов встроенной памяти, а не 64; смартфон 2023 года из коробки работает на Android 13 в обрамлении MIUI 14 и завершит свой жизненный цикл на более современной версии операционной системы.

При этом официальная цена Redmi 12 – 14 990 ₽, и в России найти его дешевле 13 тысяч у вас не получится. Так что в качестве конкурента Redmi 10 его рассматривать не стоит, да и покупать тоже, благо предшественник в некоторых аспектах смотрится даже лучше новинки(вспоминаем про стереодинамики).

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Цена Redmi 10 в России

На старте продаж Redmi 10 оценили в 16 990 ₽. И это в 2021 году, когда за $1 давали 70 рублей, а не соточку, как сейчас. Несмотря ни на что, в 2023-м Redmi 10 стоит 9 999 ₽. Именно столько просят в М.Видео и Эльдорадо за черную версию на 4/64 ГБ по состоянию на момент публикации материала.

Redmi 10 в России

Redmi 10 на AliExpress

В отсутствие распродаж Redmi 10 на AliExpress обойдется в 10 300 ₽ за версию без NFC и 10 800 ₽ за модификацию с антенной бесконтактной оплаты. Это тоже отличная цена, ведь достойных соперников у старичка так и не появилось.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Какой смартфон до 10000 рублей стоит купить

Я честно пытался найти хороший телефон до 10000 в российской рознице, но поиски не увенчались успехом. Мне удалось отобрать 5 более-менее сносных моделей от надежных производителей, которые все равно уступают Redmi 10:

Redmi 12C. Работает на сопоставимом по производительности процессоре Helio G85 , но имеет отвратительный HD-экран с частотой обновления 60 Гц, а основная камера на 50 МП лишена сверхширика.

, но имеет отвратительный HD-экран с частотой обновления 60 Гц, а основная камера на 50 МП лишена сверхширика. TECNO Spark 10C. Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц, но разрешение всего лишь HD. Основная камера на 16 МП не хватает звезд с неба и не может похвастать дополнительными объективами.

Infinix HOT 30i. Практически точная копия TECNO Spark 10C, но с еще более плохой основной камерой на 13 МП.

realme C33. У смартфона 60-герцовый HD-экран, отвратительная фронталка на 5 МП и медленная 10-ваттная зарядка.

Samsung Galaxy A04. Корейский позор с экраном, выполненным по технологии TFT, и допотопным процессором Helio P35, который был представлен еще в 2018 году.

Стоит ли покупать Redmi 10 в 2023 году? Да! При цене в 10 тысяч рублей у него нет адекватных конкурентов. Конечно, можно доплатить и взять что-нибудь получше (например, смартфон Redmi Note 11), но это уже другая история и другие деньги.