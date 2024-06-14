Не понимаю тех, кто говорит, что все смартфоны одинаковые. По-моему, это такая глупость…

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Герман Вологжанин

Как только закончилась эпоха кнопочных телефонов, и почти все люди перешли на смартфоны с сенсорным экраном, начались разговоры о том, что якобы наши мобильные устройства стали однотипными и чрезвычайно похожими друг на друга. Дескать, 20 лет назад у меня был стильный Siemens C65, девчонки ходили с ультратонкой раскладушкой Motorola RAZR V3, а мужики, преуспевшие в бизнесе, хвастались слайдером Nokia 8800. А что сейчас? Одинаковые Apple iPhone для имиджа да Xiaomi для народа, ничего интересного…

Не понимаю тех, кто говорит, что все смартфоны одинаковые. По-моему, это такая глупость…. Вы до сих пор считаете современные смартфоны скучными? Фото: Mrwhosetheboss. Фото.

Вы до сих пор считаете современные смартфоны скучными? Фото: Mrwhosetheboss

Подобный взгляд на рынок смартфонов очень похож на рассуждения в духе «раньше трава была зеленее» и обычно свойственен людям, потерявшим интерес к происходящему вокруг. Согласиться с тезисом об одинаковости современных устройств я не могу, хотя признаю, что у каждой модели есть сенсорный экран, и это — их единственное очевидное сходство. Во всем остальном новые смартфоны сильно отличаются. А если вы с этим не согласны, то сегодня у вас появится повод задуматься.

Почему современные телефоны такие одинаковые

Какими бывают смартфоны

Каждый, кто убежден в одинаковости современных смартфонов, должен спросить у себя: а чем отличались кнопочные телефоны 00-х? Вся разница выражалась во внешнем облике, в то время как модели из самых разных ценовых категорий использовали, по сути, одинаковое железо, и зачастую мы переплачивали исключительно за дизайнерские находки. Поэтому Nokia 7260 стоила 6 990 ₽, а Nokia 8800 — 42 990 ₽.

Какими бывают смартфоны. 20 лет назад за этот пластиковый слайдер просили больше 40 тысяч рублей. Фото.

20 лет назад за этот пластиковый слайдер просили больше 40 тысяч рублей

Сегодня у каждого из вас тоже есть возможность выделиться из толпы и переплатить за дизайн «не как у всех». Возьмите раскладушку TECNO Phantom V Flip или Galaxy Z Fold4телефон с гибким экраном. Но почему-то не хочется экспериментировать, правда? Может, потому что ничего удобнее моноблочного форм-фактора не существует, а еще у вас есть возможность познакомиться с независимыми обзорами, узнав о недостатках экспериментальных моделей, в то время как раньше приходилось полагаться на рекламу и советы консультантов в магазине?

Какими бывают смартфоны. Как и раньше, в 2024 году можно купить раскладушку. Фото: MrMobile [Michael Fisher]. Фото.

Как и раньше, в 2024 году можно купить раскладушку. Фото: MrMobile [Michael Fisher]

Даже если ограничить выбор исключительно моноблочными устройствами, ассортимент почти не сократится. Вы встретите смартфоны, которые внешне отличаются:

  • размерами (компактные модели и лопаты);
  • материалами корпуса (металл, пластик, стекло, экокожа);
  • типом экрана (плоский, изогнутый, со скруглениями).

Скучно тебе? Хочется чего-то интересного? Ну так возьми Nothing Phone (2) с его светящимися глифами на спинке или купи TECNO Phantom X2 с действительно необычным дизайном. Но ты все равно выберешь Samsung Galaxy A35, который внешне неотличим от Galaxy A55 и Galaxy S23 FE, а потом будешь жаловаться, что все смартфоны одинаковые.

Какими бывают смартфоны. Хочешь выделиться — бери Nothing Phone, а не Galaxy. Фото: GSMArena Official. Фото.

Хочешь выделиться — бери Nothing Phone, а не Galaxy. Фото: GSMArena Official

Сегодня у каждого покупателя есть выбор. Можно взять хоть классику, хоть лимитированную модель в стиле вселенной Гарри Поттера или Genshin Impact. Каждому найдется свое. А тем, кто жалуется на скучный дизайн смартфонов, стоит задуматься: может, это мой кругозор слишком узкий?

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Чем отличаются смартфоны

Помимо визуальной разницы сегодня мы имеем дело с серьезными отличиями характеристик смартфонов. Процессор дорогой модели может превосходить производительность дешевого устройства в десятки раз, а пока владелец какого-нибудь realme NOTE 50 пытается хоть как-то сфотографировать счетчик электроэнергии, чтобы на фото были видны цифры, обладатель realme 12 Pro+ делает крутые портреты в условиях слабого света, пока ужинает в ресторане.

Чем отличаются смартфоны. Камеры смартфонов разных ценовых категорий отличаются сильнее, чем вам кажется. Фото: YugaTech. Фото.

Камеры смартфонов разных ценовых категорий отличаются сильнее, чем вам кажется. Фото: YugaTech

Помимо очевидных отличий смартфонов 2024 года, напрямую зависящих от стоимости устройства, производители периодически оснащают свои модели интересными аппаратными фишками. Не так давно была мода на выезжающую фронтальную камеру, а сегодня самые разные компании экспериментируют с переменной диафрагмой основного объектива.

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А уж если взглянуть на категорию защищенных смартфонов, вы там столько всего найдете… И камеру ночного видения, и лазерный дальномер, и тепловизор. Черт возьми, да можно даже найти телефон с проектором! Но вы все равно продолжаете считать современные модели скучными?

Интересные функции смартфонов

Ключевые отличия телефонов 2024 года скрываются в программном обеспечении. Несмотря на то, что все они работают на операционной системе Android (вынесем Apple за скобки), у каждого более-менее известного производителя есть собственная оболочка. Это не просто тема оформления, а полноценная надстройка с кучей дополнительных функций.

Интересные функции смартфонов. Из-за использования принципиально разных оболочек смартфоны на одной и той же версии Android сильно отличаются. Фото.

Из-за использования принципиально разных оболочек смартфоны на одной и той же версии Android сильно отличаются

Я, как поклонник техники Xiaomi, неоднократно рассказывал о классных функциях MIUI (позднее — HyperOS), а после знакомства со смартфонами Infinix был просто удивлен огромным количеством интересных настроек в XOS. Последние в своем недавно вышедшем Infinix NOTE 40 Pro и вовсе реализовали возможность изменения скорости зарядки. Вот уж чего не хватает другим производителям!

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Кроме того, в последнее время разработчики оболочек активно внедряют функции искусственного интеллекта в смартфоны. Так, Samsung может предложить переводчик звонков в реальном времени, а Xiaomi активно внедряет ИИ-фишки в свой фоторедактор. Причем некоторые опции становятся эксклюзивом новых моделей вне зависимости от версии оболочки и операционной системы, поэтому следить за происходящим на рынке смартфонов не менее интересно, чем 15-20 лет назад в эпоху кнопочных моделей. А, по-моему, сейчас даже интереснее.

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